Hermès手袋Faubourg Express，金方扣子低調奢華，擺脫傳統愛馬仕形象的East-West Bag

Hermès Faubourg Express手袋，自2024年秋冬成為熱討系列後，就成為手袋迷對於愛馬仕會鎖定的目標，一上架就令一眾粉絲非常興奮。

官網圖片

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這款設計靈感來自品牌70年代出的Hermès Plume手袋與Quirus公事包，其長肩帶及長方形East-West Bag的設計，配合金色方扣子在手袋旁的設計，低調不張揚卻散發奢華感，正是這年度手袋大熱設計及低奢迷喜愛的氛圍感設計。

廣告 廣告

官網圖片

官網圖片

官網圖片

Hermès Faubourg Express手袋雖然小巧，但四四方方的輪廓設計，其實頗為實用，絕對能放入銀包、唇膏、手機等小物。現在看到美國官網已賣光光，香港就要去店舖考驗運氣去看看了！

Hermès美國官網圖片

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架

「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看

2026年1月名牌手袋推介Top5！Jennie同款Chanel Preppy Coco、Karina最愛Prada、Goyard法棍包全球斷貨