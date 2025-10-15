Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【HKairportShop】買滿$2,500即享89折 買滿$5,000以上送香港迪士尼樂園門票2張（即日起至16/11）

除了搭飛機出遊，平時都可以到HKairportShop.com機場網上商店shopping！今期HKairportShop.com機場網上商店推出限時優惠，由即日起至11月16日，全店單一消費淨額滿港幣$2,500 ，即享89折優惠；累積消費淨額滿港幣$5,000至$7,999，送2張香港迪士尼樂園1日標準門票；累積消費淨額滿港幣$8,000，更送4張香港迪士尼樂園1日標準門票！HKairportShop.com機場網上商店有不少電器產品，買一部Samsung手機隨時夠數換迪士尼飛！

HKairportShop網店按此

日期：即日起至2025/11/16

地點：HKairportShop.com

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

