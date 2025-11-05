雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
HeyMax宣布正式登陸香港並與國泰建立合作夥伴關係
繼7月收購香港金融科技企業krip，新加坡消費忠誠平台與國泰合作，擴大其地區獎賞生態系統，促進夥伴及用戶增長。
新加坡及香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 新加坡消費忠誠與旅遊獎賞平台HeyMax 進行其首次海外擴張，於今日宣布與國泰合作，強勢進軍香港市場。
此合作突顯 HeyMax 致力打造亞洲領先的開放式消費忠誠獎賞互換生態系統，使用戶可在多個品牌與夥伴間賺取和兌換里數。公司計劃將團隊擴大四倍，並拓展更多地區合作夥伴以繼續成長。
「香港在亞洲無論於旅遊、金融，還是生活品味方面，都是極具影響力的市場，這正與 HeyMax 下一 階段的發展方向相符。」HeyMax 顧客忠誠和合作關係部全球主管兼香港區總經理David B. Wang表示：「透過與各夥伴的緊密合作，我們希望以 Max Miles 與旅客建立更深層的連結，進一步拓展並強化我們不斷擴大的航空與酒店合作網絡。」
香港用戶可在超過300間商戶賺取 Max Miles，包括屈臣氏、Trip.com、Klook、Starbucks、7-Eleven，並將里數兌換成機票、酒店或匯入 30 多個獎賞計劃，如國泰、ALL Accor與卡塔爾航空。此合作體現 HeyMax 以一站式獎賞平台串連金融、生活與旅遊夥伴，既強化企業的顧客忠誠策略，亦為消費者帶來新價值。
作為進軍香港市場計劃的一部分，即日起香港及東南亞*的國泰會員可將 Max Miles 兌換為「亞洲萬里通」 里數（Asia Miles），並以此兌換包括國泰航空及其合作航空公司的航班，以及全球超過 800 間合作夥伴 的旅遊及生活獎賞。
「作為尊尚旅遊生活品牌，與 HeyMax 的合作讓我們能接觸更廣泛的旅客群，並在香港以外進一步強化我們的生活品味及會員生態系統，讓遍佈東南亞的會員能透過日常消費，換取有意義的旅遊體 驗。」國泰區域顧客旅遊及時尚生活（東南亞及大洋洲）主管Jonathan Ng表示。「這次合作體現了我們持續致力於為會員在旅程的任何階段，提供更高的靈活性、更大的價值與更多元的選擇。」
該合作標誌着 HeyMax 在擴展區域獎賞生態系統及促進其他全新合作關係，邁出了重要一步。
「香港是全球重要的航空樞紐之一，在連繫環球旅客方面發揮關鍵作用。」HeyMax行政總裁兼共同創辦人 Joe Lu 表示：「憑藉強勁的出入境需求，香港是建立我們全球旅客網絡的重要市場。HeyMax 讓日常消費更有價值，用戶可以把日常開支轉化為旅遊回饋與體驗，同時協助香港企業以遊經濟加強與顧客及會員的聯繫。」
除商戶外，HeyMax亦正與多間香港及國際機構，包括MoneyHero、八達通、Preferrd 及 Visa商討合作，讓他們將Max Miles納入其獎賞與顧客互動策略。
此外，HeyMax的FlyAnywhere功能可讓用戶以兌換Max Miles方式訂購任何航空公司、任何航點的機票。除了旅遊獎賞之外，用戶也可購買本地熱門品牌的電子優惠券以賺取里數，如HKTVmall、7-Eleven、日本城及Starbucks，或在選購指定生活用品時賺取里數。
適逢香港積極推動金融科技與旅遊科技發展，HeyMax 的進駐將進一步拓展其顧客基礎，並助力公司在亞洲市場的長遠布局。
「我們歡迎 HeyMax 決定在香港擴張。」投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示：「HeyMax 拓展香港市場突顯了本港作為區內最具活力初創中心之一的地位，並憑藉強勁科技驅動客戶互動，支持旅遊及忠誠度行業的持續增長。」
HeyMax 目標於 2026 年底在區內達成 100 萬名用戶，並發行超過 20 億 Max Miles。近年來，公司業務已延伸至金融服務、保險、餐飲及生活風格等多個領域。今年 5 月公布年度經常性營收運行率（ARR）達 600 萬美元，年度營收按年增長 5 倍，展現強勁增長動能。
*適用於新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南的會員。
Hashtag: #HeyMax
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於HeyMax
HeyMax是一家新加坡公司，其消費忠誠與旅遊獎賞平台在業界屬首屈一指，用戶可通過日常消費實 現旅行夢想。HeyMax的使命是通過旅行為世界帶來更多歡樂，將我們的日常生活轉化為免費的旅行 機會，並持續實現將旅行變得更容易、更有意義的願景。 用戶可透過逾 300 家優質商戶消費而獲得Max Miles里數，並直接兌換超過30個家參與的航空公司、 酒店和獎賞計劃，也能同時兌換用作禮品卡。Max Miles沒有使用期限，手續費全免，提供獨特的靈活 性，大大便利現今的旅行人士。HeyMax獲得多間知名投資公司支持，包括January Capital、Monk's Hill Ventures、Tenity、Ascend Angels 和 XA Network 。 欲了解更多信息，請瀏覽網站
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 21 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 17 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 23 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
澳洲給中國發貨 加拿大農民急了
據《彭博》周二（4 日）報導，澳洲將向中國運送五年來第一批油菜籽，一艘裝載試運貨物的貨輪，預計將在一周內啟航，前往中國青島。鉅亨網 ・ 4 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌
根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解鉅亨網 ・ 13 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前