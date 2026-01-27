HK2A ESG 企劃推廣⼤獎｜以「香港點⼦，點⼦香港」為主題 用創意推動 ESG（內附報名連結）｜Yahoo活動街

HK2A ESG 企劃推廣⼤獎｜「香港點⼦，點⼦香港」以創意推動 ESG（內附報名連結）｜Yahoo活動街

由香港廣告客⼾協會（HK2A，下稱「協會」）主辦，並獲⼤灣區共同家園青年公益基⾦、多間⼤型企業、學術機構及專業團體⽀持的第三屆「 HK2A ESG 企劃推廣⼤獎」正式啟動。今年以「香港點⼦，點⼦香港」為主題，⿎勵香港新⼀代發揮創意，融合 ESG (Environmental, Social and Governance) 理念，策劃具創意與影響⼒的市場推廣企劃，推動商界及社會的可持續發展。

延續創意精神 培育 ESG 新⼒量

「HK2A ESG 企劃推廣⼤獎」⾃ 2023 年⾸辦以來反應熱烈，過去兩屆吸引眾多具潛質的青年、學⽣及業界新秀踴躍參與。協會希望透過比賽，讓參加者在構思市場推廣計劃的同時，深化對ESG 的理解，從⽽培養出結合理想與⾏動的創意⼈才，實踐「以創意推動 ESG 」的願景。本屆賽事繼續分為「學⽣組」及「公開組」兩⼤組別，開放予 16 ⾄ 30 歲、就讀中四或以上的學⽣及公眾⼈⼠。

公開組：只接受由兩位年齡不超過 30 歲的⼈⼠組隊參賽，不接受個⼈報名。參賽隊伍必須於同⼀品牌或機構內從事廣告或傳訊相關⼯作。任職於廣告代理公司之創意⼈員及⾃由⼯作者不具參賽資格。

學⽣組：接受全⽇制學⽣（就讀中四或以上）以個⼈或隊制（最多 4 ⼈）參賽。

參加者可為⾃創品牌或現有產品設計推廣企劃，亦可選擇以贊助機構提供之主題參賽，展現創意與商業觸覺。

香港廣告客戶協會委員會成員合照

深化學習體驗 推廣 ESG 理念實踐

為協助參加者深入了解 ESG 理念及實踐，協會將舉辦多場「綠⾊先鋒導賞團」及「名師講座」，邀請環保、市場推廣及教育界專家親⾝分享 ESG 推廣⼼得，讓年青⼈透過體驗式學習汲取經驗、拓展視野。

豐富獎項安排 激勵創意實踐

今年賽事獎項安排豐富，包括：

公開組冠軍隊伍 - 經香港廣告商會 (HK4As) 認可，冠軍將代表香港，遠赴法國康城出戰Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 - Young Lions Competition(Marketers)，於國際舞台展現香港創意實⼒，賽事將於 2026 年 6 ⽉ 22-26 ⽇舉⾏。

學⽣組三甲隊伍 - 將前往桂林「⼗如可持續發展園林」展開三⽇體驗式學習之旅，透過參觀園區及⼯作坊深入了解可持續發展與 ESG 實踐。

決賽入圍者 - 公開組及學⽣組前五強隊伍將前往廣州⼩鵬汽⾞參觀，親⾝體驗智能科技及可持續創新應⽤。

協會期望透過這些活動，讓參賽者「衝出香港、睇更多、學更多」，將創新理念實踐於真實環境中，並將香港創意精神帶向國際，亦將國際視野帶回香港。

「HK2A ESG 企劃推廣大獎」正式啟動

共同推動 ESG 實踐 邁向可持續未來

香港廣告客⼾協會主席林慧君女⼠表⽰：「踏入第三屆，我哋非常⾼興⾒證更多創意⼈才投入ESG 企劃推廣嘅⾏列。香港擁有無限創意⼒量，⽽ ESG 為呢股⼒量注入咗更深層嘅意義。希望透過呢個比賽，喚起年青⼈同企業更多對 ESG 嘅關注，令香港創意成為推動世界可持續發展嘅動⼒。」

活動詳情

第三屆「HK2A ESG 企劃推廣⼤獎」現已接受報名。活動章程、比賽細則及報名⽅法可瀏覽官⽅網站。

