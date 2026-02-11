香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月11日 - HGC環球全域電訊（「HGC 環電」或「集團」）香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商， 即日起委任譚君驥 （Cliff）為國際業務商務總裁，策略性地強調 HGC環電在推進國際業務增長的承諾，深化全球網絡連接方案，進一步鞏固集團作為全球電訊市場與數碼基礎設施可靠推動者的領導地位。





HGC 環電委任譚君驥為國際業務商務總裁



在新職位中，Cliff 將負責制定及推動集團的國際商業策略，帶領團隊強化全球市場布局及深化重點地區的業務滲透。他將在東南亞地區推動網絡共享理念，帶動新一代數據基建發展，把握人工智能 （「AI」）普及化及全球數碼轉型帶來的新機遇。憑藉 HGC 環電在區域網絡接群的優勢，Cliff 將協助企業實現無縫跨境整合，並以香港作為關鍵電訊樞紐，連接中國內地及其他國際市場。同時，HGC環電國際業務及數碼基礎設施高級副總裁 Ravindran Mahalingam 會協助 Cliff 在東南亞開拓本地項目，為集團帶來可持續發展的效益。



Cliff 於電訊行業累積超過30年的豐富專業經驗，能在瞬息萬變的全球環境下制定具國際視野且符合現時數碼經濟趨勢的策略。他曾多次入選《Capacity Power 100》為電訊業最具影響力的領袖之一，充分彰顯其在推動國際電訊及數碼生態圈發展方面的卓越貢獻。



HGC 環電行政總裁郭詠邦（Andrew）表示：「 Cliff 的新任命標誌着 HGC 環電提升全球影響力的重要一步。我們致力打造新一代區域電訊網絡，整合國際網絡連接、本地網絡及策略性網絡樞紐，同時結合AI的發展，為未來就緒的基建做好部署。憑藉 HGC 環電國際網絡的優勢，我們將進一步強化互聯互通的電訊生態圈，鞏固香港作為國際領先電訊樞紐之一的地位，為全球數碼經濟發展作出更深遠的貢獻。」



HGC 環電國際業務商務總裁譚君驥（Cliff）表示：「我深感榮幸獲委任為國際業務商務總裁，將致力為 HGC 環電國際業務創造長遠價值。通過與區域及全球合作夥伴的緊密協作，我們將加速推動網絡共享理念，協助企業應對萬變的人工智能及新興科技市場。憑藉 HGC 環電強大的國際網絡連接能力和積極採用AI的優勢，我們將協助 OTT串流平台、超大規模運算服務商及企業等跨越地域界限，拓展全球市場，加速數碼轉型。我很期待帶領團隊創造更多可能，並持續鞏強化HGC 環電作為值得信賴的國際合作夥伴的領先地位。」





有關環球全域電訊有限公司

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及ICT方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC環電設20個海外辦事處，並有同事駐守全球33個城市。HGC環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC環電於2019年完成收購高端數碼科技及IT基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。



如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站：

https://www.hgc.com.hk









