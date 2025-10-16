【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

HKTVmall正推「最後一之感謝祭暨第一屆多謝祭」，一連28日有多個人氣品牌激減低至38折，如即日起至10月22日有La Roche Posay和CeraVe全店8折優惠！同時，每日還有「今日秒殺價」優惠，每日凌晨12點都有不同產品減價，記得較鬧鐘搭優惠！

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

【HKTVmall】品牌多謝日 人氣品牌低至38折（即日起至09/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/11/09

廣告 廣告

地點：HKTVmall

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit