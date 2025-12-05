精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場
文章來源：Qooah.com
Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。
外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。
Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。
規格方面，Nothing Phone (3a) Lite 搭載了天璣 7300 Pro 處理器，採用台積電 4nm 製程，八核心 CPU 最高時脈可達 2.5 GHz，還搭配強勁的液冷系統，能夠保證散熱和效能的穩定性，對於高負載場景也能保證流暢穩定。Phone (3a) Lite 擁有 8GB RAM + 8GB 擴充 RAM，最高能夠有 16GB RAM，手機添加 microSD 卡最高可擴容 2TB。
Nothing Phone (3a) Lite 配備了 6.77 吋柔性 AMOLED 屏幕，峰值 HDR 亮度高達 3000 nits，戶外亮度達1300 nits，FHD+（1080 x 2392）解像度，擁有每英吋 387 像素的細膩畫質，支援120 Hz自適應高刷，10-bit 色彩深度可呈現 10.7 億種色彩，搭配2160 Hz PWM調光，可以減少閃爍，緩解用眼疲勞。
Nothing Phone (3a) Lite搭載 5000mAh 大容量電池，搭配高效能的 MediaTek 晶片組以及 NothingOS 3.5 的節能優化，手機在一般混合使用的場景下可以維持近 2天的續航。手機支援 33 W 快充，約 20 分鐘可充至 50%，支援 5W 反向有線充電功能。手機還支援雙 5G、WiFi 6 與 Bluetooth 5.3 技術，擁有 IP54 防塵防水能力。
影像方面，Nothing Phone (3a) Lite搭載了三鏡頭系統，主鏡頭為 5000 萬像素，支援 4K 30FPS 錄影及 1080p 120FPS 慢動作，採用了 TrueLens Engine 4.0 影像處理，擁有大型 1/1.57 吋 Samsung 影像感測器，比同級產品光線捕捉能力強 64%，配備了 Ultra XDR 像片、人像模式、自動色調、夜間模式、微距模式及動態捕捉等多項實用功能功能。前鏡頭為 1600萬像素，自拍和視像通話都能輕鬆應對。
系統方面，Nothing Phone (3a) Lite 使用 Android 15，配備了 Nothing OS 3.5，使用者介面非常簡潔、有表現力以及實用。Smart Drawer 可以自動整理應用程式，Private Space 可保護個人私隱、檔案，App Locker 可以保障應用的安全性。Essential Key 以及 Essential Space 能夠提供 AI 驅動的工具，用戶可以用於整理創意及媒體內容，Essential Search 可以在無網狀態即時存取已保存的資料。
Nothing 承諾提供 3 年主要的 Android系統更新及 6 年的安全修補。Nothing OS 4.0 預計將於 2026 年初推送至 Phone (3a) Lite。
其他人也在看
字節跳動「豆包手機」一出即售罊，炒貴一倍玩次世代 AI 手機互動好神奇？
字節跳動（ByteDance）旗下 AI 助手「豆包」近日聯手手機廠商中興通訊（ZTE），推出搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機 —— nubia M153，甫一發佈即引發市場轟動。儘管官方定價為 3,499 元人民幣，但由於首批備貨量極少，二手市場現貨價格已被炒至 7,999 元人民幣，溢價超過兩倍。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Amazon優惠｜Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！
對多數人而言，運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。而 Garmin Forerunner 265 能同時照顧你的運動目標、工作效率與睡眠品質，目前更於 Amazon 上以 67 折優惠促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能
Samsung 年度旗艦平板 Galaxy Tab S11 現正於 Amazon 釋出限時 87 折優惠，128GB 容量只需 US$699（約 HK$5,451)，就能把這款融合專業級 S Pen 精準操控與旗艦效能的頂規平板帶回家，平板搭載 Samsung 最新處理器與高刷新率螢幕，無論是多工處理、影音剪輯或暢玩大型遊戲，都能流暢運行。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到 Apple 的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
傳小米集團明第三季發布三折疊屏手機 與華為和三星競爭
