H&M全新「Essentials」系列，超有高級質感到不敢相信！這款千元「落肩襯衫」靜奢極簡請鎖定
想用親民價格穿出高級質感？H&M全新「Essentials」系列絕對是你的首選！這個系列主打靜奢風與極簡設計，用低調剪裁和優質面料提升日常穿著品味，重點是價格非常友好，輕鬆就能搭配出毫不費力的時尚感！
品牌旗下的 H&M Studio 支線，一直以高質感設計打破快時尚框架，而最新宣佈推出的「Essentials 膠囊系列」，正是從熱門單品中汲取靈感，重新演繹百搭單品！
H&M「Essentials」系列整體風格統一，嚴選優質面料並著重剪裁輪廓，在細節中加入小巧思，為基本款賦予獨特性，單品之間輕易互搭，適合喜歡簡約卻不想穿得太單調的你。今個秋冬，不妨從這些基礎單品開始，打造你的高級感日常造型！
H&M「Essentials」系列推薦Top 5
1）寬鬆落肩襯衫
系列中最值得注目的單品之一，就是這款淺藍寬鬆落肩襯衫。剪裁俐落、材質輕薄帶一點挺度，單穿或當外套都非常有型，千元上下即可入手，CP值超高！
2）純棉極簡T恤
採用高磅數純棉製作，領口不易變形，簡約設計搭配起來非常順手。無論是配西褲還是牛仔褲，都能瞬間提升整體質感。
3）寬肩設計外套
採用寬肩剪裁，俐落線條不僅修飾身型，更能突顯幹練氣場，內搭不同單品亦能輕鬆搭配出低調卻有層次的造型。
4）直筒西裝長褲
褲型修身，面料帶微彈性，穿起來舒適又顯腿直。無論上班或休閒場合都適用，是打造靜奢風的必備單品。
5）軟糯圓領針織衫
手感柔軟且不易起球，簡約設計搭配小圓領，單穿或內搭都顯得乾淨又溫柔，容易搭配。
Essentials 系列將每年隨主線推出兩季，首個系列約有30多款單品，於9月4日正式在官方網站及指定門市上架。
