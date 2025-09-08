專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
HKS筆下新疆酒店，將伊犁民居化為現代建築美學
HKS設計事務所新作「新疆伊寧洲際酒店」以伊犁民居為藍本，打造當代絲路美學。
坐落天山腳下、伊犁河畔的新疆伊寧洲際酒店將伊犁傳統民宅的建築智慧，以現代手法重新詮釋。
要理解酒店的設計精髓，必須先認識伊犁民宅的魅力。在新疆伊犁河谷這片多民族聚居的土地上，傳統民宅承載著哈薩克、維吾爾、蒙古等40個民族的建築智慧。最典型的伊犁民宅採用「品」字形佈局，以庭院為核心，形成多重院落的層次空間。這種設計為了適應當地的氣候條件，同時體現游牧與定居文化的融合。
伊犁民宅的另一大特色是其與自然環境的和諧共生。房屋通常面向河谷，借景天山，庭院中種植果樹，形成「前庭後院、內外有別」的空間秩序。木構架結合土坯牆的建造方式，既保證了建築的穩固性，又展現了就地取材的生態智慧。
HKS設計事務所提取伊犁民宅的空間精神，以當代奢華酒店的語言重新表達。酒店的「河谷庭院」概念，正是對傳統「品」字形佈局的現代演繹——層層相連的庭院空間，映照著新疆日常生活的悠然節奏。
空間動線方面，外軸線從林蔭大道延伸至山景長廊，將天山美景引入酒店；內軸線以絲綢之路文化長廊為核心，串聯主要公共空間。這種雙軸線設計，既保持了傳統民宅「內外有別」的空間邏輯，又滿足了現代酒店的功能需求。
酒店北立面的金屬百葉，模擬伊犁河的流水紋理，向「母親河」致敬。當夜幕降臨，動態燈光讓整座建築化身為流動的光影畫卷。南側客房設計簡潔，矩形線條與通透的體量，讓室內外空間界限變得模糊，實現了傳統民宅「借景」手法的現代化表達。每一扇窗都是一幅天然畫作，將天山雪峰與河谷綠意納入房間。
HKS東亞及大中華區總經理曹斌表示：「這一酒店群不僅是一座建築，更是伊寧 40 個民族的精神像徵。我們將多元文化的生活織入每一處空間，讓體驗既值得回憶，也飽含意義。」
在全球化的今天，真正的奢華不再是千篇一律的國際標準，而是獨特性與在地性的完美結合。新疆華美勝地伊寧洲際酒店找到了傳統與現代的最佳平衡點，既保持了伊犁民宅的空間智慧，又滿足了當代旅者對舒適與美感的極致追求。在這裡，每一寸空間都在訴說著絲路的故事，而細節在展現著伊犁民宅的現代新生。
「建築的永恆性來自於對其所處環境與文脈的理解、對當下需求的精準把握，以及對未來願景的大膽想像。」曹斌如是說。
