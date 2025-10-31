舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
Hermès 擴展 Hermessence 系列，「An Oriental Dream」香氛新篇章登場
由四款香氣領銜，遊走豐富而對比鮮明的嗅覺風景：Agar Ébène、Vétiver Tonka、Santal Massoïa 及 Ambre Narguilé。
重點摘要
Hermès 擴充 Hermessence 系列，推出「An Oriental Dream」，由 Christine Nagel 創作的三款全新香氛
如 Agar Ébène、Vétiver Tonka、Santal Massoïa 與 Ambre Narguilé 等香氛，凸顯出人意表的原料配搭。
Hermès Hermessence 系列迎來全新篇章「An Oriental Dream」，帶來三款與東方展開對話的全新香氛。由 Hermès 嗅覺創作總監 Christine Nagel 親自操刀，香氣勾勒出奇想東方的豐饒與對比，以優雅與想像力把嗅覺藝術推向新境。
於新作之中，Agar Ébène 將烏木的深邃與香脂冷杉的樹脂清新相合；Vétiver Tonka 則以零陵香豆的甜暖氣息，柔化香根草的泥土質感。系列中其他配方，如帶有奶香木質與果乾細節的 Santal Massoïa，或以琥珀、蜂蜜與香料交織的 Ambre Narguilé，皆展現 Hermès 以出其不意的搭配帶來驚喜的功力。這些香氛既適合日常佩戴，亦是一場詩意的相遇—每一款皆是一段留在肌膚與想像中的感官旅程。
自 2004 年面世以來，Hermessence 一直體現 Hermès 對香氛的視野：將香氛視為兼具藝術性與感官性的創作。每款配方皆以兩種原料的「對話」為起點，以嫻熟技法引發驚喜與驚嘆。系列以標誌性的燈籠形瓶身，搭配馬鞍縫線皮革瓶蓋，每一款 Hermessence 香氛皆回應品牌歷久彌新的工藝與品味。
全新香氛售價為 362 美元，現已正式登陸 Hermès 官方網店。
