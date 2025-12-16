精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【HK Express】全線航點票價低至$68（即日起至22/12）
HK Express推出年末限時優惠，由即日起至12月22日，全線航點票價低至$68，旅遊日期由12月29日至2026年6月30日，可以趁機會plan定下年旅行！
『輕便飛』單程票價低至港幣$68*: 包括一件隨身物品
『經濟飛』單程票價低至港幣$98*: 包括一件隨身物品及一件登機行李
『隨心飛』單程票價低至港幣$138*: 包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李
預訂日期： 即時至2025年12月22日（23:45 香港時間）
旅遊日期： 2025年12月29日至2026年6月30日（各航點可能有所不同）
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/12/22
地點：HK Express官網
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 22 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 1 天前
詹天文Windy祝福宏福苑災民時竟詞不達意失言 急忙三度道歉︰真係好愧疚
大埔宏福苑火災發生兩個多星期，唔少公開活動都加入為災民送上祝福嘅環節。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【759阿信屋】限定優惠 MARUTAI袋裝湯麵 會員77折實價 $15.3/件（即日起至優惠結束）
MARUTAI袋裝湯麵系列合輯有好多唔同口味任君選擇！759阿信屋推出限定優惠，會員77折實價只需要$15.3/件，每一款都係滋味十足！期間限定款福岡魚介豚骨湯沾麵，100%使用福岡縣產「Ra-mugi」小麥製成，口感順滑，中粗細適中。湯頭以豬骨精華為主，混合咗鰹魚片、飛魚湯、鯖魚片等海鮮精華以及芳香蔬菜，淋上醬汁，更能充分展現魚粉嘅鮮味同香氣！YAHOO著數 ・ 1 小時前
胡‧說樓市｜施永青預言樓市見底兼爆升85%? 拆解升浪重臨三大關鍵
近期，中原集團創辦人施永青的一番言論震撼全港樓市，引起市場廣泛熱議 。他斷言香港住宅市道已確認「見底回升」，並預測一旦樓市復甦，升勢將持續一段長時間。施永青估計，樓價有望在三年內升穿上次歷史高位；若升浪持續，更可能在六年內累計錄得高達 85% 的升幅 。對於一眾正在觀望的準買家或面對負資產壓力的業主而言，這番預測無疑是一枚震撼彈。究竟我們應如何解讀這份樂觀預測？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 2 小時前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
巡唱賺3.6億美元 Taylor Swift 豪派2億 舞蹈員每人袋 75萬美元
Taylor Swift《The Eras Tour》全球巡唱吸金逾3.6億美元，兩年內向幕後團隊豪派近2億美元獎金，舞蹈員每人或獲75萬美元，顛覆娛樂圈分紅慣例。Yahoo財經 ・ 1 小時前
曼聯3度領先不勝 阿摩廉：瘋狂球賽
【Now Sports】曼聯在3度領先情況下，被來訪的般尼茅夫逼和4:4，領隊阿摩廉形容這是一場瘋狂的比賽，並為不勝表示失望。這場周一英超獨腳戲，曼聯成為逾兩年來首支英超球隊3度領先情況下，最終未能獲勝。對上一支球隊是曼城，在2023年11月亦是3度領先下與車路士打成4:4。阿摩廉賽後說：「實在失望，我們實在失望，瘋狂的球賽。」「也許看成我們是在下半場失掉兩分，但我覺得，我們是上半場失掉兩分。」他續說：「我們控制大局，創造了很多機會，本該在半場時出現不同戰果。到最後，我們值得更多。對在家觀戰的所有人而言，這是一場具趣味的球賽。」他特別點名讚賞在比賽中連番救球的門將拿文斯。紅魔下仗迎來硬仗，那是周末作客氣勢如虹的阿士東維拉。now.com 體育 ・ 5 小時前
主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開
【動物專訊】動物機構LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 早前接手了一單令人心痛的求助個案，5隻貴婦狗的主人在家中突然離世，隔了數天才被人發現，當警員到場時，發現其中一隻狗狗還一直伴在主人遺體旁不肯離開，十分忠心和重情。現時5隻狗狗已經由LAP接手，LAP希望能夠為他們找到領養家庭，讓失去依靠的他們得到新主人的愛。 LAP義工表示，早前接到主人家人求助，表示獨居主人突然離世，想他們接收狗狗們。她形容狗狗們的性格都十分親人，不會怕羞，很喜歡黐住人。 LAP求助後將這5隻狗狗接走，現時狗女Nisa、Nia和Nikita都在LAP中心暫住，而狗仔Noble和Nero則由暫托家庭照顧。 5隻狗狗約8至10歲，LAP希望能夠為這5隻失去至愛主人的貴婦狗尋找新的領養家庭，讓他們可以再次感受愛，在家庭中安享晚年。 如有意領養他們，可以與LAP聯絡。祝福這些可憐狗狗們都找到愛他們的新主人。 The post 主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 19 小時前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 20 小時前
內地客「唔睇樓直接買」麥明詩同層？ 222萬入手164呎「龍床盤」 上手6年蝕64.4萬
被市場稱為「龍床盤」的屯門納米盤菁雋，最新錄得一宗連租約成交：低層10室，實用面積164平方呎、開放式間隔，獲內地投資客以222萬元承接，呎價13,537元。代理稱，該單位與「十優港姐」麥明詩母親持有單位屬同層；而原業主持貨約六年，帳面虧損64.4萬元，跌幅約22.5%。28Hse.com ・ 2 小時前
解讀 | 紅魔亂鬥般尼茅夫 執返1分定失兩分？
昨日上演的英超賽事，曼聯最終以4比4大手交易的情況下跟般尼茅夫打成平手，戰情發展相當混亂，到時是執返1分還是失兩分？Yahoo 體育 ・ 1 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 1 天前