HK$1,129起飛上海、酒店低至35折！即睇上海機票/酒店/門票/交通懶人包
心思思想去上海快閃返轉？無論係想去外灘睇夜景打卡，定係去迪士尼尋回童真，而家就係最好時機！Trip.com 為你整理好一系列上海旅遊激荀優惠，涵蓋機票、酒店、交通同玩樂體驗，由頭到尾幫你慳到盡，即刻Plan返個話飛就飛嘅Trip啦！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
上海野生動物園 🐘 4.7高評價！HK$152起，即日可用，隨時取消！
豫園古色古香，夜景迷人 🌆｜HK$32.86起，隨時取消！
上海東方明珠夜景絕美！🌟即日可用｜隨時取消｜HK$213起
上海迪士尼一日遊⚡門票+導遊+快速卡，即時確認！HKD$156起🎉
Part 1：酒店篇 - 瞓得舒適，慳得精明！
去旅行，住得舒服絕對係回血關鍵！我哋精選咗幾間唔同地區、唔同風格嘅高CP值酒店，無論你係想近機場方便駁腳，定係住喺市中心瘋狂Shopping，總有一間啱你心水，仲有啲劈價高達5折，手快有手慢無！
機場附近，轉機/夜機首選：
上海浦東國際機場迪航酒店： 評價高達9分！惠選雙床房激減50%，折後每晚只係 HK$152！最後幾間，賣完就無！
雲和夜泊酒店（上海浦東國際機場店）： 9.7分超高好評！房價已包機場/迪士尼/地鐵站來回接送，仲有宵夜食，折實價 HK$370 起，性價比極高！
市中心黃金地段，玩盡不夜城：
上海外灘南京路步行街錦江都城酒店： 9.4分好評，地點超方便，行幾步就到南京路步行街。房價 HK$776 起，體驗繁華上海！
上海外灘璞硯酒店： 9.4分好評，設計精緻，房內minibar免費任飲！而家勁減36%，折後 HK$1,095 起，即刻book返間歎下！
特色體驗之選：
上海極樂湯川沙温泉酒店： 9.2分好評！房價包埋2大1小溫泉門票同下午茶，玩完成日返嚟浸個溫泉，爽！每晚只需 HK$335 起。
上海外灘雅緻酒店： 位於虹口區，鄰近外灘，劈價35% 後只需 HK$948 起，想住得有格調就唔好錯過！
Part 2：機票篇 - 香港直飛上海，來回HK$1,129起！
成日話「平機票係旅行嘅第一步」，機會嚟喇！多間航空公司推出香港來回上海嘅優惠機票，無論你係想年底去感受節日氣氛，定係下年再出發都得！
最抵來回之選：
上海吉祥航空：HK$1,129 起
香港航空：HK$1,266 起
其他航空公司選擇：
四川航空：HK$1,952 起
國泰航空：HK$2,197 起
單程一樣有平：
想玩耐啲或者經上海去其他地方？單程機票低至 HK$836 起！
溫馨提示：機票價格浮動，見到心水價錢就唔好猶豫，即刻鎖定！
Part 3：車票篇 - 高鐵遊遍華東，最快10分鐘直達蘇州！
去到上海，點可以唔順便去埋附近嘅城市玩下？搭高鐵就係最方便快捷嘅選擇，價錢仲好親民！
短途快閃推介：
上海 ⇄ 蘇州： 最快只需10分鐘，車費低至 HK$13.67，平過搭程的士！
上海 ⇄ 杭州： 最快34分鐘就到，車費低至 HK$69.49，輕鬆玩轉「人間天堂」。
長途探索之旅：
上海 ⇄ 南京： 唔駛1個鐘就到六朝古都，車費 HK$184.55 起。
上海 ⇄ 北京： 想一次過玩埋首都？高鐵最快4個半鐘，車費 HK$754.16 起。
香港直達上海：
想體驗下由西九龍出發，瞓一晚就到上海？直達高鐵需時約8個鐘，車費 HK$1,041.24 起。
Part 4：門票／體驗篇 - 熱門景點優惠，慳錢又慳時間！
去旅行最怕排隊買飛？經 Trip.com 預訂，唔單止有優惠，好多仲可以「隨買隨用」，慳返唔少時間！
必去主題樂園：
上海迪士尼度假區： 大人細路都鍾意嘅夢幻王國，門票低至 HK$437.01。
上海海昌海洋公園： 睇海洋生物表演，同可愛動物近距離接觸，門票低至 HK$250.82。
登高望遠睇靚景：
東方明珠： 上海地標，必到打卡點！門票低至 HK$213.00。
上海之巔觀光廳： 喺上海最高嘅建築俯瞰全市景色，門票低至 HK$197.00。
感受夜上海魅力：
黃浦江遊覽（十六鋪碼頭）： 搭船夜遊黃浦江，欣賞兩岸燈火輝煌，船票 HK$98.58 起。
文化歷史探索：
豫園： 古色古香嘅江南園林，影相打卡一流，門票只需 HK$32.86 起。
Part 5：跟團遊篇 - 懶人福音！獨立包團/旅行團任你揀！
唔想自己plan行程？交俾我哋啦！無論係三五知己想獨立包團，定係想參加旅行團認識新朋友，我哋都有多種路線選擇，帶你玩盡上海同周邊水鄉古鎮！
3日上海精華遊： 集中玩盡外灘、豫園、東方明珠等市內景點，HK$2,736 起。
5日華東全景遊： 一次過玩勻上海、蘇州、烏鎮、杭州，體驗江南水鄉風情，HK$5,328 起。
7日深度探索： 覆蓋上海、南京、無錫、蘇州、烏鎮、西塘、杭州七大城市，HK$7,829 起。
仲諗？上海嘅美食同靚景等緊你！快啲上 Trip.com 鎖定你嘅心水優惠，準備出發啦！
