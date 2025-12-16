HKT48職員遇襲案犯人 疑計劃襲擊成員

【on.cc東網專訊】日本偶像女團HKT48前日(14日)發生持刀遇襲案，44歲男工作人員被刺傷胸部，路過的27歲男團Hey!Say!JUMP女粉絲亦遭刺傷背部。30歲疑兇山口直也其後致電自首，承認想殺死對方。

據知山口是HKT48的粉絲，也是HKT48劇場的常客，每月參與活動多達5、6次。據知他曾多次被發現在成員出入的電梯口徘徊，疑計劃襲擊HKT成員。案發當日，他在電梯口徘徊時，被工作人員發現及制止，之後他用噴霧噴向對方，並拿出刀刺向對方胸口。

