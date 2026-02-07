【HKTVmall】全場買滿 $1000即享88折（07/02-08/02）

今個週末上HKTVmall買滿$1,000，憑優惠碼「8JETSO88」即享額外88折！同時，於門市買滿 $120即享全單88折，新鮮水果、優質凍肉、全店商品通通有折！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/02/07 - 2026/02/08

地點：HKTVmall網站及門市

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso