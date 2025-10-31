焦點

舊電單車注入香港靈魂　一群大叔製造鐵騎浪漫

HYPEBEAST

Hermès 擴展 Hermessence 系列，「An Oriental Dream」香氛新篇章登場

由四款香氣領銜，遊走豐富而對比鮮明的嗅覺風景：Agar Ébène、Vétiver Tonka、Santal Massoïa 及 Ambre Narguilé。

HYPEBEAST
Hermès
Hermès

重點摘要

  • Hermès 擴充 Hermessence 系列，推出「An Oriental Dream」，由 Christine Nagel 創作的三款全新香氛

  • 如 Agar Ébène、Vétiver Tonka、Santal Massoïa 與 Ambre Narguilé 等香氛，凸顯出人意表的原料配搭。

Hermès Hermessence 系列迎來全新篇章「An Oriental Dream」，帶來三款與東方展開對話的全新香氛。由 Hermès 嗅覺創作總監 Christine Nagel 親自操刀，香氣勾勒出奇想東方的豐饒與對比，以優雅與想像力把嗅覺藝術推向新境。

廣告

於新作之中，Agar Ébène 將烏木的深邃與香脂冷杉的樹脂清新相合；Vétiver Tonka 則以零陵香豆的甜暖氣息，柔化香根草的泥土質感。系列中其他配方，如帶有奶香木質與果乾細節的 Santal Massoïa，或以琥珀、蜂蜜與香料交織的 Ambre Narguilé，皆展現 Hermès 以出其不意的搭配帶來驚喜的功力。這些香氛既適合日常佩戴，亦是一場詩意的相遇—每一款皆是一段留在肌膚與想像中的感官旅程。

自 2004 年面世以來，Hermessence 一直體現 Hermès 對香氛的視野：將香氛視為兼具藝術性與感官性的創作。每款配方皆以兩種原料的「對話」為起點，以嫻熟技法引發驚喜與驚嘆。系列以標誌性的燈籠形瓶身，搭配馬鞍縫線皮革瓶蓋，每一款 Hermessence 香氛皆回應品牌歷久彌新的工藝與品味。

全新香氛售價為 362 美元，現已正式登陸 Hermès 官方網店。

Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
Hermès
11 travel

其他人也在看

Grace Wales Bonner 出任 Hermès 男裝創意總監 | 英倫學者型設計師如何改寫法式奢華未來？

Grace Wales Bonner 出任 Hermès 男裝創意總監 | 英倫學者型設計師如何改寫法式奢華未來？

愛馬仕宣布由英國設計師 Grace Wales Bonner 接任品牌創意總監，這位以文化學術深度與詩意設計著稱的倫敦設計師，將接棒 Veronique Nichanian 之後的時代任務，成為這個近兩世紀歷史的法國奢侈品牌少數非法國籍的掌舵者。Hermès 的選擇，既是一場文化意識的革命，也是一種對未來時尚敘事的重新定義，當法式優雅融入文化知識傳統，Hermès 即將迎來最富思辨氣質的一章。

men's uno HK ・ 13 小時前
UGG × TRIPLET × Open Dialogue 三強聯手！「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店登場

UGG × TRIPLET × Open Dialogue 三強聯手！「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店登場

全球知名時尚生活品牌UGG攜手香港藝人Tyson Yoshi主理的潮流品牌TRIPLET，以及概念零售平台Open Dialogue，在香港最潮的核心地段希慎廣場聯手打造「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店。由即日至11月11日盛大登場，為香港時尚界注入全新活力！ 今個秋冬，UGG再次重新定義時尚界的遊戲規則。AW25秋冬系列延續品牌一貫的舒適美學，同時注入更多設計細節，無論是日常穿搭還是戶外活動都能完美適應。從經典雪靴的現代演繹，到融合機能性與時尚感的外套系列，每一件單品都展現出品牌對品質與工藝的極致追求。​ TRIPLET聯名特別版引爆話題 今次合作的重頭戲之一，絕對是TRIPLET設計的特別版UGG鞋款。以中性設計的PeakMod Lowcut為藍本，Triplet為其注入獨特的街頭叛逆美學，推出黑色與棕色兩款潮流配色。鞋款選用頂級麂皮與潛水布巧妙拼接，左右麂皮鞋面分別暗藏TRIPLET品牌標誌性噴染圖案，搭配大型TRIPLET專屬皮革徽章印有搶眼白色品牌圓形標誌，完美平衡個性風格與實用機能。 型男必備外套系列...

men’s Reads ・ 19 小時前
踏入五十周年！Giorgio Armani 推出數碼平台ARMANI/Archivio，從半世紀典藏揭示未來！

踏入五十周年！Giorgio Armani 推出數碼平台ARMANI/Archivio，從半世紀典藏揭示未來！

若問到過去50年誰是時尚圈最偉大的設計師，每個人也許有不同答案，但可以肯定是，Giorgio Armani必然在討論範圍之內。從1975年創立個人品牌至今，Armani先生深刻影響全球對時尚的解讀。早前品牌於威尼斯國際電影節宣佈推出數碼平台「ARMANI/Archivio」，展示半世紀以來的歷史文化典藏，亦將會登陸全球七家精品店作巡迴展覽。

men's uno HK ・ 13 小時前
「Young Forty」變扮年輕的標籤？韓國社群掀「年齡焦慮」熱議，服飾品牌怕40+穿了變魔咒跌價？

「Young Forty」變扮年輕的標籤？韓國社群掀「年齡焦慮」熱議，服飾品牌怕40+穿了變魔咒跌價？

在韓國社群平台上，「Young Forty」成為2025年最火熱的網路流行語。它原本是個正面詞彙，象徵「年輕的40歲」，但如今卻演變成年輕世代對中年人「扮年輕」的諷刺標籤，引發世代衝突與熱議。這詞不僅滲透時尚、美妝和生活討論，還成為meme與二次創作的來源，反映韓國高齡化社會的年齡焦慮與文化轉變。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷

BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷

BTS Jung Kook柾國亮相全新Calvin Klein、大秀性感腹肌BTS成員Jung Kook柾國、大秀完美精實腹肌，再度帥出新高度！最新登場的丹寧形象廣告一出，性感與自信直接炸裂螢幕，引起網友全體暴動，標準的穿衣顯瘦、脫衣有肉～他以一身全丹寧造型亮相，帥氣又性感，像是從90年代偶像...

styletc ・ 1 天前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港

真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港

文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池

Qooah.com ・ 17 小時前
前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤

東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」

好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」

長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論

am730 ・ 6 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密

何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢

37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢

現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作​，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；

Japhub日本集合 ・ 1 天前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統

「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統

美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。

鉅亨網 ・ 11 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例

特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例

【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。

Bloomberg ・ 8 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。

姊妹淘 ・ 7 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

Yahoo新聞 ・ 13 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」

姊妹淘 ・ 8 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！

YAHOO著數 ・ 1 天前
陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方

陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方

陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤今年出道成為歌手，同時戀事亦備受關注，本月初更曾高調放閃，與日本混血模特兒男友Shou Honda合照，但今日康堤已宣布分手。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前