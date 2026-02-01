八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
Hermès手袋Faubourg Express，金方扣子低調奢華，擺脫傳統愛馬仕形象的East-West Bag
Hermès Faubourg Express手袋，自2024年秋冬成為熱討系列後，就成為手袋迷對於愛馬仕會鎖定的目標，一上架就令一眾粉絲非常興奮。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這款設計靈感來自品牌70年代出的Hermès Plume手袋與Quirus公事包，其長肩帶及長方形East-West Bag的設計，配合金色方扣子在手袋旁的設計，低調不張揚卻散發奢華感，正是這年度手袋大熱設計及低奢迷喜愛的氛圍感設計。
Hermès Faubourg Express手袋雖然小巧，但四四方方的輪廓設計，其實頗為實用，絕對能放入銀包、唇膏、手機等小物。現在看到美國官網已賣光光，香港就要去店舖考驗運氣去看看了！
