精準開跑：TAG Heuer x New Balance 最新聯名系列限量登場

重點摘要

TAG Heuer 與 New Balance 同步發佈雙重新品：Connected Calibre E5 腕錶與 FuelCell 跑鞋。

兩者同採紫／綠配色，並將於全球限量發售。

TAG Heuer 與 New Balance 攜手推出一組目標導向的聯名組合：TAG Heuer Connected Calibre E5 40mm x New Balance Edition 智能腕錶與 FuelCell SuperComp Elite v5 跑鞋。此特別版組合鎖定自律訓練的運動員，凸顯雙方對精準、性能與突破邊界的共同執念。

TAG Heuer Connected Calibre E5 40mm x New Balance Edition 內載品牌第五代 Calibre E5 機芯與自研作業系統，帶來直覺、靈敏的操作體驗。黑色 DLC 塗層 Grade‑2 鈦金屬錶殼經噴砂處理，兼顧輕量與耐用；錶盤上新設 0—100 刻度，可與 App 端訓練指標直接同步。New Balance 全球品牌總裁兼 CMO Chris Davis 表示：「從我們的 FuelCell SuperComp Elite v5 巔峰設計，到 TAG Heuer Connected Calibre E5 的尖端智能，我們正研製能夠提升運動員表現、並禮讚創新精神的器材。」

配色與材質選擇進一步連結這兩大性能代表。深邃紫調（靈感源自 English Purple）與鮮綠點綴呼應聯名 New Balance 跑鞋；腕錶藍寶石底蓋鐫刻 New Balance 標誌，鞏固這段精準合作。TAG Heuer 專利「Cushion Comfort System」錶帶，以柔韌橡膠為基底，結合取材自跑鞋內襯的高科技織材，兼顧舒適與耐用。每枚腕錶售價 CHF 1,950（約 $2,447 美元），另附一條繡有 New Balance 標誌的第二條錶帶，確保高強度訓練時的穩固貼合。

為比賽日而生，售價 $270 美元的 FuelCell SuperComp Elite v5 採超輕設計，配備碳纖維板、PEBA 中底帶來強勁能量回彈，以及 8mm 足跟至鞋尖落差。工程網布鞋面與耐磨橡膠外底，確保在每秒必爭時仍具備透氣與抓地力。TAG Heuer CMO George Ciz 補充：「我們與 New Balance 的合作是自然的契合；把尖端智能腕錶技術與頂級跑鞋結合，激發大家在跑道、公路，甚至人生中不斷突破自我。」兩者皆以聯名包裝登場，隨附專屬鞋墊，並將於全球限量發售。

