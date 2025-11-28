HK$1,083起飛北京、四合院酒店激減！即搶北京機票/酒店/景點門票懶人包

北京優惠大全

想親身感受千年帝都嘅氣派，又想去環球影城玩到癲？機會嚟喇！Trip.com 為你搜羅北京食、玩、買、住嘅至荀優惠，由機票酒店到景點門票，一文睇晒點樣玩得最抵！無論你想快閃定深度遊，即刻跟住我哋呢份懶人包，執好行李出發啦！

超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票

北上酒店優惠 新用戶即享 8% 折扣！🔥優惠碼： TRIPBEST8

颐和園5A景點🔥僅HK$63.5起，立減78%！⛵️秋葉遊船觀光必去！

🔥北京環球影城！即日可用，HK$418起，夜景超震撼！🎢

恭王府歷史建築 🏯 5A級景點｜HK$43.8起，明日即可遊！

慕田峪長城一日遊！🚌5小時深度遊覽，無購物純玩，生日更享免費車費🎉 HKD129起

Part 1：酒店篇 - 瞓得豪又慳得多！酒店低至4折，HK$213起！

去首都旅行，住得方便又舒適係基本！我哋為你精選咗多間高CP值酒店，由機場附近嘅便捷之選，到市中心充滿京味嘅四合院都有，好多仲做緊限時勁減，有啲仲得返一兩間房，睇啱就要快手喇！

北京優惠大全 | 酒店篇

機場駁腳之選，落機即刻Check-in！

北京藍灣國際酒店 (首都機場新國展店): 9.6分好評！ 激減至4折 ，每晚只需 HK$240 起！仲包埋機場接送，凌晨機都無有怕！ 北京遠航花園酒店 (北京大興國際機場店): 9.8分超高評價！提供24小時大興機場接送服務， 劈價6折 後每晚 HK$264 起。 藝龍瑞雲酒店 (北京首都機場新國展店): 勁減6折 ，折實價 HK$213 起就住到，仲包接送機服務，絕對係慳錢首選！

體驗京城風味，必住四合院！

均禾府四合院酒店 (南鑼鼓巷後海店): 想感受老北京風情？呢間就啱晒！位於旅遊熱點，體驗地道生活。而家 85折 優惠，折後 HK$361 起，最後一間，要訂就快！

超值優惠，錯過就無！

秋果酒店 (北京新國展首都機場店): 唔單止 劈價至44折 (折後HK$279/晚)，房價仲送埋青龍峽雙人門票，超抵玩！ 北京遠航國際酒店 (首都機場新國展店): 北京精選4星酒店第3名，9.8分好評保證！ 勁減36% 後只需 HK$300 起，仲包宵夜自助餐！



Part 2：機票篇 - 香港直飛北京，來回HK$1,083起！

想去北京過一個白色聖誕，定係跨年倒數？多間航空公司推出平機票，幫你實現願望！最平千零蚊就有交易，即刻Tag埋朋友準備搶飛啦！

北京優惠大全 | 機票篇

廉航至抵推介：

香港快運航空：來回只需 HK$1,083 起，跨年日子都有平！

傳統航空公司優惠：

中國南方航空：來回 HK$1,371 起 中國國際航空：來回 HK$1,377 起 香港航空：來回 HK$1,383 起

單程靈活飛：

如果想玩轉埋其他城市，可以揀單程機票，低至 HK$823 起！



溫馨提示：機票價格隨時變動，見到心儀價錢同日子，就唔好等喇！

Part 3：車票篇 - 高鐵網絡四通八達，輕鬆玩轉大江南北！

以北京為中心，搭高鐵去邊都咁方便！無論係想去天津食個包，定係去西安睇兵馬俑，都係幾個鐘嘅事，快捷又舒適。

北京優惠大全 | 車票篇

周邊短途遊：

北京 ⇄ 天津： 快過睇套戲！最快16分鐘就到，車費低至 HK$31.33 。 北京 ⇄ 石家莊： 1個鐘車程，車費 HK$162.89 起。 北京 ⇄ 大同： 去睇雲岡石窟，唔駛2個鐘就到，車費 HK$182.26 起。

熱門長途線：

北京 ⇄ 西安： 4個鐘多啲就到古都西安，車費 HK$657.84 起。 北京 ⇄ 上海： 京滬穿梭，最快4個幾鐘，車費 HK$754.09 起。

香港直達：

由西九龍總站出發，搭高鐵直達北京，全程約8個幾鐘，車費 HK$1,421.61 起。



Part 4：門票／體驗篇 - 必去景點預先Book，慳錢又方便！

去北京咁多世界遺產同熱門景點，唔想排隊買飛浪費時間？經 Trip.com 預訂定，唔單止有優惠，好多仲可以「隨買隨用」，即買即入場！

北京優惠大全 | 門票／體驗篇

潮人必玩樂園：

北京環球度假區： 哈利波特、Minions 等緊你！門票低至 HK$418.39 。 泡泡瑪特城市樂園： Molly迷朝聖地！門票 HK$85.43 起。

世界文化遺產巡禮：

八達嶺長城： 做個好漢！入場費低至 HK$38.34 。 慕田峪長城： 想輕鬆啲上長城？可以揀呢度，門票 HK$49.29 起。 頤和園 / 天壇公園： 皇家園林同祭天建築，感受古代氣派，門票同樣低至 HK$63.53 。 圓明園： 歷史嘅印記，入場費只需 HK$10.96 起。

親子動物樂園：

北京野生動物園： 同野生動物近距離接觸，門票低至 HK$153.34 。



Part 5：跟團遊篇 - 懶人首選！唔駛煩行程，玩盡精華！

Plan行程好頭痛？參加我哋嘅旅行團就最啱！無論係2日精華遊定係11日跨省深度遊，我哋都有專業安排，仲可以揀獨立包團，同屋企人朋友玩得更自在！

北京優惠大全 | 跟團遊篇

快閃精華團：

2日北京精選遊： 玩盡天安門、故宮、天壇、慕田峪長城、頤和園，HK$1,418 起。

環球影城主題團：

5日/6日團： 包括故宮、長城等必去景點，再加一日去北京環球度假區玩餐飽！HK$6,115 起。

跨省長線遊：

8日京西滬遊： 一次過玩晒北京、西安、上海三大城市，HK$14,446 起。 11日皇牌路線： 帶你暢遊北京、西安、桂林、陽朔、上海，睇盡中國名山大川，HK$20,361 起。



睇完係咪好心動？北京嘅歷史文化同現代魅力等緊你嚟發掘！拿拿臨上 Trip.com 揀返個心水優惠，為自己Plan返個精彩假期啦！