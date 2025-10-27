【 HK Express 】12週年限時優惠 指定航點低至$12（即日起至29/10）

HK Express香港快運為慶祝12週年，即日起至10月29日，推出Ultra Offer震撼優惠，只要預訂來回機票，日本/ 韓國航點單程票價低至$112；其他航點更低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，優惠機位有限，售完即止，齊齊同香港快運慶祝生日啦！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/10/29

廣告 廣告

地點：HK Express官網

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit