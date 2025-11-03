逾1300位健兒為貧困學生而跑

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月3日 -由苗圃行動及應用程式 HKSOS合辦的「HKSOS x 苗圃挑戰 12 小時慈善越野馬拉松」今天 (11月2日) 圓滿舉行。活動起步禮由保安局局長鄧炳強主禮，香港警務處助理處長（資訊系統）關翠貞、消防處九龍總區助理處長（九龍）曾永鴻、東區分區指揮官（九龍東）朱敏超、海關助理關長（世界海關組織）李建基、政府飛行服務隊署理總機師（行動）雷得信、醫療輔助隊參事蕭錕材主持。逾1300位健兒朋友分別參與42公里、28公里、14公里賽以及3公里親子組，在爭取佳績之餘，一齊共襄善舉。





HKSOS x Sowers Action



主辦機構苗圃行動董事局主席李殷傑表示：「衷心感謝各政府部門、贊助機構、義工、跑手及傳媒朋友的支持與參與，令『挑戰12小時慈善越野馬拉松』得以順利舉行。苗圃行動成立34年來，足跡遍及中國16省248縣及海外地區，近年更在深水埗設立服務中心支援1600個基層家庭。『挑戰12小時』作為本會標誌性活動已持續27年，今年特別榮幸與HKSOS合作，既籌募善款亦推廣山野安全。活動成功有賴各界支持，正如苗圃『善者無疆』的願景，感謝每位參與者的善心，讓助學使命得以延續。祝願各位跑手安全創佳績，實踐『為善最樂』精神。」





合辦機構香港警務處助理處長（資訊系統）關翠貞表示：「很榮幸與苗圃行動合辦『挑戰12小時』慈善馬拉松，結合教育與科技兩大使命。HKSOS應用程式自2024年推行至今，已成功協助逾270位市民，平均每兩日就有一人透過此科技獲得救援。當中的專利技術結合AI意外偵測、999報案中心及緊急聯絡人，構築堅固的『安全鐵三角』。特別欣喜今日有逾1,300位跑手下載HKSOS，同時在兩周前團隊更在尼泊爾海拔5,600米成功測試衛星求救功能，實現海外求救概念驗證。感謝中國移動香港的支持，也感謝每位參與者以行動支持慈善與科技安全。祝願所有跑手安全創佳績，享受這場別具意義的賽事！」





主禮嘉賓保安局局長鄧炳強表示：「非常高興再次獲苗圃行動邀請參與『12小時慈善越野馬拉松2025』主禮，見證跑手們長期訓練的成果。苗圃行動多年來致力支援本地及海外貧困兒童，更將服務重心重回香港，如設立深水埗的支援中心等。今年預計善款逾百萬，反映香港人熱心公益的精神。活動除保留受歡迎的3公里親子賽外，更特別感謝保安局轄下6個紀律部隊及2個輔助部隊組成多支隊伍參與42公里賽事，連同青少年制服團隊共同傳承慈善精神。每位參與者不論名次，都已透過行動為兒童教育作出實質貢獻，真正體現『以跑步改變生命』的活動宗旨。」



今年活動為貧困學童助學項目籌募善款，善款全數用於貧困學童資助計劃，將為本地及其他地區的貧困學童，帶來改善學習條件及校舍資源。以往的資助計劃用於不同範疇，例如培養師資、修繕校舍、添購教學設備等，讓貧困學童能夠享有較為充足的教學資源，繼續自己的學習之路。同時更可以為推廣HKSOS 出一分力，透過此活動可提升大衆嘅山野及戶外活動安全意識。自成立至2025年6月底，苗圃行動分別於中國內地、香港、緬甸及尼泊爾等地進行資助，總資助金額超過7.94億港元。



為了令孩子體驗運動樂趣的同時，可以身體力行支持善舉，2025的比賽繼續有3公里親子組，既能鍛煉體能，亦能與孩子度過周末親子時光。賽事今年第27屆，累積參加人次超過四萬人，籌募超過5,500萬港元善款，受惠兒童高達50萬以上。



今年賽事成績卓越，參賽健兒表現出色。 在 42公里男子組中，冠軍由 葉東海（Yip Tung Hoi） 以 4小時24分46秒 勇奪桂冠；女子組冠軍 則由 Ng Chin Nam 以 5小時09分22秒 奪得佳績； 公開組冠軍隊伍 「Team A」 （成員包括 Lai Ka Pak、Swalikh Mohammed 、Chan Yu Fai、Tam Sze Huang）則以7小時04分56秒 奪冠。





