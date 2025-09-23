Hermès Birkin手袋 「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍

紐約時裝週期間，一款名為「PAIN」的裝置藝術引爆話題：夾公仔機內藏Hermès Birkin手袋，吸引千人排隊挑戰，卻無人成功夾走！

這是由創意工作室Uncommon專門「打造現實世界中人們真正希望存在的品牌」，這次位於SoHo區打造的諷刺裝置藝術，象徵紐約「hustle文化」的無盡掙扎與遙不可及的成功夢想。

儘管價值不菲的Hermès Birkin看起來像輕易獲取，爪子卻被設計成「永遠抓不住」，「PAIN」這個名字改得相當貼切，讓大家體驗「心碎的滋味」。

