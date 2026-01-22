【7個城市滿足你7個願望】用一趟短途旅行，給 2026 一個好開始

立即投選年度十大消費新聞
2026 年剛開始，你的 to-do List 寫好了嗎？新一年，我們都習慣為自己許下幾個願望。有人希望步伐慢一點，有人想熱鬧一點；有人渴望被好好照顧，有人則期待一點未知與驚喜。與其將願望停留在腦海，不如用一趟旅行，為 2026 定下一個真正屬於自己的開始。
香港快運有多個適合短 Trip 的航點，只需幾個小時航程，就能飛往心目中的理想地，善用 HK Express Flexi (香港快運改票易)，更節省更改費以更改旅遊日期及時間一次，讓你的行程不再受限，讓你新一年更容易達成願望！
以下七個城市，各自對應一種願望，或許當中正好有一個，回應着你此刻最渴望的狀態：
1. 願望「慢活」：高松四國跳島藝術巡禮 x 佛生山溫泉
如果你的一月已經感到透不過氣，四國的高松絕對是治癒心靈的首選。這座小城沒有大城市的急促節奏，取而代之的是瀨戶內海的寧靜風景，以及貼近生活的日常步調。漫步於栗林公園，或乘船前往瀨戶內海的不同藝術小島（如直島、豐島）。試想像，在直島的草間彌生紅南瓜旁吹著海風，或在豐島美術館凝視水珠流動，時間彷彿在這裡靜止。
在高松市區，你亦可搭乘琴平電鐵去佛生山溫泉，這座設計得極具現代感的現代溫泉，以簡約木質與玻璃打造，泡在號稱「美人之湯」的碳酸泉中，看著露天庭院的樹影搖曳，這才是真正的慢活。
《香港快運購票貼士》
去高松，風景由機艙開始。預訂機票時記得預選窗邊位，當飛機降落前，你將俯瞰瀨戶內海如寶石般散落的島嶼，以及四國與日本內陸連綿的山景，這段獨處的 Me Time，是旅程最美的序章。
2. 願望「浪漫」：濟州漢拏山 x 絕美海景 Cafe
濟州島空氣澄澈剔透，擁有一種與世隔絕的壯闊與浪漫。如果你熱愛戶外挑戰，絕對不能錯過韓國第一高峰漢拏山。沿著登山步道拾級而上，穿梭於特有的火山森林與高山植被之間，登頂後俯瞰宏偉的火山口湖白鹿潭，那種大地在腳下的震撼感，比起繁華市區的燈火更令人心動。
想看日出的話，可以前往城山日出峰迎接第一道光，再轉往涯月邑的海邊咖啡街，躲進溫暖的落地玻璃 Cafe，手握一杯熱拿鐵，看著窗外深藍大海與白色雪地的強烈對比，浪漫至極。晚上再以正宗濟州黑豚肉燒烤作結，身心暖和。
《香港快運購票貼士》
登山或戶外活動難免有風險，出發前記得透過 HK Express 官網加購旅遊保險，保障涵蓋廣泛，讓你無論是爬雪山還是自駕遊，都能玩得更安心無憂。
3. 願望「老 Best 一齊快閃」：直衝台南美食之都 x 駁二藝術特區
有些旅行不用精密規劃，只需要那個懂你的老 Best 和你一齊經歷就夠。香港飛高雄只需個多小時，落機立即轉乘火車，轉眼即能到達美食古城台南。你們的任務只有一個...吃！
清晨 5 點的六千牛肉湯、富盛號碗粿、國華街的小卷米粉，每一口都是回憶。吃飽回到高雄駁二藝術特區，在舊倉庫群改建的文創區打卡閒逛，夕陽下沿著港邊散步，短短一個週末已足夠你們累積不少回憶。
《香港快運購票貼士》
快閃講求分秒必爭！訂票時記得選擇前排座位，那就可成第一批落機的旅客，用最快速度過關，比別人早一步開吃！
4. 願望「Chill 住嘆」：曼谷頂級 SPA x 新年四面佛祈福
2026 想過得順風順水？當然要去曼谷拜四面佛，還神許願，求個好意頭。之後的行程，就交給 SPA 吧！從 Divana 的貴婦級精油按摩，到巷弄裡臥虎藏龍的平價泰式古法按摩，把過去一年的疲勞通通按走。傍晚去 Icon Siam 逛街，或者在 Tichuca Rooftop Bar 喝一杯水母燈下的 Cocktail，這才是泰國該有的 Chill Life。
《香港快運購票貼士》
曼谷太好買，Big C 的零食、翟道翟 （Chatuchak）的文創小物總是塞爆喼。出發前記得預先加購行李額度，回程想買多少就買多少，不用在櫃台前狼狽執行李！
5. 願望「擁抱陽光」：峴港美溪沙灘日光浴 x 會安古鎮燈籠夜
受夠了香港洗完衣服總帶點霉味的潮濕天氣？飛往峴港擁抱陽光，絕對是最好的解藥。
被譽為世界六大最美海灘之一的美溪沙灘，細白沙灘長達 30 公里，躺在椰子樹下曬太陽，是避寒的最佳姿勢。傍晚前往會安古鎮，夜幕低垂時滿城五彩繽紛的燈籠亮起，乘著小船在秋盆河上放水燈，那種古典美會讓你忘記城市的喧囂。
《香港快運購票貼士》
快閃不想花時間比較酒店價格？利用 HK Express 的「U-Fly Holidays」 預訂機票＋酒店套票，一次過搞掂住宿與飛行，還能享有套票優惠，讓你專心享受陽光海灘。
6. 願望「極致美食」：檳城鑊氣炒粿條 x 濃郁叻沙
對於吃貨來說，檳城就是天堂。這裡的街頭美食連續多年被國際媒體評為世界最佳，由街頭炒粿條、叻沙，到層次豐富的娘惹菜，每一餐都是行程的重心。去喬治市（George Town）的茶室，點一碟用炭火大火快炒、充滿鑊氣的鴨蛋炒粿條；再去試試那碗曾被 CNN 選為全球 50 大美食之一、湯頭濃郁、酸辣醒胃的亞參叻沙，最後來一碗透心涼的珍多冰。穿梭在保留完整的殖民建築與壁畫街之間，用味蕾紀錄這座城市。
《香港快運購票貼士》
美食之旅由起飛一刻開始！預先加購機上餐點，品嚐港式經典或其他亞洲風味美食，讓你由上機食到落機，全程食到盡。
7. 願望「小冒險」：貴陽千戶苗寨 x 黃果樹瀑布
新一年想來點不一樣的冒險？貴陽絕對能滿足你的冒險心。走進西江千戶苗寨，看著數千座依山而建的木質吊腳樓，晚上萬家燈火亮起時，彷彿闖入了《千與千尋》的奇幻世界。再去震撼的黃果樹瀑布，親身感受水霧撲面的磅礴氣勢，體驗大自然的鬼斧神工。最後別忘了試試酸菜魚，那種酸爽鮮味是貴州獨有的記憶。
《香港快運購票貼士》
去冒險不想被瑣事羈絆？選用 HK Express Priority（優先服務），享受優先 Check-In 及優先登機服務。免去排隊煩惱與奔波壓力，將所有精力留給壯麗的山水，輕鬆展開無憂旅程！
給 2026 一個好開始，現在就出發！
無論你想慢活、想狂吃、還是想冒險，香港快運都準備好隨時起飛。立即上 香港快運官網或 App 搶購機票，發掘更多限時優惠兌現你給自己的第一個新年承諾！
