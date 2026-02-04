HK Express全新「雙重賞通行證」懶人包｜$288享一年兩次：優先搶超值機票＋優先服務＋前排座位

旅遊愛好者注意！香港快運航空（HK Express）推出全新限時產品「雙重賞通行證」，只需$288，即可換取一年兩次優先搶購Gotta Go Super Sale超值機票的機會。此外，通行證更額外附送兩次優先服務及兩次前排座位，讓大家由訂票到落機都能享受更順暢、更划算的飛行體驗。

$288享3重驚喜

今次推出的「雙重賞通行證」絕對是「抵到爛」之選，單是代金券的價值已超越售價。通行證包含2張「優先服務＋」代金券（每張價值$80）以及2張「前排座位」服務代金券（每張價值$100），代金券總值高達$360。換言之，購入通行證後，用戶即時節省了$72，更額外獲得最吸引的「優先搶飛權」。所有代金券在成功購買後即可使用，只需在訂票時選取相應選項，費用便會即時扣減，非常適合經常短途外遊的港人。

廣告 廣告

購入通行證後，用戶即時節省了$72，更額外獲得最吸引的「優先搶飛權」。（圖片來源：香港快運航空）

搶先24小時優先訂票

對於熱愛遊日的旅客而言，每次Gotta Go Super Sale都是一場速度與運氣的競賽。持有通行證的顧客，將可於一年內兩次獲得「優先搶飛權」。在Super Sale公開開售前24小時，合資格持有人會收到專屬電郵邀請，透過專屬連結即可率先進入購票頁面，鎖定心水航點及出發日子。2月即將舉行首次Super Sale，網羅多個亞洲熱門航點，持證者可以避開公開發售時的網絡擠塞，輕鬆為接下來的假期作打算。

持有通行證的顧客，將可於一年內兩次獲得「優先搶飛權」。（圖片來源：香港快運航空）

全程快人一步升級服務

除了票價優惠，這張通行證亦兼顧到提升航程質素。附送的「優先服務＋」涵蓋優先辦理登機手續及優先登機，更具備航班延誤保障：若航班延誤超過90分鐘，合資格乘客可選擇領取機場貴賓室通行證或$80現金保障。而「前排座位」券則讓旅客可預約第2至第10行的座位，落機時自然比他人更快。這項通行證由即日起至2月4日晚上11時45分限量發售，名額有限，售完即止。想在2026年玩得更精明，就要把握這次搶購機會！

HK Express「雙重賞通行證」

預訂網站：按這裡

這項通行證由即日起至2月4日限量發售，名額有限，售完即止。（圖片來源：香港快運航空）

更多相關文章：

農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項

黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排

大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知

年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學

年初二維港煙花匯演2026｜比去年多8千發！8字型禮花彈、金元寶點亮維港｜即睇最佳觀賞地點