Hi Lab 發佈 HyDee 氫能電源包 取代移動作業中的鋰電池

Hi Lab 最近在 2026 年的 CES 展會上發佈了 HyDee，這是一款便攜式氫燃料電池電源單元，旨在取代傳統的鋰電池，特別適用於移動和離網操作。這款類似背包大小的系統使用緊湊的氫燃料電池，能夠在充電基礎設施有限或缺乏的情況下提供持久而穩定的電力。

HyDee 被認可為 2026 年 CES 創新獎可持續能源轉型類別的榮譽獲獎者，突顯了它在減少與電池供電系統相關的運營低效方面的潛力。現有的鋰離子電池解決方案通常在商業用戶方面存在實際限制，包括三小時的充電時間和約 40 公里的有限運行範圍。對於每日需要行駛 200 公里或以上的操作人員來說，這些限制可能會轉化為更大的車隊、工作流程中斷以及更高的運營成本。

Hi Lab 將 HyDee 定位為應對這些挑戰的解決方案，通過消除與電池系統相關的充電延遲來提升效率。HyDee 透過氫燃料電池生成電力，這樣可以延長操作時間並在現場實現持續的移動性。該公司表示，這種方法能夠支持可持續發展目標，減少因多餘車輛、停機時間和能源使用而產生的低效。

HyDee 設計為緊湊和便攜，針對戶外、工業和緊急應用，特別是在電網接入不可靠或不存在的情況下。它的形狀設計使其可以直接在使用地點攜帶和部署，適合需要穩定電力供應的嚴苛現場操作。儘管 Hi Lab 尚未披露如功率輸出、加油時間或氫儲存容量等技術規格，但 CES 的認可使 HyDee 成為推動替代能源解決方案的一部分，旨在改善離網環境中的移動性、韌性和可持續性。