28公里賽事方面，男子組冠軍李灝天（Lee Ho Tin） 以 2小時25分13秒 衝線；女子組冠軍Dau Wing Sze 以 2小時57分41秒 勇奪佳績；公開組冠軍隊伍 「TNF」 （成員包括莊澤明、黃子熙、鍾錦浩及陳展誠）則以 3小時08分46秒 奪冠。



在 14公里賽事中，男子組冠軍 Zeng Tsz Shing 以 58分27秒 勇奪冠軍，女子組冠軍 Lee Tsz Tung 以 1小時10分44秒 完成賽事；公開組冠軍隊伍「行快啲啦！喂！」 以 1小時33分59秒 首先衝線。





此外，3公里親子組賽事氣氛輕鬆歡樂，由 曾小強父子檔（Tsang Pui Yat & Tsang Siu Keung） 以 14分29秒 完成全程，成為本屆親子組冠軍，亦為活動大使之一，以身作則支持慈善與親子共融，為本屆賽事劃上圓滿句號。





是次比賽得到金鑽贊助中國移動香港；路段贊助則有ICAP；金贊助中遠海運國際(香港)有限公司；銀贊助則包括信興教育及慈善基金有限公司、永東直巴管理有限公司、The Overlander、VÅGA、彩豐行有限公司、Medik Pro 醫療集團、Regenflex 立即掂、澳美製藥廠有限公司、SPEEDTOX殺他死、友營堂有限公司；銅贊助包括寶蓮禪寺、省善真堂慈善基金、偉易達企業服務、北京控股有限公司、新都醫療、高百國際有限公司、香港文華東方酒店、撒隆巴斯、HILX、友營堂、虎標、傳統天然發酵乳酪有限公司、Legacy Footcare及華海智慧國際有限公司。賽事更有來自不同機構、團體及政府部門的義工，在各支援點為健兒提供食水、小食、計時及救傷等服務，讓各健兒可以在安全及適當的照顧下完成賽事。



苗圃行動簡介

苗圃行動於1992年在香港註冊，是一個非宗教、非政治、非牟利的慈善組織，致力促進教育發展及支援民生需要，如築建學校、學生資助、師資培訓、支援兒童之家及社區建設等工作，幫助世界各地的弱勢社群。

我們務求「實地考察、直接資助、長期跟進」。我們籌募所得的善款百分百用於資助項目；運作經費獨立籌募。

自成立至2024年12月底，苗圃行動分別於中國內地、香港、緬甸、泰北及尼泊爾等地進行資助，總資助金額超過7.81億港元。



歷年資助數字*

內地：

築建1,310所學校、宿舍及資助配套設施463項

資助50萬學生人次，涵蓋小學、中學、大學及職校學生

培訓3.2萬名教師，提供特教及英語訓練

為18萬名山區學童送上保暖外套

支援3所兒童之家及1所女子高中

香港：

設地區服務中心，為1,400多個基層家庭提供與兒童生活及發展有關的服務 ● 支援基層兒童的學習需要，提供課後輔導、音樂義教，送贈文具包及電腦等，超過7,700人次受惠

為有特殊學習需要的兒童及家庭約2,000人次提供訓練及支援

關懷基層家庭生活需要，於疫情時提供防疫用品及緊急食物，於節日送贈心意包，超過4萬人次受惠

緬甸：

築建90所學校、師生宿舍、特殊兒童中心及資助配套設施

為237所學校進行改善工程，包括提供太陽能照明或多媒體教學設備

為6個位於乾旱及鹽化地區的學校建設深水井，惠及整個社區

援助1.6萬學生人次，包括提供學生餐、學額資助

為2萬名位於緬北寒冷山區的學童送上保暖外套

支援2所兒童之家的營運費及提供改善工程

進行人道援助工作，包括提供防疫用品共15萬件及130台制氧機

泰國：

築建5所教學樓、宿舍及資助電腦設施6項

資助華文學生，共630人次受惠

資助華文教師培訓項目及連續兩年為逾500位老師送贈新春福袋

尼泊爾︰

資助學校配套設施1項

為1.8千學生人次提供學生餐

為1萬名山區學童送上保暖外套

支援1所兒童日間中心營運費

開設中文班教授華語，增加學員就業技能 ● 進行8項人道援助，為5萬名受自然災害影響的民眾提供緊急救援及生活物資 ● 新冠疫情期間，捐贈400台制氣機及11醫療中心醫護物資和氧氣瓶、食物援助2250戶及3個兒童之家、一個月每日派飯一千盒 ● 資助5個民生項目，包括社區改善、農耕改善、醫療團等 (*董事局通過項目)



