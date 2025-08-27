HID 推出新一代 FIDO 硬件及大規模集中管理方案

新一代 FIDO 產品系列結合硬件認證裝置與集中管理功能，有效簡化密鑰的部署流程

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月27日 - 全球知名可信身份與物理門禁解決方案供應商 HID 隆重推出全新一代 FIDO 認證憑證，現已搭載全新的「企業密鑰管理」(Enterprise Passkey Management，EPM)解決方案，為企業提供更高效的密碼金鑰（Passkey）部署及管理能力。根據 FIDO Alliance 最新研究，儘管有多達 87% 的企業已積極採用密碼金鑰技術，但其中近半仍受限於部署的複雜性與成本考量。HID 的解决方案，正正簡化了企業邁向無密碼驗證的轉型過程。





HID 推出的 Seos® FIDO卡，可實現對實體空間及商業應用的安全存取。



隨著 HID 無密碼認證產品組合的升級，讓企業在不犧牲用戶體驗與安全前提下，更靈活、更迅速地導入 FIDO 技術。新一代產品組合具備防釣魚功能與企業級生命週期管理，有助於各類型組織實現可擴展的無密碼安全環境。該方案可無縫整合至不同工作場景，並透過集中式監控與管理，有效降低 IT 支援壓力。



解鎖企業級密鑰管理，推動大規模應用



部署 FIDO 技術不單只是導入安全硬件，更關鍵的是建立完善的控制、持續性及合規機制。HID 最新推出的訂閱制方案，讓企業 IT 與身份存取管理 (IAM) 部門能夠大規模、安全且有效地推進無密碼化轉型，同時實現全方位管理。



透過 HID 的企業密鑰管理，您可以：



遠端啓動與管理密鑰憑證 ：代表使用者發放 FIDO 憑證，減少人工操作、使用者培訓需求，並加速部署進度。

全面掌握憑證生命週期：可大規模管理憑證發放、撤銷及稽核記錄，以支援合規性與營運效率。



物理門禁解決方案的支持



在物理訪問與邏輯訪問各自為政的傳統模式下，企業常陷於管理複雜與效率瓶頸之中。HID 推出的單一卡解決方案正好為此提供有效應對。該方案結合 HID 可靠的物理門禁控制技術與 FIDO 無密碼驗證，為企業提供對工作場所及業務系統的安全統一存取方式。此統一式架構不僅簡化部署流程與後續管理，更能提升員工的生產力及營運效率。





Seos ® FIDO卡：結合 Seos 憑證技術與防釣魚功能的 FIDO 2.1 認證，為使用者提供一張安全的多功能憑證。

MIFARE DESFire EV3 FIDO卡： 將先進的 DESFire EV3 智能卡技術與 FIDO 2.1 支援整合，實現統一存取。



HID 亞太北區物理門禁解決方案主管 Jerry Wang 表示：「隨著物理訪問與邏輯訪問的界線日漸模糊，越來越多機構希望透過值得信賴的合作夥伴來簡化憑證管理流程。憑藉我們在身份認證及門禁控制方面的豐富經驗，HID 的單一卡解決方案能夠協助企業以安全、高效的方式完成此一轉型。」



Seos FIDO卡與 MIFARE DESFire EV3 FIDO卡現已開放訂購。



欲了解更多資訊，請瀏覽此網站。



Hashtag: #HID #FIDO #credentials







https://www.hidglobal.com





http://www.linkedin.com/company/hid-global





https://twitter.com/hidglobal





http://www.facebook.com/hidglobal





https://www.hidglobal.com/main/media-center/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 HID

HID 為全世界人員、場所和物品提供安全身份認證方案。我們讓人們能夠安全交易、有效率地工作以及無憂出行。透過我們值得信賴的身份解決方案，使用者得以輕鬆訪問實體與數碼場景，同時賦予物件可識別、可驗證與可追蹤的能力。全球有數以百萬計的使用者每日仰賴 HID 的產品與服務，並有數十億項物體透過我們的技術相互連接。HID 的合作對象包括政府、教育、醫療、金融、製造業及世界極具創新性的企業。



公司總部位於美國德州奧斯汀，擁有逾 4,500 名員工，並在全球設有國際辦事處，遍布超過 100 個國家。HID 為 ASSA ABLOY 集團旗下品牌。詳情可瀏覽：

www.hidglobal.com

。







新聞稿由客戶提供

