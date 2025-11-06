雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
HKT遭FCC擬撤美國業務許可 稱需時補充文件 獲准延長答覆期限至12月1日｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國聯邦通訊委員會（FCC）10月15日宣布，擬撤銷電訊盈科旗下香港電訊（HKT） 在美國的業務營運許可，並發出「陳述理由命令」要求 HKT 在 30 日內答覆反對行動的原因。據 FCC 最新回覆 HKT 法律顧問的信件，HKT在10月31日申請限期延長至12月15日，最終委員會批准將答覆期限延長至12月1日。
FCC憂HKT構成國家安全風險
FCC早前在聲明中指，考慮到 HKT 隸屬於一個「受中共控制的實體」，即2022 年已被列入FCC 國家安全決定名單的中國聯通（美國），認為兩者之間的關聯，或構成國家安全風險，擬撤銷 HKT 在美國提供電訊服務業務的許可，並已採取初步行動。
HKT 上月回應查詢，確認收到FCC 向其發出的「陳述理由命令」，正仔細審閱，以全面了解情況，「會向相關機構作出適當回應」，並盡力履行對所有持份者的責任。
原定答覆期限 30 日
據 FCC 最新回覆 HKT 的信件，相關「陳述理由命令」的原定答覆期限為 30 日，即 11 月 15 日。HKT在美國的法律顧問 Squire Patton Boggs事務所 10 月 31 日去信，要求將對該命令的回應期限延長 30 日，至12月15日。FCC委員會最終批准期限延至 2025 年 12 月 1 日。
據報 HKT 要求超過 30 日時間
法律資訊平台 VitalLaw 周二曾披露，HKT 在 10 月 31 日提交答覆延期申請，理由包括，該命令要求HKT旗下5個實體回應37項獨立資料，並分別作出答覆，相關查詢篇幅近六頁，包含多個細項，亦要求提供補充文件，涉及範圍廣泛，須時與全球不同地區的各公司協調，預計需要超過 30 日的時間。
由於目前聯邦政府仍處於「停擺」，信中亦提到，即使延期至 12 月 15 日，仍不能確保答覆的完整性和準確性，亦懷疑 FCC 能否在其指明限期內完成審查程序。
相關報道：
其他人也在看
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 6 小時前
【專家分析】特朗普凌駕國會大機會被裁
【Now財經台】美國最高法院昨日(5日)就美國總統特朗普(Donald Trump)對全球多個國家徵收關稅的合法性展開辯論，聽證會上特朗普被質疑依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)每月徵收數百億美元關稅的做法，有甚麼預測？如果法院裁定不合法，需要償還天價關稅嗎？ 鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，仲裁核心內容關於特朗普動用了約50年前的法例，以美國總統的身份介入並徵收關稅，令美國市民為其承擔後果。然而根據美國憲法，只有美國國會有直接權力徵稅，因此未來法院判定特朗普凌駕及干涉國會權力的可能性頗大。Alan續指，由於許多對各國稅收的實質措施都未實行，因此他相信美國目前透過關稅僅收到逾千億美元，如果法院裁定政策不合法，美方將要償還各國稅收，預計到時候法律程序上會較混亂。now.com 財經 ・ 4 小時前
美軍試射洲際飛彈 提前通報俄羅斯
美國空軍全球打擊司令部周三（5 日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵 3」洲際彈道飛彈。鉅亨網 ・ 5 小時前
民主黨地方選舉連戰連捷 釋放特朗普時代變局信號
【彭博】—在特朗普上任滿十個月之際，民主黨在周二的三場關鍵地方選舉中以顯著優勢獲勝，為這一近年屢受挫的政黨注入了急需的信心。Bloomberg ・ 11 小時前
切尼的政治遺產 特朗普學到最多的是擴大總統權力
AP切尼在1970年代擔任白宮幕僚長，服務於傑拉德·福特總統。 迪克·切尼（Dick Cheney），這位於週二（11月4日）逝世的美國前副總統，在911恐怖襲擊之後大幅擴張了美國總統的權力。恐襲發生20多年後，特朗普正運用切尼建立的政治槓桿，作為推動其國家優先事項的強大工具——儘管兩人在共和黨的發展方向上曾有過激烈的衝突。 切尼在美國政府的資歷可追溯至尼克森（Richard Nixon）任內的白宮，他在國會權力走廊及多屆共和黨政府中累積了數十年的經驗，並逐步磨練出其關於總統權力的理論。 在喬治·W·布什（George W.BBC News 中文 ・ 22 小時前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 1 天前
美國政府停擺35天追平最長紀錄 川普：民主黨不讓步糧食券就不發
美國聯邦政府關門周二 (4 日) 進入第 35 天，追平史上最長紀錄。逾 4,000 萬依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場因航管人員短缺陷入混亂。鉅亨網 ・ 1 天前
