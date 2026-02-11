Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【HKairportShop】買滿指定金額即享88折（即日起至01/03）

除了搭飛機出遊，平時都可以到HKairportShop.com機場網上商店shopping！今期HKairportShop.com機場網上商店推出限時優惠，由即日起至3月1日，全店單一消費淨額滿港幣$999 ，即享96折優惠；消費淨額滿港幣$3,888，即享88折優惠！

>>HKairportShop網店按此<<

—

日期：即日起至2026/03/01

地點：HKairportShop.com

