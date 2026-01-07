Hermès破例投資意大利製造！百年羊絨品牌Lanificio Colombo，憑什麼連Chanel、Prada都鍾情？

當全球奢侈品市場增速放緩，各大品牌紛紛尋找新出路時，Hermès 卻靜靜地將目光投向時裝產業鏈的源頭埋手。法國奢侈品巨頭最近宣布收購意大利頂級羊絨製造商 Lanificio Colombo 股權，雖然交易金額保密，但這步棋背後的策略考慮卻值得細味。

在氣候變遷令喀什米爾「茄士咩」（Cashmere）羊絨產量每年減少3-5%、南美洲更嚴格管制小羊駝絨出口的今天，掌握稀少原料來源已經成為奢侈品牌的生存關鍵。這間被譽為「毛紡界愛馬仕」的意大利老廠，到底有什麼魅力令 Hermès 願意打破慣例，首次投資意大利供應商？

從法國到意大利：Hermès罕見的戰略轉向

Hermès向來以「法國製造」為品牌 DNA，從經典的 Birkin、Kelly 手袋到絲巾，每件單品都散發著純正的法式優雅。品牌全球名員工中，超過六成都在法國本土的工坊工作。最新啟用的夏朗德省的 L'Isle-d'Espagnac 皮革工坊，更堅持由 Hermès 工藝學校（École Hermès des savoir-faire）培訓本地工匠，確保每個 Birkin 都擁有無可挑剔的手工細節。

不過，當皮具銷售持續強勁，成衣和配飾線也需要升級。面對 Chanel、Loro Piana 等競爭對手在高級布料領域的激烈競爭，Hermès 開始調整時尚版圖。早在 2023 年，集團已透露計劃投資意大利高端服裝及鞋履供應商。今次入股供應 Prada、CHANEL、Burberry 及 Valentino 羊毛布料的 Lanificio Colombo，正是品牌進軍頂級面料領域的關鍵一步。

而為何選擇 15% 這個股權比例可謂經過深思熟慮——既能確保每季最優質的羊絨和稀有纖維優先供應給 Hermès 的服裝系列，又保留了Colombo 家族的創意自主權。畢竟對於這類歷史悠久的織廠而言，工藝傳承和創新能力比資本注入更珍貴。根據 2024 年第三季財政報告顯示， Hermès 營業額達 39 億歐元，服裝與配飾部門表現尤其搶眼。這次入股不只是財務投資，更是為未來的高級服飾系列鋪路。

當其他時裝品牌還在 Logo 戰和聯名合作中打轉，Hermès 早已開始從布料源頭鞏固其領先地位。擁有最好的原料，才能創造出最極致的時裝單品——這或許就是 Hermès 的時尚哲學。

Lanificio Colombo：低調奢華的意大利羊絨世家

翻開任何一本高級時裝雜誌，你都能看到 Prada 、 Chanel 及 Valentino 的品牌廣告，但很少人知道，這些品牌最柔軟的羊絨外套及針織單品，很可能都出自同一個地方—— Lanificio Colombo。這間創立於 1967 年的家族企業，座落在意大利皮埃蒙特 （Piedmont） 區的博爾戈塞西亞（Borgosesia），一個擁有數百年紡織傳統的羊毛紡織區小鎮。

創辦人 Luigi Colombo 當年創立品牌時，意大利時裝產業正值黃金時期。他沒有選擇做服裝品牌與 Armani 或 Versace 競爭，而是專注在為頂級時裝品牌提供布料。目前由第二代 Roberto Colombo 掌舵，第三代的 Luigi 負責創新研發，把現代科技融入傳統工藝。年輕的 Luigi 每天在工廠待超過 10 小時，從纖維選擇到染色配方都親自把關，他最自豪的作品是一件防水羊絨外套——這在以前被認為是不可能的任務。

Lanificio Colombo 專門處理時裝界最珍稀的布料：蒙古的喀什米爾羊絨每年只有特定季節能採集；南美的 vicuña 小羊駝絨全球年產不足 10 噸，一件 vicuña 外套動輒要價數十萬港元；還有 guanaco 原駝絨、 yangir 野生羊絨等。這些稀有纖維不是有錢就買得到，需要長期經營的供應商關係和專業的處理技術。

雖然品牌在社交媒體上會分享最新的布料創新和幕後花絮，但相比其他時尚品牌的策略，Lanificio Colombo 明顯低調得多。沒有 KOL 合作，亦沒有時裝周的贊助，連自家品牌的服裝都只在米蘭及東京的精品店靜靜販售。雖然如此低調，但在 2024 年營收入約 1 億歐元，在全球奢侈品市場僅增長 2% 的大環境下，Lanificio Colombo 依然保持接近 8% 的淨利潤率。這個「時尚界的隱形冠軍」，用最傳統的方式堅守意大利製造的金漆招牌。

