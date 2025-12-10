HGC環電與思科聯手推出商業安全寬頻2.0 重新定義新世代寬頻 安全無縫嵌入連接

以人工智能、内置安全性及無與倫比的靈活性賦能企業

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 在數碼化迅速發展的時代，香港不同規模的企業正面對日益嚴峻的網絡攻擊環境，系統漏洞、釣魚攻擊及勒索軟體愈趨普遍，危及營運持續性及企業網絡安全。為應對這些挑戰，香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商HGC環球全域電訊 (「HGC環電」) 與思科聯手推出重新定義連接的新世代解決方案 ─ 商業安全寬頻2.0 (「SBB 2.0」) ，將網絡安全解決方案直接嵌入核心網內。建基於「安全為先」的設計核心理念，確保每個連接皆具備不可繞過的網絡安全防護，為所有企業在當今數碼世界的蓬勃發展中提供安全的基礎。此升級方案具備四大核心特點：簡單、免煩惱、強韌穩健，並支持可持續發展，在不增加複雜性的前提下，提供企業級安全保障。





HGC環電攜手思科舉行「商業安全寬頻2.0」啟動儀式



《思科2025 年度網絡安全準備度指數》[1]揭示了網絡安全領域的嚴重缺口。縱使全球49%的機構在過去一年遭遇過網絡攻擊，且71%預期在不久將來會發生具破壞性的網絡事故，然而大多數機構於過去12個月的準備水平仍然停滯不前，顯示準備度嚴重不足。商業安全寬頻自推出以來已成功阻截超過4,000,000宗網絡攻擊，突顯出企業在網絡安全方面的「準備差異」。為了應對這關鍵需求，HGC 環電與思科推出 SBB 2.0，一個超越傳統安全網絡附加功能的先進解決方案。其將全面的企業級保護直接嵌入寬頻網絡中，而非在網絡中加裝外部設備。這種「從根本保障安全」的方案確保企業在連接的瞬間便受到保護，無縫、輕鬆提升企業對網絡威脅的防範。



HGC環電行政總裁郭詠邦Andrew表示：「推出SBB 2.0是我們致力推動香港數碼轉型的跨越式發展策略。我們不僅在提升ICT解決方案，更在重新定義商業寬頻的行業基準。透過結合思科的先進技術與HGC環電無可比擬的ICT網絡基礎設施及解決方案，我們正為企業網絡安全構建面向未來的基礎，讓其能夠以真正可靠的連接方式，安全應對複雜而迅速變化的數碼環境。」



以内建安全提升穩健連接



建基於HGC環電穩健的寬頻連接基礎之上，SBB 2.0利用專屬定制的Cisco SASE解決方案，通過將安全性直接整合到服務中，革新商業寬頻。SBB 2.0的主要特點包括：



「免客戶端設備」及不可繞過特性 ：SBB 2.0 將保護嵌入到核心網當中，提供不可繞過的網絡安全，並具備「免客戶端設備」的特性。這減少了附加安裝的麻煩，並可以將保護擴展到非公司設備。透過將保護範圍擴大至所有使用個人設備的成員 (包括承包商)，企業能提升網絡安全。

雲端應用與 DNS 層級保護 ：雲端應用通過雲端存取資安代理（CASB）功能提供對雲端應用程式的安全存取，有效防止資料外洩和未經授權的使用。DNS層級保護確保裝置即使在存取公司網絡以外的資源時仍能受到防護。

人工智能驅動的主動威脅情報 ：該解決方案利用人工智能，主動檢測並阻止各種網絡威脅，在影響到用戶或系統之前解決這些威脅，確保提供持續的保護。

「零信任」網絡安全指標 ：SBB2.0實施「零信任」網絡存取（ZTNA）框架，以確保無論在辦公室還是遠程工作環境中，只有獲信任和經驗證的用戶、設備和應用程式才可存取重要業務資源。

簡化、 全託管 服務 ：HGC環電的安全專家全面管理服務，並提供24/7全天候熱線支援。通過容易理解的報告，企業可以清晰了解其安全狀態，從而減輕管理網絡安全的重擔。 訂閱付款模式 ：作為香港唯一提供簡易「訂閱付款模式」的供應商，我們為各種規模的企業提供可負擔、可預測及可擴展的企業級安全服務。



HGC環電集團ICT業務商務總裁何偉國Argon表示：「在香港數碼發展的新一波浪潮中，安全連接必須深度融入，而非事後補強。透過 SBB 2.0，我們重新定義企業寬頻的基礎，將安全深度整合核心。這項策略讓企業與中小企能夠自信運營——更簡單、更具韌性，並在瞬息萬變的數位世界中自由成長。」



思科香港、澳門及華南區總經理封小韵Iris表示：「在思科，我們深信網絡安全是數碼體驗不可或缺的一環。與 HGC 環電攜手合作，我們把強大的以人工智能驅動的網絡安全直接融入寬頻網絡，全面提升大灣區，尤其是香港的企業連接標準。SBB 2.0 讓不同規模的機構都能安心擁抱數碼轉型，因為從連接一刻開始，他們的營運已受到新型網絡安全的保障。這次合作正正體現了我們致力協助企業建立安全、具韌性及面向未來數碼基礎的承諾。」



欲進一步了解HGC環電網絡安全解決方案及服務，請瀏覽：https：//www.hgcbiz.com









[1] 《2025 年度網絡安全準備度指數》：https://newsroom.cisco.com/c/dam/r/newsroom/en/us/interactive/cybersecurity-readiness-index/2025/documents/2025_Cisco_Cybersecurity_Readiness_Index_HK.pdf





