HeyMax宣布正式登陸香港並與國泰建立合作夥伴關係

繼7月收購香港金融科技企業krip，新加坡消費忠誠平台與國泰合作，擴大其地區獎賞生態系統，促進夥伴及用戶增長。

新加坡及香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 新加坡消費忠誠與旅遊獎賞平台HeyMax 進行其首次海外擴張，於今日宣布與國泰合作，強勢進軍香港市場。



此合作突顯 HeyMax 致力打造亞洲領先的開放式消費忠誠獎賞互換生態系統，使用戶可在多個品牌與夥伴間賺取和兌換里數。公司計劃將團隊擴大四倍，並拓展更多地區合作夥伴以繼續成長。



「香港在亞洲無論於旅遊、金融，還是生活品味方面，都是極具影響力的市場，這正與 HeyMax 下一 階段的發展方向相符。」HeyMax 顧客忠誠和合作關係部全球主管兼香港區總經理David B. Wang表示：「透過與各夥伴的緊密合作，我們希望以 Max Miles 與旅客建立更深層的連結，進一步拓展並強化我們不斷擴大的航空與酒店合作網絡。」



香港用戶可在超過300間商戶賺取 Max Miles，包括屈臣氏、Trip.com、Klook、Starbucks、7-Eleven，並將里數兌換成機票、酒店或匯入 30 多個獎賞計劃，如國泰、ALL Accor與卡塔爾航空。此合作體現 HeyMax 以一站式獎賞平台串連金融、生活與旅遊夥伴，既強化企業的顧客忠誠策略，亦為消費者帶來新價值。



作為進軍香港市場計劃的一部分，即日起香港及東南亞*的國泰會員可將 Max Miles 兌換為「亞洲萬里通」 里數（Asia Miles），並以此兌換包括國泰航空及其合作航空公司的航班，以及全球超過 800 間合作夥伴 的旅遊及生活獎賞。



「作為尊尚旅遊生活品牌，與 HeyMax 的合作讓我們能接觸更廣泛的旅客群，並在香港以外進一步強化我們的生活品味及會員生態系統，讓遍佈東南亞的會員能透過日常消費，換取有意義的旅遊體 驗。」國泰區域顧客旅遊及時尚生活（東南亞及大洋洲）主管Jonathan Ng表示。「這次合作體現了我們持續致力於為會員在旅程的任何階段，提供更高的靈活性、更大的價值與更多元的選擇。」



該合作標誌着 HeyMax 在擴展區域獎賞生態系統及促進其他全新合作關係，邁出了重要一步。



「香港是全球重要的航空樞紐之一，在連繫環球旅客方面發揮關鍵作用。」HeyMax行政總裁兼共同創辦人 Joe Lu 表示：「憑藉強勁的出入境需求，香港是建立我們全球旅客網絡的重要市場。HeyMax 讓日常消費更有價值，用戶可以把日常開支轉化為旅遊回饋與體驗，同時協助香港企業以遊經濟加強與顧客及會員的聯繫。」



除商戶外，HeyMax亦正與多間香港及國際機構，包括MoneyHero、八達通、Preferrd 及 Visa商討合作，讓他們將Max Miles納入其獎賞與顧客互動策略。



此外，HeyMax的FlyAnywhere功能可讓用戶以兌換Max Miles方式訂購任何航空公司、任何航點的機票。除了旅遊獎賞之外，用戶也可購買本地熱門品牌的電子優惠券以賺取里數，如HKTVmall、7-Eleven、日本城及Starbucks，或在選購指定生活用品時賺取里數。



適逢香港積極推動金融科技與旅遊科技發展，HeyMax 的進駐將進一步拓展其顧客基礎，並助力公司在亞洲市場的長遠布局。



「我們歡迎 HeyMax 決定在香港擴張。」投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示：「HeyMax 拓展香港市場突顯了本港作為區內最具活力初創中心之一的地位，並憑藉強勁科技驅動客戶互動，支持旅遊及忠誠度行業的持續增長。」



HeyMax 目標於 2026 年底在區內達成 100 萬名用戶，並發行超過 20 億 Max Miles。近年來，公司業務已延伸至金融服務、保險、餐飲及生活風格等多個領域。今年 5 月公布年度經常性營收運行率（ARR）達 600 萬美元，年度營收按年增長 5 倍，展現強勁增長動能。



*適用於新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南的會員。



關於HeyMax

HeyMax是一家新加坡公司，其消費忠誠與旅遊獎賞平台在業界屬首屈一指，用戶可通過日常消費實 現旅行夢想。HeyMax的使命是通過旅行為世界帶來更多歡樂，將我們的日常生活轉化為免費的旅行 機會，並持續實現將旅行變得更容易、更有意義的願景。 用戶可透過逾 300 家優質商戶消費而獲得Max Miles里數，並直接兌換超過30個家參與的航空公司、 酒店和獎賞計劃，也能同時兌換用作禮品卡。Max Miles沒有使用期限，手續費全免，提供獨特的靈活 性，大大便利現今的旅行人士。HeyMax獲得多間知名投資公司支持，包括January Capital、Monk's Hill Ventures、Tenity、Ascend Angels 和 XA Network 。 欲了解更多信息，請瀏覽網站

www.heymax.ai

。







