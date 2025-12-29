【 HK Express 】北京、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏單程低至$88（即日起至30/12）

HK Express 新一年以超值優惠，解鎖「食玩合一」玩樂模式！全線中國內地航點單程票價低至 $88，讓你盡情探索中式地道美食，享受北京烤鴨連前門老城夜遊；食常州獅子頭配流連天眼摩天輪；嘆三亞椰子雞再玩埋冬日衝浪，仲有食義烏肉餅兼掃貨一條龍！

【HK Express】北京、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏單程低至$88（即日起至30/12）

預訂日期： 即時至2025年12月30日（23:45 香港時間）

旅遊日期： 2026年1月5日至4月20日

日期：即日起至2025/12/30

地點：HK Express官網