據專報導小米(01810)相關產品訊息的非官方媒體XiaomiTime，近日一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業界普遍推測該機型為小米MIX系列的三折疊手機－MIX Trifold。目前全球只有華為和三星推出了三折疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。 據小米三折疊手機專利圖顯示，MIX Trifold會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單一螢幕、雙螢幕、三螢幕的三種使用型態。據爆料，預計在2026年第三季發布，與華為和三星展開競爭。 (CW)infocast ・ 20 小時前
歷史首次！蘋果iPhone 17 Pro殺入美國職業足球大聯盟賽事直播
據科技媒體《Appleinsider》周三（3 日）報導，美國職業足球大聯盟（MLS）將在邁阿密國際對陣溫哥華白帽隊的總決賽直播中正式啟用四台 iPhone 17 Pro。鉅亨網 ・ 1 天前
兄弟都無情講！Samsung 半導體拒簽手機部門長約？韓媒爆 Galaxy S26 記憶體或會按季加價
Samsung Electronics 內部爆出「兄弟鬩牆」風波！據韓國財經媒體《Seoul Economic Daily》獨家報導，負責半導體業務的 DS（Device Solutions）部門，拒絕了負責智能手機業務的 MX（Mobile Experience）部門提出的長期記憶體供應合約請求。在記憶體價格狂飆的「超級週期」下，即使是同門兄弟，DS 部門亦決定「親兄弟明算帳」，堅持按季度重新議價。這意味著明年初登場的旗艦機王 Galaxy S26 系列，恐面臨巨大的成本上漲壓力。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
26 TFlops vs 20 TFlops！2027年主機路線圖曝光，新 Xbox Multi-Die 堆料，PS6主打能效平衡
文章來源：Qooah.com 2027 年，遊戲主機市場將迎來重磅對決 ，Sony PS6（Project Orion）與微軟新一代 Xbox（Magnus）即將登場，兩款主機均搭載 AMD 核心方案，卻秉持截然不同的產品策略。 新 Xbox Magnus 劍指高階性能天花板，採用獨特的雙芯粒(Multi-Die)設計，408mm² 的處理器總面積堪稱豪華。其配備 68 組 RDNA 5 計算單元，26 TFlops 算力對標 RTX 5090，搭配 48GB GDDR7 RAM，為高解像度開放世界遊戲提供充足支撐。110 TOPS 的專用 NPU 更是強化了 AI 圖像重建與低延遲增強能力，而三顆 Zen 6 加八顆 Zen 6C 的核心組合，確保了強勁的多任務處理性能。這款「PC – 主機混合體」將取消實體光碟機，全面兼容 Steam、Epic 等 PC 平台，800-1000 美元的定價，精准鎖定性能發燒友群體。 PS6 則以能效為王，280mm² 的 3nm 單 SoC 設計盡顯巧思。18-20 TFlops 算力對標 RTX 5080，32GB GDDR7 RAM 滿足 4KQooah.com ・ 15 小時前
《大行》高盛料未來數季有更多AI成果公布應用於小米(01810.HK)生態圈
高盛發表報告指，12月1日，字節跳動發布豆包手機助手技術預覽版，專為智慧型手機品牌設計，將豆包大型語言模型整合至行動作業系統，可實現視覺化螢幕內容解讀及跨應用程式操作等多步驟任務。該預覽版已作為工程原型嵌入全新nubia M153手機機型。此前豆包行動鍵盤已於11月下旬登陸iOS與Android平台，顯示字節跳動正戰略性拓展至行動網路基礎設施與智慧手機生態領域。 小米AI佈局方面，報告指，小米積極探索邊緣端大型語言模型與雲端大型語言模型，以滿足不同場景對靈活性與便利性的多元需求。該公司已推出多款專業化大型語言模型，涵蓋視覺、音頻、語音及本地化智能助手，並於11月21日新發布跨具身基礎模型MiMo-Embodied。 該行預期未來數季將有更多AI成果公布，並應用於小米生態圈及其全球規模最大的AIoT連網裝置，將驅動差異化發展，並支持小米「人車家」生態圈的升級策略。予小米「買入」評級，目標價53.5元。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
微軟(MSFT.US)將提高企業和政府版辦公室應用軟件價格
微軟(MSFT.US)周四表示，將從2026年7月起提高其商業和政府客戶的Microsoft 365辦公室應用軟件的全球價格，升幅最高逾16%。 當中Microsoft 365 商業基礎版價格將上漲16.7%，至每位使用者每月7美元；商業標準版價格將上漲 12%，至14美元。企業版計劃的價格漲幅較小，Microsoft 365 E3升8.3%，E5升5.3%。公司指，加價反映Microsoft 365中新增的1,100多項功能，包括人工智能驅動的生產力工具和整合的安全性增強功能。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美的(00300.HK)：機器人戰略包括家電機器人化等三方面
美的集團(00300.HK)副總裁兼首席技術官衛昶表示，美的集團的機器人戰略包括工業機器人智能化、家電機器人化、人形機器人價值化三方面。人形機器人產品方面，集團佈局了類人形機器人、全人形機器人、超人形機器人三種類別。 衛昶特別提到，所謂超人形機器人，是突破人形的極限，聚焦複雜特定場景，打造具特殊功能和極致性能的產品，以期能夠達到最高效率、實現最低的成本。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
高盛:智能機市已被頂級公司和供應鏈壟斷 新增競爭者空間有限
