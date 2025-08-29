Hisense 對 Samsung Frame TV 的價格調整達到 $300 優惠

勞動節假期的到來，象徵著夏天的結束，令人難以置信。然而，這個周末也帶來了一些相當不錯的優惠。例如，Hisense S7N 55 吋電視在 Best Buy 和 Amazon 的價格為 $699.99 / 約 HK$ 5,459，這比其通常的 $999.99 / 約 HK$ 7,799 便宜了 $300，且僅比歷史最低價高出 $11。這款電視屬於 Hisense 的 CanvasTV 系列，設計上可以平貼於牆面，像一幅畫一樣，當不使用時可顯示藝術品或照片。

S7N 配備 4K QLED 顯示屏，具有防眩光塗層，無論觀看角度如何，都能最佳呈現藝術作品或喜愛的電視節目。如果計劃用於遊戲，它支持 48Hz 到 144Hz 之間的可變刷新率，以及多通道環繞聲（不過，建議另配一個音響條，因為電視音效不夠沉浸）。該電視運行 Google TV，並提供四個 HDMI 接口（其中兩個為 HDMI 2.1，支持現代遊戲主機的 4K/120Hz），以及兩個 USB 接口。當感應到附近有人時，它才會開機。

當然，這款電視的主要賣點在於它能夠模擬藝術品，為牆面增添一絲優雅。

