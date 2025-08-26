HK Express長者機票優惠｜單程機票只需$60起、包20KG寄艙行李！最平票價：東京$897、大阪$935、台北$813

HK Express 長者機票優惠｜單程機票只需$60起、包20KG寄艙行李！最平票價：東京$897、大阪$935、台北$813

銀髮一族注意！香港快運HK Express快閃推出60+長者專屬優惠，16個亞洲航點包括東京、大阪、台北、北京等地，來回機票連20KG寄艙行李低至港幣$120，連稅後東京成田$897、大阪$935、台北$813，即睇優惠詳情及購買方法！

香港快運HK Express由即日起至8月27日推出限時「樂遊機票優惠」。（相片來源：HK Express）

樂遊機票優惠 來回機票$120起

香港快運HK Express由即日起至8月27日推出限時「樂遊機票優惠」，年滿60歲或以上的香港或澳門居民透過指定活動網站預訂，即可以低至$120的價錢預訂「隨心飛」來回機票，包含一件隨身物品及一件20KG寄艙行李，除開單程只要$60起；另可選擇「無憂飛」，來回機票$320起包含一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇。

年滿60歲或以上的香港或澳門居民可以低至$120的價錢預訂「隨心飛」來回機票。（相片來源：HK Express）

涵蓋16個亞洲航點 9-11月出發

今次快閃優惠涵蓋16個亞洲航點，包括東京（羽田、成田）、大阪（關西）、名古屋、花蓮、高雄、台中、台北、檳城、吉隆坡（梳邦）、北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏，旅遊日期為2025年9月2日至11月30日， 其中東京、名古屋及大阪於11月便進入紅葉，台灣入秋可以浸溫泉，檳城榴槤亦於11月起進入當造期，老友記們是時候出發！

東京、名古屋及大阪於11月便進入紅葉。（相片來源：Getty Images）

11月去檳城可食到當造榴槤。（相片來源：Getty Images）

來回連稅東京$897、大阪$935、台北$813

由於以上價錢不包括燃油附加費、稅項及其他收費，Yahoo購物專員送佛送到西，幫大家睇埋「隨心飛」來回機票連稅價錢，東京成田為$897、大阪$935、台北$813、檳城$812、北京$827，最低價格價票供應尚算充足呢！至於未滿60歲的同行家人或旅伴的機票預訂，便要另行購買呢！

東京成田「隨心飛」來回機票連稅價錢為$897。（相片來源：HK Express網站截圖）

大阪關西「隨心飛」來回機票連稅價錢為$935。（相片來源：HK Express網站截圖）

台北「隨心飛」來回機票連稅價錢為$813。（相片來源：HK Express網站截圖）

檳城「隨心飛」來回機票連稅價錢為$812。（相片來源：HK Express網站截圖）

北京「隨心飛」來回機票連稅價錢為$827。（相片來源：HK Express網站截圖）

購買HK Express「樂遊機票優惠」步驟

於HK Express指定活動網站揀選出發地、目的地、出發日期及回程日期，以進行航班搜尋。 選擇想乘搭的航班和時間後，按「繼續」填寫個人資料。 請確保個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已年滿60歲。 選擇所需要的附加項目（如旅遊保險、機上餐點等），並以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付進行付款。

HK Express「樂遊機票優惠」

預訂日期：即時至2025年8月27日11:45pm

旅遊日期：2025年9月2日至11月30日

適用航點：東京（羽田、成田）、大阪（關西）、名古屋、北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、花蓮、高雄、台中、台北、檳城、吉隆坡（梳邦）

『隨心飛』來回票價低至港幣120*: 包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李

『無憂飛』來回票價低至港幣320*: 包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇

網址：按這裡

