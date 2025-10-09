HK$500 以下真無線耳機推介，Samsung、Sony 都買到？｜Amazon Prime Day優惠2025

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
高質素的真無線耳機必定伴隨著高昂價格？這個 Amazon Prime Day，Yahoo Tech 為精打細算的你，嚴選多款 HK$500 以下的真無線耳機，每款都超高 CP 值，從長續航力到強勁低音，都能解鎖超越期待的聆聽驚喜！
JBL Tune Buds
入耳式設計的 JBL Tune Buds 搭載 10mm 驅動器，傳遞 JBL 的 Pure Bass 音效，低頻量感足夠，包圍感也佳。其主動式降噪技術，可將聲音干擾降至最低。透過 Ambient Aware，可以隨時調整周圍環境，而 TalkThru 可以不必取下耳機即可停止音樂以進行迅速通話。配合 JBL 耳機應用程式可以自訂個性化聆聽體驗和觸控手勢、控制環境噪音等。JBL Tune Buds 設有四款顏色，黑色、藍色、白色、香芋紫色，其中香芋紫色清淡優雅，更是非常吸睛。
Amazon 特價 US$44.95（約 HK$349）｜原價 US
$99.95
Samsung Galaxy Buds FE
Samsung Galaxy Buds FE 耳機以其小巧而簡約的設計著稱，配備了大而光滑的觸控面板，使操作變得更加直觀。耳機隨附三種不同尺寸的耳塞和兩套耳翼，以確保每位用戶都能找到最舒適的佩戴方式。除了主動降噪功能外，還可隨時切換至環境聲模式，靈活應對各種環境需求。
其內建的三麥克風波束形成系統能根據使用者的需求自動調整音效，進一步提升整體使用體驗。同時，Samsung 還引入了深度神經網路（DNN）技術，利用人工智慧精準分離用戶的聲音與周圍雜音，確保通話的清晰度。無論是享受音樂還是進行通話，使用者都能體驗到 Galaxy Buds FE 的卓越音質。
Galaxy Buds FE 擁有 IPX2 等級的防水性能，能有效應對運動中的汗水及日常生活中的水分。內建電池在啟動降噪模式下可連續播放 6 小時，關閉降噪則可達 8.5 小時。結合充電盒使用，分別可提供最多 21 小時和 30 小時的使用時間。此外，透過 Samsung Galaxy Wearable 應用程式，用戶還可以自定義手勢控制，每隻耳機最多可設置四種手勢（點擊、雙擊、三擊及長按），方便用戶在不拿起手機的情況下進行操作。
Amazon 特價 US$54.99（約 HK$428 + 免運費）｜原價 US
$99.99
Sony WF-C700N
Sony WF-C700N 不僅延續了系列輕盈傳統，更迎頭趕上主流，加入 ANC 主動式降噪功能，並升級至 藍牙 5.2，使連接更穩定。作為一款真無線耳機，它搭載專屬 5mm 動圈單元，並支援 DSEE 音效提升與沉浸感十足的 360 Reality Audio，讓你以親民價格，享受 Sony 標誌性的細膩音質。而且耳機在功能增強的同時，機身反而更加輕巧，單耳僅 4.6g，配戴感近乎無物。續航力產， WF-C700N 開啟降噪後可聆聽 7.5 小時 ，而一般使用最長可播放 10小時，加上 IPX4 防潑濺設計，從健身房到雨天街道，都能安心使用。
Amazon 特價 US$54.98（約 HK$427 + 免運費）｜原價 US
$118
CMF Buds 2 Plus （2025）
Buds 2 Plus 的硬體基礎相當紮實，採用了 12mm LCP 單體，並支援 LDAC 高解析音頻編碼，且通過了 Hi-Res Wireless 認證。這組技術組合意味著耳機具備傳輸更高位元率音訊的能力，能還原更豐富的音樂細節，滿足了對音質有基本要求的用家。
耳機提供 50dB 降噪深度及高達 5400Hz 的降噪頻寬，除了既有的 Environment Adaptive ANC，新增的 Smart Adaptive Mode 是一大亮點，能自動檢測環境噪音變化與耳道洩漏情況，並進行實時補償，提升降噪體驗。與前代 Buds 2a 相比，通話硬體與演算法有顯著提升。從 4 個收音咪系升級至 6 個，並搭配 Clear Voice Technology 3.0 與 Wind Noise Reduction 3.0 技術，在透過 AI 環境噪音消除，精準分離人聲與背景雜音，帶來更清晰的戶外通話品質。
在續航力方面，關閉ANC時，總續航可達 61.5小時，開啟降噪時，仍能提供 33小時 的總續航。而且充電 10 分鐘即可獲得 8.5小 時的聆聽時間，有效解決電力焦慮。擁有 IP55 防塵防水等級，提供了對抗日常汗水與雨水的保護，適合運動時佩戴。
Amazon 特價 US$55（約 HK$427 + 免運費）｜原價 US
$79
