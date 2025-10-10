女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
精準開跑：TAG Heuer x New Balance 最新聯名系列限量登場
主打全新 Connected Calibre E5 智能腕錶與 FuelCell SuperComp Elite v5 競速跑鞋。
重點摘要
TAG Heuer 與 New Balance 同步發佈雙重新品：Connected Calibre E5 腕錶與 FuelCell 跑鞋。
兩者同採紫／綠配色，並將於全球限量發售。
TAG Heuer 與 New Balance 攜手推出一組目標導向的聯名組合：TAG Heuer Connected Calibre E5 40mm x New Balance Edition 智能腕錶與 FuelCell SuperComp Elite v5 跑鞋。此特別版組合鎖定自律訓練的運動員，凸顯雙方對精準、性能與突破邊界的共同執念。
TAG Heuer Connected Calibre E5 40mm x New Balance Edition 內載品牌第五代 Calibre E5 機芯與自研作業系統，帶來直覺、靈敏的操作體驗。黑色 DLC 塗層 Grade‑2 鈦金屬錶殼經噴砂處理，兼顧輕量與耐用；錶盤上新設 0—100 刻度，可與 App 端訓練指標直接同步。New Balance 全球品牌總裁兼 CMO Chris Davis 表示：「從我們的 FuelCell SuperComp Elite v5 巔峰設計，到 TAG Heuer Connected Calibre E5 的尖端智能，我們正研製能夠提升運動員表現、並禮讚創新精神的器材。」
配色與材質選擇進一步連結這兩大性能代表。深邃紫調（靈感源自 English Purple）與鮮綠點綴呼應聯名 New Balance 跑鞋；腕錶藍寶石底蓋鐫刻 New Balance 標誌，鞏固這段精準合作。TAG Heuer 專利「Cushion Comfort System」錶帶，以柔韌橡膠為基底，結合取材自跑鞋內襯的高科技織材，兼顧舒適與耐用。每枚腕錶售價 CHF 1,950（約 $2,447 美元），另附一條繡有 New Balance 標誌的第二條錶帶，確保高強度訓練時的穩固貼合。
為比賽日而生，售價 $270 美元的 FuelCell SuperComp Elite v5 採超輕設計，配備碳纖維板、PEBA 中底帶來強勁能量回彈，以及 8mm 足跟至鞋尖落差。工程網布鞋面與耐磨橡膠外底，確保在每秒必爭時仍具備透氣與抓地力。TAG Heuer CMO George Ciz 補充：「我們與 New Balance 的合作是自然的契合；把尖端智能腕錶技術與頂級跑鞋結合，激發大家在跑道、公路，甚至人生中不斷突破自我。」兩者皆以聯名包裝登場，隨附專屬鞋墊，並將於全球限量發售。
其他人也在看
旗艦級平板Xiaomi Pad Mini｜便攜效能兼備，雙USB-C提升連接體驗
小米近期推出的Pad Mini是品牌首款進軍旗艦級市場的迷你平板，主打輕便、高效能與多元連接。對於經常外出工作、又希望平板能兼顧娛樂與創作的用家來說，這部 8.8 吋小平板的確相當吸引。 Pad Mini 備有紫、灰兩色選擇，採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米，加上326克重量，單手握持也相當舒適。平板搭載 8.8吋3,008 × 1,880解像度LCD熒幕，支援165Hz自適應更新率與Dolby Vision，亦獲得TÜV Rheinland低藍光、無閃爍與晝夜節律認證。此外，機身設有雙立體聲喇叭及支援Dolby Atmos音效，讓Pad Mini有不錯的影音體驗。 熒幕上方設有800 萬像素前置鏡頭。 Pad Mini採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米。 設有1,300萬像素主鏡頭。 Pad Mini設有兩個USB-C介面，長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplayPort 1.4輸出。 與一般迷你平板不同，Pad Mini設有兩個USB-C介面。長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplaETNet ・ 1 天前
日本在宏觀轉子上實現近乎無摩擦的懸浮技術
來自沖繩科學技術大學院（OIST）的一個研究團隊於上週五宣布，他們在懸浮技術方面取得了重大進展，成功消除了宏觀 […]TechRitual ・ 1 天前
連假狂吃後輕斷食急救！168 vs 1410哪個更有效？減重醫曝「4大原則」防體重反彈
中秋連假才剛結束，雙十國慶與光復節連假又接連而至，連假一波接一波，免不了大魚大肉、甜點美酒。不少民眾在假期結束後，會尋求「輕斷食」急救，其中最受討論的就是 168 斷食法（禁食 16 小時、進食 8 小時）與 1410 斷食法（禁食 14 小時、進食 10 小時），不少藝人與網紅也曾分享自身經驗。姊妹淘 ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 8 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 17 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 23 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 16 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 1 天前
否認欠債｜向華強發聲明否認破產 並未遭銀行Call Loan 開記招指「向太人紅是非多」
中國星集團 （326）創辦人向華強今日（10月10日）在本地傳媒刊登聲明，否認近日的破產及欠債傳聞。向華強指，...BossMind ・ 1 天前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$195禮品（即日起至16/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$195豐富禮品；買2支多芬洗髮乳/潤髮乳660-680毫升+2支多芬沐浴露單支裝1公斤，即送總值$161豐富禮品；買嘉頓餅乾滿$45，即送總值$30豐富禮品；買1排刀嘜純正花生油3x900毫升，即送總值$48豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前