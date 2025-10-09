焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？

Hermès 2026春夏系列繼續由Nadège Vanhee帶領，以高雅帶點叛逆個性，展現Hermès剛柔並重一面。這次女裝於法國南部卡馬格的馬術競技場舉行，加入馬術元素在系列當中，配合品牌元祖級起家的定位，同時又以大膽剪裁來設計服裝，確是有驚喜。

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

這次系列裡的手袋，簡約俐落不花巧，很耐看的感覺。配色上有元祖的啡色、黑色之外，復古亮紫色，以及鮮紅、鮮橙也很吸睛，套用在Kelly腰包之上，搶眼得來又保持Hermès的傳統Old Money優雅感覺。

（Getty Images）
（Getty Images）

至於Birkin大手袋也是基本每季都來新款的系列，這次也有不意外的拼色存在，也加入麂皮款色。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Hermès的扣子設計都很標誌性，這次套用在水桶袋之上，其軟皮休閒的設計，很適合現在大流行的鬆弛感氣質，讓一眾喜愛大手袋的朋友有更多選擇。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

還有半月包、圓潤的Boston Bag，都是穩陣偏年輕的設計，相信品牌也是把市場拓展至喜愛Old Money Style的年輕一族。這次系列有你的心頭好嗎？收藏起來準備下期入手！

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