高盛發報告指，12月1日，字節跳動豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，這是一款系統級別的GUI（圖形用戶界面）代理，將豆包大語言模型（LLM）集成到移動操作系統中，實現了對屏幕內容的可視化解析以及包括跨應用操作在內的多步任務處理功能。高盛認為，在中期內，消費者AI終端、互聯網平台與第三方大語言模型及代理之間，圍繞移動互聯網與AI價值鏈的競爭可能會持續。同時，該行認為，智能手機市場已被頂級公司和供應鏈壟斷，為具備差異化技術的新增競爭者留下的空間有限。 (CW)infocast ・ 19 小時前
豆包手機助手：被禁登錄微信賬號陸續解封 不存在任何黑客行為
對於多位用戶反映在nubia M153上使用豆包手機助手操作手機功能時，如果涉及操作微信，會出現微信異常退出，甚至無法登錄的情況，豆包手機助手表示，後續下線了手機助手操作微信的能力，目前，nubia M153上被禁止登錄的微信賬號正陸續解封，用戶可等待一段時間並嘗試重新登錄。 對於市傳豆包手機助手存在侵犯用戶隱私的問題，豆包手機助手強調，不存在任何黑客行為。INJECT_EVENTS確實是系統級權限，技術實現依賴Android系統級權限，有更嚴格的使用限制。擁有該權限許可，相關產品才能跨屏、跨應用來模擬點擊事件，完成用戶操作手機的任務需求。豆包手機助手需要用戶主動授權，才可以調用該權限，使用操作手機功能。該權限的使用，豆包手機助手也在權限清單中進行明確的披露。據了解，目前行業的AI助手，均需要使用該權限(或與其類似的無障礙權限)才能提供操作手機的服務。 豆包手機助手也不會代替用戶進行相關授權和敏感操作。在使用該權限時，公司建立透明的管理體系。豆包手機助手在執行長任務時會在屏幕有明確提示，且用戶可以隨時中斷，全程可控。操作第三方App若遇到敏感授權，如系統敏感權限授權彈窗、支付環節、身份AASTOCKS ・ 1 天前
台灣指小紅書涉1706宗騙案 被暫行封禁1年
台灣內政部與刑事局宣布，因內地社交平台App小紅書資訊安全檢測不合格，近2年涉1706宗詐騙案，因此決定暫行封鎖1年。台灣警方表示，據反詐騙平台統計，去年小紅書在台涉詐騙案有950宗、總損失為1.3億多元新台幣(下同)，今年1至11月有756宗、總損失達1.1億元，有持續攀升跡象，涉詐手法前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，國安局最近針對中國製應用程式進行資訊安全檢測，共計檢測包括違反個人資料權限等15項指標，小紅書全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。馬士元又稱，中國公部門多次開罰小紅書，美國德州則直接禁用，可見小紅書是刻意迴避法律管轄，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟件，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。#台灣 #小紅書 (CW)infocast ・ 21 小時前
「港話通」登陸華為手機應用程式市場 覆蓋主流手機平台
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」（HKChat）試行版，正式登陸華為應用程式市場，即日起華為手機用戶便可在Harmony OS平台下載。目前「港話通」已經全面覆蓋iOS、Android和Harmony OS三大平台，意味市面上所有主流手機作業系統，都可以使用「港話通」的智能助手服務，供市民查詢各類日常生活資訊。「港話通」同時亦支援「拍照識別」功能，隨手拍照或上傳圖片，「港話通」便能夠識別圖片內容，例如用手機上傳一張街頭風景，港話通就能夠辨認出所在位置；又或者拍下一張英文告示，港話通亦能即時將內容翻譯。 (LF)infocast ・ 1 天前
美加指中國黑客以惡意軟件進行網絡攻擊 中方斥指控沒根據
美國與加拿大的網絡安全機構表示，與中國有關聯的黑客使用惡意軟件，攻擊政府部門和資訊科技實體，構成網絡安全風險。 美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局，以及加拿大網絡安全中心發表聯合公告，指受中國政府支持的黑客，正使用一款名為「Brickstorm」的惡意軟件，滲透政府機構等的網絡，獲得存取權限後，就能竊取登入憑證和其他敏感資訊，並有可能完全控制目標電腦，批評有關的網絡攻擊是中國黑客針對關鍵基礎設施、滲透敏感目標，潛伏其中並加以長期控制、干擾和進行惡意破壞的最新例證。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，中方駁斥對相關黑客活動的不負責任說法，批評有關指控沒有任何事實證據，重申中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊。 (ST)#中國黑客 #美股 #美國 #加拿大 (ST)infocast ・ 18 小時前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 13 小時前
宏福苑災民重置家園 22億夠唔夠原地重建？
宏福苑災民現時獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，長遠而言的居住安排，是一個必須考思的課題。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但維修費用不菲，全幢拆卸會更符合成本效益。亦有網民集思廣益，提出原地重建、收購項目等不同方案。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前