HMD 新款智能手機主要規格洩漏
根據最新的消息，HMD 正在研發一款代號為「Lord Chaos」的智能手機。據悉，這款手機將配備 OLED 顯示屏，支持 144Hz 刷新率和 HDR10+。其性能核心將搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 7 Gen 4 系統單晶片，並配有 12GB RAM，以及一個尚未透露容量的 UFS 3.1 儲存空間。後置相機方面，這款手機將擁有一個 1,080 萬像素的主鏡頭。
「Lord Chaos」將在發佈當天運行 Android 16 系統。此外，其配備了 5,000 mAh 的電池，支持 65W 有線快充和 Qi2 無線充電。目前這些是已經曝光的全部信息，若有進一步的消息，將會及時跟進報導。
