H&M倫敦時裝周華麗亮相！星二代Romeo Beckham、Lila Moss驚喜現身，鎖定平價高級感時裝

H&M 2025 秋冬系列登陸倫敦時裝周，請來碧咸二仔 Romeo Beckham 、Kate Moss 的超模女兒 Lila Moss 踏上天橋，爆紅 Gen Z 英國歌手 Lola Young 現場表演，眾星雲集演繹 H&M 的最新時裝，親民價也能襯出時裝周高級時尚感！

星二代天橋亮相 為倫敦時裝周揭開序幕

現場更邀來 700 位嘉賓星光雲集，出席名人包括 Emily Ratajkowski、Central Cee！(GETTY)

英國爆紅歌手 Lola Young 為 H&M 2025 秋冬時裝展現場表演。(GETTY)

倫敦時裝周由 H&M 驚喜揭幕，邀來英倫星二代 Romeo Beckham、Lila Moss、Iris Law踏上天橋，加上英國爆紅歌手 Lola Young 現場表演，現場更邀來 700 位嘉賓星光雲集，出席名人包括 Emily Ratajkowski、Central Cee、Gabbriette、Lennon 及 Anaïs Gallagher 等，目標非常明確就是要攻陷 Gen Z 新世代！

H&M 時裝周焦點1）復古皮褸全面回歸

Romeo Beckham 與 Lila Moss 穿起復古皮褸，可見皮革潮流將全面回歸。(GETTY)

Romeo Beckham 與 Lila Moss 穿起復古皮褸，可見皮革潮流將全面回歸。一般而言，皮褸叫價動輒上萬，H&M 帶來新世代更易入手的塗層皮革單品。Lila Moss 的紅色皮褸詢問度極高，oversize boxy 設計正中英倫潮流，任何身型亦可輕鬆駕馭，低預算亦可穿出 high end 時尚。

有領塗層外套

價錢：$549

按此購買

有領塗層外套

加大碼塗層外套

價錢：$549

按此購買

加大碼塗層外套

塗層迷你裙

價錢：$349

按此購買

塗層迷你裙

H&M 時裝周焦點2）Quiet Luxury 英倫百褶裙

百褶裙一向自帶高級感，加上英倫主題的格仔印花，更具有新世代的時尚個性。簡單配上加大碼針織冷衫，即時提升高級鬆弛感，而且A字型的設計不挑身材，多穿數季也不覺過時，就是衣櫃必備的投資單品。

百褶圓裙

價錢：$699

按此購買

百褶圓裙

配腰帶百褶裙

價錢：$699

按此購買

配腰帶百褶裙

H&M 時裝周焦點3）秋冬爆紅麂皮手袋

H&M 秋冬備有多款性價比極高的麂皮手袋，就是「花小錢 辦大事」的必入手之選。(GETTY)

隨著 Balenciaga、 Miu Miu、 Prada 推出麂皮手袋，已可預視秋冬將為麂皮手袋的天下。H&M 秋冬備有多款性價比極高的麂皮手袋，包括 Lemaire 平替三角形斜背包、大熱 east-west 單肩包等，深咖啡色及啡色調奢華感十足，就是「花小錢辦大事」的必入手之選。

三角形斜背包

價錢：$349

按此購買

三角形斜背包

長形單肩包

價錢：$249

按此購買

長形單肩包

舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上

