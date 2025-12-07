Hermès提告LVMH「世紀詐騙」新進展！愛馬仕繼承人聲稱被騙140億，提告Bernard Arnault引發「豪門股份戰」

愛馬仕 Hermès 第五代繼承人 Nicolas Puech 被騙 140 億歐元 (約 $1,270 億港元) ，並於 5 月正式向巴黎法院提出民事訴訟，狀告 LVMH 集團主席 Bernard Arnault 引起全城熱議！

現年 82歲的 Nicolas Puech 聲稱於「完全不知情」的情況下，被 67 歲的前財富經理 Eric Freymond 私自轉移財產，當中涉及 600 萬股愛馬仕股份，現時市值將 140 億歐元。法國市場監管機構透露，Freymond 於 2008 年時將 480 萬股愛馬仕股份轉向一個名為 Dilico 公司，並作為與 LVMH 集團進行股權互換的一部分，當時 Freymond 指 Puech「完全知情」，而 Puech 則即時否認。換句話說，Nicolas Puech 現時一貧如洗。

最耐人尋味的是 Nicolas Puech 將財富經理 Eric Freymond 告上法庭後， Freymond 於 7 月在踏單車時被火車撞死，意外還是自殺，至今已是謎案。

「手袋戰爭」耐人尋味 糾纏多年仍未結束

LVMH 集團主席 Bernard Arnault 被 Hermes 第五代繼承人 Nicolas Puech 控告「在本人不知情下轉移財產」。（GETTY)

LVMH 非常強硬地於 12 月 3 日發表聲明，指集團從未以任何方式或在他人不知情下挪用愛馬仕國際 (Hermes International) 的股份，亦未持有對方任何「隱藏」的股份。LVMH 曾於 2010 年突然宣佈持有愛馬仕 17.1% 的股份，及後增加至 23.2% ，被愛馬仕家族視為「敵意收購」。全家庭團結並成立 H51 控股公司鎖定股權，但 Nicolas Puech 拒絕加入。

雙方於 2014 年停止「手袋戰爭」，其同意將愛馬仕股份分派給股東，承諾五年內不再增持，外界一直猜想當年 LVMH 所獲得的股份來源。

Nicolas Puech 處理財產的方法一直具爭議性，例如依靠單一顧問不設監管，又試圖收養前園丁並繼承巨額財產，隨意性處理財產讓外部有機會併購，到底這宗「世紀詐騙」將如何發展？大家亦非常好奇！

