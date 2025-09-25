樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
H&M倫敦時裝周華麗亮相！星二代Romeo Beckham、Lila Moss驚喜現身，鎖定平價高級感時裝
H&M 2025 秋冬系列登陸倫敦時裝周，請來碧咸二仔 Romeo Beckham 、Kate Moss 的超模女兒 Lila Moss 踏上天橋，爆紅 Gen Z 英國歌手 Lola Young 現場表演，眾星雲集演繹 H&M 的最新時裝，親民價也能襯出時裝周高級時尚感！
星二代天橋亮相 為倫敦時裝周揭開序幕
倫敦時裝周由 H&M 驚喜揭幕，邀來英倫星二代 Romeo Beckham、Lila Moss、Iris Law踏上天橋，加上英國爆紅歌手 Lola Young 現場表演，現場更邀來 700 位嘉賓星光雲集，出席名人包括 Emily Ratajkowski、Central Cee、Gabbriette、Lennon 及 Anaïs Gallagher 等，目標非常明確就是要攻陷 Gen Z 新世代！
H&M 時裝周焦點1）復古皮褸全面回歸
Romeo Beckham 與 Lila Moss 穿起復古皮褸，可見皮革潮流將全面回歸。一般而言，皮褸叫價動輒上萬，H&M 帶來新世代更易入手的塗層皮革單品。Lila Moss 的紅色皮褸詢問度極高，oversize boxy 設計正中英倫潮流，任何身型亦可輕鬆駕馭，低預算亦可穿出 high end 時尚。
有領塗層外套
價錢：$549
加大碼塗層外套
價錢：$549
塗層迷你裙
價錢：$349
H&M 時裝周焦點2）Quiet Luxury 英倫百褶裙
百褶裙一向自帶高級感，加上英倫主題的格仔印花，更具有新世代的時尚個性。簡單配上加大碼針織冷衫，即時提升高級鬆弛感，而且A字型的設計不挑身材，多穿數季也不覺過時，就是衣櫃必備的投資單品。
百褶圓裙
價錢：$699
配腰帶百褶裙
價錢：$699
H&M 時裝周焦點3）秋冬爆紅麂皮手袋
隨著 Balenciaga、 Miu Miu、 Prada 推出麂皮手袋，已可預視秋冬將為麂皮手袋的天下。H&M 秋冬備有多款性價比極高的麂皮手袋，包括 Lemaire 平替三角形斜背包、大熱 east-west 單肩包等，深咖啡色及啡色調奢華感十足，就是「花小錢辦大事」的必入手之選。
三角形斜背包
價錢：$349
長形單肩包
價錢：$249
