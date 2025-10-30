【 HK Express 】二人或以上同行 來回票價低至$112/人（即日起至31/10）

HK Express週年派對熱度持續升溫，由即日起至10月31日，預訂二人或以上同行機票，即可享日本及韓國來回票價低至$312/人，其他精選航點來回票價更低至$112/人，機位有限，先到先得！

【HK Express】二人或以上同行 來回票價低至$112/人（即日起至31/10）

預訂日期：

即時至2025年10月31日（23:45 香港時間）

旅遊日期：

2025年11月4日至2026年3月25日（各航點可能有所不同）

日期：即日起至2025/10/31

地點：HK Express官網

