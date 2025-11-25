HGC環球全域電訊啓動策略性轉型以抓緊 AI 與數位化機遇

透過強化組織架構 推動創新並提升市場靈活度

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - HGC環球全域電訊（「HGC環電」或「集團」） 今日宣布，為因應科技快速變革，啓動策略性轉型，旨在把握人工智慧驅動、數位優先經濟中的新機遇。此轉型將著力於開創具潛力的新商業模式、全面提升客戶體驗，並以創新為引擎推動市場拓展，為集團奠定可持續的增長基礎與競爭優勢。





（由左至右）HGC環電技術總裁及營運商業務執行副總裁鍾耀文；HGC環電企業及商業業務商務總裁黃宇筠；HGC環電集團ICT業務商務總裁何偉國；HGC環電消費及大眾市場商務總裁胡高鵬



憑藉堅實的電訊基礎架構及整合先進數碼方案，HGC環電正善用人工智慧、雲端技術及數據驅動平台等新興趨勢，以充分發揮營運協同效益，並推動持續增長。是次轉型進一步彰顯HGC環電對創新的堅持，並全面強化五大業務板塊發展：大型及中小企業解決方案、家居寛頻、本地營運商業務、國際業務及ICT業務。



HGC環電行政總裁郭詠邦Andrew表示：「是次策略轉型，充分展現HGC環電對於把握人工智慧浪潮與數位化加速進程的堅定承諾，並在市場逐漸釋放正面訊號之際，積極引領變革。我們不僅順應趨勢，更會致力塑造未來、創造價值。為強化本次轉型，我們已任命經驗豐富的管理層擔任關鍵職務。在此，我向他們致以誠摯祝賀 — 他們的專業實力與前瞻思維，將推動集團的成長，促進內外部協作，並在這個充滿機遇的時代把握良機。此次策略轉型反映了我們經過縝密規劃與集體協作的成果，讓我們更有信心以更強姿態邁步向前。」



鍾耀文 — 擴展職責至技術及營運商業務



鍾耀文將獲委任技術總裁及營運商業務執行副總裁，此項任命將於2026年1月1日生效。在擴展的職責中，鍾耀文將領導本地技術工程與營運及資訊科技團隊，同時繼續推動本地運營商業務。是次策略性調整將強化HGC環電整體營運及技術發展的領導地位。鍾耀文在電訊業界中擁有逾30年經驗，在推動業務成功與創新轉型方面屢創佳績。憑藉深厚的業界知識與影響力，他將促進協同效能，並進一步提升HGC環電的技術競爭優勢。



黃宇筠 — 強化企業方案協同效益



黃宇筠獲委任企業及商業業務商務總裁，此任命將於 2026年1月1日生效。此舉為 HGC環電商務業務運營優化的關鍵一環。她在電訊及ICT 行業擁有超過 25 年經驗，在推動企業業務增長及深化客戶與夥伴關係中發揮關鍵作用。在擴展的職責中，她將持續推動企業數碼化，並積極回應中小型企業客戶日益增長的需求。憑藉其在企業領域的深厚經驗，她將進一步強化企業及商業客戶團隊的協同效益，提供整合且以客戶為中心的綜合解決方案，加速數碼轉型，提升營運效率，解鎖新機遇，並與市場不斷演變的需求保持高度契合。



胡高鵬 — 推動住宅市場增長及拓展電話服務中心業務



胡高鵬獲委任為消費及大眾市場商務總裁，此任命將於 2026年1月1日。在擴展的職責中，他將專注於強化 HGC環電的大眾市場，同時持續強化電話服務中心業務，以把握市場各種的需求。他將全面提升電話服務中心的營運與服務能力，優化客戶體驗及支援整體業務運作。同時，將數碼化電話服務中心服務轉作為商業解決方案，為客戶提供增值服務。他亦將透過創新產品及深化客戶互動。



何偉國 — 領導ICT業務、技術方案及產品



何偉國現任集團ICT業務商務總裁，繼續領導集團的ICT業務、技術方案及產品，並擴展其職責至香港以外市場。他在ICT行業擁有逾30年經驗，是全球科技市場公認的領袖，並以其於策略規劃、數據治理、網絡安全及企業解決方案方面的專業深受業界推崇。他將進一步強化全球市場的技術合作夥伴關係及商業模式，持續深化極大型專案的縱向拓展，並推動集團ICT業務在各行業的橫向擴展，加速業務成長與創新。





（由左至右）HGC環電國際業務及環球數據業務策略高級副總裁譚君驥﹔ HGC環電國際業務及數碼基礎設施高級副總裁Ravindran Mahalingam



譚君驥與Ravindran Mahalingam — 持續擴展全球數碼基建及推動東南亞市場拓展



HGC環電透過優化既有國際業務並深化東南亞市場的布局，加速國際業務增長。譚君驥領導傳統國際業務轉型，推動營運商業務及國際企業業務的增長。同時，Ravindran將專注擴展東南亞國內基礎設施，並推動共享網絡商業模式，進一步拓展全球版圖。此策略進一步鞏固香港作為國際ICT樞紐的地位，並強化其作為連接全球電訊市場的橋樑角色。



藉此機會，HGC環電特別向兩位資深並已年屆退休之齡的管理層成員關利庭及黃振華致以最衷心的敬意，感謝他們多年來的貢獻及領導，集團僅此祝他們未來再展新篇章。







環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及ICT方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC環電設20個海外辦事處，並有同事駐守全球33個城市。HGC環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC環電於2019年完成收購高端數碼科技及IT基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。



如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站：

www.hgc.com.hk



