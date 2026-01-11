Hermès Beauty首款粉底液登場！34款色選，貴婦級原生肌底妝品定價幾錢？

美妝界迎來重磅新作，Hermès Beauty 正式踏足底妝領域，於 2026 年春季推出品牌首款粉底液！這款備受期待的底妝產品，延續品牌一貫的奢華質感，準備攻佔每一個追求精緻的梳妝台！

Photo from Hermès

全新 Plein Air 煥採粉底液它主打如「第二層肌膚」的隱形妝感，質地輕盈，能呈現自然的柔霧光澤。產品蘊含高達82%的護膚成分，包括煙酰胺、純玻尿酸和白桑椹萃取等，在上妝同時滋養肌膚。

Photo from Hermès

最引人注目的是粉底一次推出多達34種色選，並細分為淺、中淺、中等、中深及深色五種明亮度等級，讓不同膚色都能找到精確匹配到適合的色調。

Photo from Hermès

為打造完美底妝，系列亦同步推出配方含有92%天然來源成分的 Plein Air 完美妝前乳，能細膩地修飾毛孔與肌膚紋理，為後續上粉底打下平滑基礎。

Photo from Hermès

品牌更推出兩款專屬上妝工具：斜角粉底刷專為粉底液設計，能均勻推開產品，確保妝感服帖；粉底調配盤及刮棒套裝則採金屬材質，靈活尖端便於混合液態或膏狀質地，滿足個性化妝容需求。

Photo from Hermès

Photo from Hermès

據悉全系列產品將於2026年2月正式發售，參考定價為：粉底液港幣1,120元，修飾底霜港幣850元，粉底刷港幣1,100元，而調配盤與刮棒套裝則為港幣2,000元。