美國政府關門36天破紀錄 史上最長停擺
（法新社華盛頓4日電） 美國政府停擺今天邁入第36天，打破2019年總統川普（Donald Trump）首任期間創下的35天關門紀錄，成為美國史上最長的一次。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在費城記者會上表示：「民主黨人士，如果你們讓這場僵局再拖1週，你們就會看到全面混亂，大量航班延誤。」法新社 ・ 1 天前
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
保守派大法官也質疑！預測市場顯示特朗普關稅勝算崩至30%
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，最高法院大法官同日對特朗普關稅政策的合法性表達疑慮後，預測市場交易員大幅下調法院支持特朗普關稅的機率。Kalshi 平台相關合約從近 50% 跌至約 30%，Polymarket 也從逾 40% 降至約 30%。鉅亨網 ・ 10 小時前
美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
【彭博】— 美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標志性的經濟政策。Bloomberg ・ 9 小時前
中國據報禁止新設數據中心採用外國晶片 興建中項目亦須拆除
路透社報道，中國政府發出了一項指令，規定受國家資助的新設數據中心項目，只能使用國產的人工智能晶片。興建進度未達三成的數據中心，則須拆除所有已安裝的外國進口晶片，或取消購買晶片的合約。此舉是中國歷來最激進的取締關鍵基建中的外國科技行動，相信是為了達致 AI 晶片自給自足。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
美媒報道特朗普考慮攻擊委內瑞拉軍事目標及控制該國油田
《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正考慮對委內瑞拉軍事目標發動攻擊，並接管該國油田。報道引述消息指，美方已預備一系列針對該國的軍事計劃，針對保護委內瑞拉總統馬杜羅的軍事部門，並尋求控制該國油田。報道指，縱使特朗普未有最終決定，但已指示司法部草擬法律文件，或繞過國會授權正式宣戰。 《新聞週刊》引述白宮副發言人Anna Kelly回應指，特朗普總統已清楚告訴馬杜羅，停止將毒品和罪犯送往美國。特朗普已明確表示將繼續打擊毒梟恐怖分子，其他任何說法均屬臆測。 據《華爾街日報》與《邁阿密先驅報》早前報道，特朗普政府正考慮對處於「毒梟集團樞紐」的港口、機場及軍事設施發動空襲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
川普以實力求和平的強硬對外政策與支持者的美國優先訴求出現裂痕
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
美國政經｜美國參議院再次否決撥款法案 政府停擺進入第36日創新紀錄 部分民眾或要捱餓
參議院再次否決由共和黨支持的臨時撥款法案，令美國聯邦政府停擺於周三（5日）進入第36日，超越2018年底的35天紀錄，成為美國歷史上最長的停擺事件。這已是法案第14次闖關失敗，突顯兩黨在關鍵議題上的嚴重分歧。本次法案的主要爭議圍繞《平價醫療法案》（ACA）下的保費稅收減免政策。該政策將於年底到期，若無法延續，數百萬美國人的醫療保健成本將大幅上升。民主黨拒絕支持任何不包含補貼的法案，而共和黨則表示在政府停擺期間不會進行談判，導致僵局持續。BossMind ・ 1 天前
英國財政大臣為加稅埋伏筆 反對黨批預算案將是一顆難以下咽的苦藥丸
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯拒絕重申工黨競選綱領中反對全面增稅的承諾，同時罕見地呼籲英國公眾支持她即將公佈的預算案。Bloomberg ・ 1 天前
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線TechRitual ・ 18 小時前
美參議院再否決撥款法案 聯邦政府停擺破紀錄進入第36日
外媒報道，美國參議院再次否決共和黨支持的一項臨時撥款法案，今次是法案第14次闖關失敗，意味著美國聯邦政府停擺將於周三(5日)進入第36日，超越2018年底的35天停擺紀錄。 今次臨時撥款法案的爭議焦點在於《平價醫療法案》下保費的稅收減免政策，該政策將於年底到期，這將導致數百萬美國人的醫療保健成本大幅上漲，美國民主黨拒絕投票支持任何不涉及補貼的法案，而美國共和黨則拒絕在政府停擺期間進行談判。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
韓國情報機構稱北韓正為可能舉行的特朗普-金正恩會晤做準備
【彭博】— 據韓國國家情報院評估，北韓正在為該國領導人金正恩可能與美國總統特朗普舉行的峰會做準備，此前特朗普在訪問亞洲期間提出會面的構想。Bloomberg ・ 1 天前