HiTHIUM 完成全球首個開放式火災測試 確認 6.25MWh 電池系統安全性

中國能源公司 HiTHIUM 最近完成了一項重要的安全試驗，為電網規模的電池儲能技術邁出了新的一步。該公司進行了全球首個開放式大型火災測試，測試對象是一個容量達 6.25 兆瓦時、持續四小時的電池儲能系統，採用了千安時的電池單元。這次測試在 UL Solutions、美國監管機構以及消防工程師的全程監督下進行，並遵循了最新的 UL 9540A (2025) 和 NFPA 855 (2026) 要求。測試結果顯示，該系統即使在極端情況下也能保持穩定和可預測，這對於美國日益增長的儲能安裝來說，是一個關鍵的考量。

這次試驗的設計旨在反映最壞情況的真實故障場景，而非受控實驗室條件。電池製造商在整個事件中將容器門完全打開，創造了一個開放的燃燒環境，最大限度地供應氧氣並直接暴露於火焰之下。相鄰的電池容器背靠背和並排放置，僅相隔 15 公分，這比典型的現場佈局緊湊得多。系統也被充電至 100% 的充電狀態，代表儲存能量的峰值。所有主動消防系統均被關閉，迫使設計完全依賴被動和內在的安全特性。

廣告 廣告

這一設置建立在之前的 5 兆瓦時開放式火災測試基礎上，將驗證提升至更高的能量水平，使用公司的 ∞Power 6.25 兆瓦時平台及其額定 1,175 安時的 ∞Cell。通過增大電池單元的尺寸和系統的總容量，測試直接面對了高能量密度可能導致加速升級、劇烈故障或容器間連鎖損害的擔憂。

超大電池單元的一個主要風險是熱失控期間釋放的大量能量。為了解決這一問題，該公司設計了一個三維氣流通道，配備定向通風路徑和模組級的雙重壓力釋放閥。這一方法允許氣體在故障事件期間快速且有控制地排出。根據測試觀察，壓力未達到爆炸水平，且沒有碎片噴出。這一受控釋放的結果顯示，即使是 1,175 安時的電池，能量釋放也能在沒有突發性機械破裂的情況下進行，這對於美國監管機構和開發商來說，具有重要意義。

對於公用事業公司而言，另一個主要擔憂是熱傳播問題。在測試中，著火的容器暴露於明火和強烈的輻射熱中，而相鄰的單元僅相隔數英寸。防火模組覆蓋物、加強鋼圍欄和絕緣多層容器壁共同作為物理屏障。火焰保持在單一電池系統內，鄰近容器內的電池溫度均低於安全限制。在持續的暴露下，未發生連鎖反應或跨容器點燃的情況。這一結果支持了在正確疊加被動保護的情況下，密集場地佈局仍能安全設計的觀念。

長時間的火災可能會削弱鋼結構並導致倒塌，這使得滅火和清理工作變得困難。為了解決這一問題，∞Power 6.25 兆瓦時系統使用了高強度鋼框架、內部加固和雙層隔板。在長時間燃燒後，檢查員發現受影響容器並未出現重大變形或結構失效，外殼保持完整，這表明該系統能夠承受長時間的熱應力而不妨礙現場的穩定性。

這些發現標誌著大型能源儲存安全的一個里程碑。隨著項目從 5 兆瓦時擴展到更大容量，HiTHIUM 的測試提供了數據，這些數據可能會影響未來的標準和部署實踐，支持在美國能源網絡上更安全地擴展長期儲存系統。

推薦閱讀