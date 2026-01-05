冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
Hisense 在 CES 2026 發佈新的顯示技術，擴展 RGB MiniLED 電視至主流尺寸及推出 RGBY MicroLED 顯示器
在 CES 2026 上，Hisense 揭示了其最先進的顯示技術，將 RGB MiniLED 電視擴展至主流屏幕尺寸，同時推出了一款四原色 RGBY MicroLED 顯示器，指向超大屏幕的未來。這一系列公告標誌著 Hisense 在多原色顏色策略上的明顯擴展，從單一旗艦展示邁向更廣泛的商業可用性。作為2025年首家推出真正 RGB MiniLED 本地調光技術的電視製造商，Hisense 現在正將這一突破應用於旗艦和主流系列。
Hisense 去年首次展示了其 RGB MiniLED 技術，型號為 116UX，這是一款 116 吋的顯示器，展示了如何將紅、綠、藍 LED 整合到每個 MiniLED 鏡頭中，顯著擴大色域並改善與傳統 MiniLED 面板相比的對比度和亮度。公司新推出的 RGB MiniLED 電視以 116UXS 為首，並通過 UR9 和 UR8 系列擴展至更易於接觸的型號，屏幕尺寸範圍從 55 吋到 100 吋，這是 Hisense 首次將 RGB MiniLED 技術縮小到適合日常客廳使用的小型屏幕。
同時，Hisense 還揭示了 163MX RGBY MicroLED 顯示器，這是一款大型原型機，獲得了 CES 2026 創新獎。該顯示器展示了一種四原色 MicroLED 結構，預示著高端超大顯示器的未來。Hisense 表示，這些產品發佈的共同主題是基於光譜精度的顏色準確性，而非逐步增加的亮度提升。通過在現有顯示結構中添加新的原色，該公司旨在提供更自然、更具表現力且在不同內容和觀賞條件下保持一致的圖像。
116UXS 旗艦電視引入 RGB MiniLED evo，這是一種四原色背光系統，將青色添加到傳統紅、綠、藍結構中。Hisense 表示，青色佔據了人眼特別敏感的光譜區域，使面板能夠渲染更平滑的漸變、更真實的色調和更細微的過渡，而不會出現過度飽和的情況。由 Hi-View AI 引擎 RGB 晶片組驅動，116UXS 即時分析內容，以增強對比度、亮度和色彩準確性，同時管理數萬個本地調光區域。
Hisense 表示，該電視可實現高達 110% 的 BT.2020 色域，這一水平可媲美高端三激光投影系統。該電視的顯示系統配備了幾乎無邊框的設計，薄至 1.57 吋的機身，以及 Devialet Opéra de Paris 6.2.2 音頻系統。Hisense USA 的電視產品市場總監 Ondre Clarke 表示，快速推動創新是 Hisense 的特色。「我們將先進技術更快地推向市場，並更早地讓更多家庭能夠接觸到。」
這一理念延伸至 UR9 和 UR8 RGB MiniLED 系列，這些型號將第二代 RGB MiniLED 技術帶給了更廣泛的受眾。Hisense 表示，這些型號在明亮的房間中保留色彩完整性，提高對比度一致性，並在快速運動的體育賽事、電影和遊戲中保持穩定的色彩再現，這是傳統 LCD 電視經常面臨的挑戰。
雖然 RGB MiniLED 目標是近期的採用，但 163MX RGBY MicroLED 顯示器則展示了未來大型顯示器的潛力。這款 163 吋的顯示器引入了業界首創的四原色 RGBY MicroLED 結構，通過加入黃色來填補傳統 MicroLED 面板中 500 到 600 奈米光譜的空白。Hisense 表示，通過恢復這一缺失的範圍，163MX 可以在其 3,317 萬個自發光子像素中實現高達 100% 的 BT.2020 色域，同時在寬廣的觀賞角度下提高清晰度和色彩均勻性。
先進的色彩管理技術在這個大型面板上平衡亮度和色彩一致性。儘管尺寸龐大，該顯示器仍具備簡約設計，厚度僅 32 毫米，並且配有零間隙的壁掛設計，反映了 Hisense 在探索超大顯示器如何融入高端建築空間方面的努力。
