宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
HGC環電與思科聯手推出商業安全寬頻2.0 重新定義新世代寬頻 安全無縫嵌入連接
以人工智能、内置安全性及無與倫比的靈活性賦能企業
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 在數碼化迅速發展的時代，香港不同規模的企業正面對日益嚴峻的網絡攻擊環境，系統漏洞、釣魚攻擊及勒索軟體愈趨普遍，危及營運持續性及企業網絡安全。為應對這些挑戰，香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商HGC環球全域電訊 (「HGC環電」) 與思科聯手推出重新定義連接的新世代解決方案 ─ 商業安全寬頻2.0 (「SBB 2.0」) ，將網絡安全解決方案直接嵌入核心網內。建基於「安全為先」的設計核心理念，確保每個連接皆具備不可繞過的網絡安全防護，為所有企業在當今數碼世界的蓬勃發展中提供安全的基礎。此升級方案具備四大核心特點：簡單、免煩惱、強韌穩健，並支持可持續發展，在不增加複雜性的前提下，提供企業級安全保障。
《思科2025 年度網絡安全準備度指數》[1]揭示了網絡安全領域的嚴重缺口。縱使全球49%的機構在過去一年遭遇過網絡攻擊，且71%預期在不久將來會發生具破壞性的網絡事故，然而大多數機構於過去12個月的準備水平仍然停滯不前，顯示準備度嚴重不足。商業安全寬頻自推出以來已成功阻截超過4,000,000宗網絡攻擊，突顯出企業在網絡安全方面的「準備差異」。為了應對這關鍵需求，HGC 環電與思科推出 SBB 2.0，一個超越傳統安全網絡附加功能的先進解決方案。其將全面的企業級保護直接嵌入寬頻網絡中，而非在網絡中加裝外部設備。這種「從根本保障安全」的方案確保企業在連接的瞬間便受到保護，無縫、輕鬆提升企業對網絡威脅的防範。
HGC環電行政總裁郭詠邦Andrew表示：「推出SBB 2.0是我們致力推動香港數碼轉型的跨越式發展策略。我們不僅在提升ICT解決方案，更在重新定義商業寬頻的行業基準。透過結合思科的先進技術與HGC環電無可比擬的ICT網絡基礎設施及解決方案，我們正為企業網絡安全構建面向未來的基礎，讓其能夠以真正可靠的連接方式，安全應對複雜而迅速變化的數碼環境。」
以内建安全提升穩健連接
建基於HGC環電穩健的寬頻連接基礎之上，SBB 2.0利用專屬定制的Cisco SASE解決方案，通過將安全性直接整合到服務中，革新商業寬頻。SBB 2.0的主要特點包括：
「免客戶端設備」及不可繞過特性：SBB 2.0 將保護嵌入到核心網當中，提供不可繞過的網絡安全，並具備「免客戶端設備」的特性。這減少了附加安裝的麻煩，並可以將保護擴展到非公司設備。透過將保護範圍擴大至所有使用個人設備的成員 (包括承包商)，企業能提升網絡安全。
雲端應用與DNS層級保護：雲端應用通過雲端存取資安代理（CASB）功能提供對雲端應用程式的安全存取，有效防止資料外洩和未經授權的使用。DNS層級保護確保裝置即使在存取公司網絡以外的資源時仍能受到防護。
人工智能驅動的主動威脅情報：該解決方案利用人工智能，主動檢測並阻止各種網絡威脅，在影響到用戶或系統之前解決這些威脅，確保提供持續的保護。
「零信任」網絡安全指標：SBB2.0實施「零信任」網絡存取（ZTNA）框架，以確保無論在辦公室還是遠程工作環境中，只有獲信任和經驗證的用戶、設備和應用程式才可存取重要業務資源。
簡化、全託管服務：HGC環電的安全專家全面管理服務，並提供24/7全天候熱線支援。通過容易理解的報告，企業可以清晰了解其安全狀態，從而減輕管理網絡安全的重擔。
訂閱付款模式：作為香港唯一提供簡易「訂閱付款模式」的供應商，我們為各種規模的企業提供可負擔、可預測及可擴展的企業級安全服務。
HGC環電集團ICT業務商務總裁何偉國Argon表示：「在香港數碼發展的新一波浪潮中，安全連接必須深度融入，而非事後補強。透過 SBB 2.0，我們重新定義企業寬頻的基礎，將安全深度整合核心。這項策略讓企業與中小企能夠自信運營——更簡單、更具韌性，並在瞬息萬變的數位世界中自由成長。」
思科香港、澳門及華南區總經理封小韵Iris表示：「在思科，我們深信網絡安全是數碼體驗不可或缺的一環。與 HGC 環電攜手合作，我們把強大的以人工智能驅動的網絡安全直接融入寬頻網絡，全面提升大灣區，尤其是香港的企業連接標準。SBB 2.0 讓不同規模的機構都能安心擁抱數碼轉型，因為從連接一刻開始，他們的營運已受到新型網絡安全的保障。這次合作正正體現了我們致力協助企業建立安全、具韌性及面向未來數碼基礎的承諾。」
欲進一步了解HGC環電網絡安全解決方案及服務，請瀏覽：https：//www.hgcbiz.com
[1] 《2025 年度網絡安全準備度指數》：https://newsroom.cisco.com/c/dam/r/newsroom/en/us/interactive/cybersecurity-readiness-index/2025/documents/2025_Cisco_Cybersecurity_Readiness_Index_HK.pdf
