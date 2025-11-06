HKT遭FCC擬撤美國業務許可 稱需時補充文件 獲准延長答覆期限至12月1日｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國聯邦通訊委員會（FCC）10月15日宣布，擬撤銷電訊盈科旗下香港電訊（HKT） 在美國的業務營運許可，並發出「陳述理由命令」要求 HKT 在 30 日內答覆反對行動的原因。據 FCC 最新回覆 HKT 法律顧問的信件，HKT在10月31日申請限期延長至12月15日，最終委員會批准將答覆期限延長至12月1日。

FCC憂HKT構成國家安全風險

FCC早前在聲明中指，考慮到 HKT 隸屬於一個「受中共控制的實體」，即2022 年已被列入FCC 國家安全決定名單的中國聯通（美國），認為兩者之間的關聯，或構成國家安全風險，擬撤銷 HKT 在美國提供電訊服務業務的許可，並已採取初步行動。

HKT 上月回應查詢，確認收到FCC 向其發出的「陳述理由命令」，正仔細審閱，以全面了解情況，「會向相關機構作出適當回應」，並盡力履行對所有持份者的責任。

原定答覆期限 30 日

據 FCC 最新回覆 HKT 的信件，相關「陳述理由命令」的原定答覆期限為 30 日，即 11 月 15 日。HKT在美國的法律顧問 Squire Patton Boggs事務所 10 月 31 日去信，要求將對該命令的回應期限延長 30 日，至12月15日。FCC委員會最終批准期限延至 2025 年 12 月 1 日。

據報 HKT 要求超過 30 日時間

法律資訊平台 VitalLaw 周二曾披露，HKT 在 10 月 31 日提交答覆延期申請，理由包括，該命令要求HKT旗下5個實體回應37項獨立資料，並分別作出答覆，相關查詢篇幅近六頁，包含多個細項，亦要求提供補充文件，涉及範圍廣泛，須時與全球不同地區的各公司協調，預計需要超過 30 日的時間。

由於目前聯邦政府仍處於「停擺」，信中亦提到，即使延期至 12 月 15 日，仍不能確保答覆的完整性和準確性，亦懷疑 FCC 能否在其指明限期內完成審查程序。