Hashtag: #HGC
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於環球全域電訊有限公司
環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及ICT方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC環電設20個海外辦事處，並有同事駐守全球33個城市。HGC環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC環電於2019年完成收購高端數碼科技及IT基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。
如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站：
關於思科
思科（NASDAQ: CSCO）是領導全球的科技供應商，致力革新企業在人工智能時代下的連結和 保護方式。40多年來，思科以安全連接世界為己任的使命始終如一。憑藉領先業界的以人工智能 驅動的解決方案與服務，思科幫助客戶、合作夥伴與社區釋放創新潛力，提高生產效率， 並增強 數碼韌性。思科一直秉承核心目標，致力為所有人創造一個更加互聯和包容的未來。如欲了解更 多，請瀏覽
，或追蹤我們的
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 21 小時前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 19 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 16 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 17 小時前
伊雲斯辭去紅魔要職
【Now Sports】6月退役的曼聯前中堅伊雲斯，已卸任球會的租借及青訓主管一職。伊雲斯（Jonny Evans）今夏與曼聯約滿後宣佈掛靴，並且馬上在球會出任租借及青訓主管，但僅半年後便離職，據悉現時希望休息一段時間，陪伴家人，然後再考慮下一步的人生規劃。伊雲斯本身是曼聯青訓產品，職業生涯曾兩度效力紅魔；首個階段是從青年軍進入一隊起步，期間代表球會踢了近200場比賽，直至2015年離開。他脫「魔」後轉投西布朗，其後又加盟李斯特城，直至李城2023年降回英冠後，回到紅魔，兩季也上陣踢了43場比賽，經常在球隊中堅位置兵不夠用時，獲得前領隊坦夏委以重任。now.com 體育 ・ 8 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
孫興慜回歸真情告別：毋忘我！
【Now Sports】韓國球星孫興慜周二返回倫敦，入場見證熱刺在歐聯贏波，更重要是與刺迷正式告別。孫興慜（Son Heung-Min）於今年8月離開熱刺改投洛杉磯FC，當日走得匆匆，未有任何告別儀式，及至周二熱刺在歐聯主場對布拉格斯拉維亞賽前，他進場與球迷道別，並在名宿京治手上接過紀念獎座。他在現場說得情真意切：「希望大家不要忘記我。我永遠是熱刺人，永遠與你們在一起。」在此之前，他在北倫敦大街上一張屬於他的大型壁畫上簽字留念（詳見結連）。這名33歲韓國球星合共為熱刺出賽454場，攻入173球，去屆協助熱刺在決賽打敗曼聯贏得歐霸盃。熱刺在這場周二歐聯比賽，憑對方的烏龍球，以及由古度斯及沙維施蒙斯各自射入12碼，以3:0大勝布拉格斯拉維亞。相關結連：https://www.youtube.com/watch?v=98yBPJlMbVcnow.com 體育 ・ 2 小時前
王晶30年後又嫌王祖賢腿型！網友怒轟「憑什麼評價」 急改口：只是說不夠好看
導演王晶近日在節目中重提30年前對王祖賢腿型的評價，再度引發討論。他強調，自己所說的話並不是「不好看」，而是「不夠好看」，並提出所謂美腿應有的標準，認為「該有坑有坑、該有線條有線條」，隨即掀起爭議，話題從審美觀一路延燒到女性身體自主權。姊妹淘 ・ 20 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
法國醫院記錄員工投票情況及原因 院方：僅用作派咖啡券 鼓勵履行公民責任︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉周日結束，多個機構員工提交投票證明就可享假期等福利。有聖德肋撒醫院員工向《Yahoo新聞》投訴，院方向投票員工派咖啡禮券，要求披露有否投票及記下原因，「連醫管局都未去到咁問員工有無投票，反而我哋呢啲宗教機構私家醫院會咁做」。聖德肋撒醫院回覆《Yahoo新聞》時指，派發禮券「為鼓勵員工履行公民責任」，又稱員工有否投票之相關資料，「僅用作派發咖啡券之用途，並不作其他紀錄或用途」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 1 天前