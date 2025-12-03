HMD 發佈三款全新 4G 手機 HMD 100、101 和 102，設計簡約功能減少

HMD 最近發佈了一系列極其基本的 4G 手機，現在又推出了三款新型號。雖然設計上有所改變，但功能卻進一步減少。HMD 的 CEO Jean-Francois Baril 在 LinkedIn 上表示，該公司將推出三個新型號，包括 HMD 100、HMD 101 和 HMD 102。這些新型號的外觀與九月份發佈的 HMD 102 4G 和 HMD 101 4G 明顯不同。

在這一系列中，HMD 102 是功能最強大的型號，配備了 MP3 播放器和帶 LED 閃光燈的相機。相比之下，HMD 101 刪除了相機，而 HMD 100 似乎甚至連 MP3 播放器也不再提供（這也意味著可能沒有 microSD 卡槽，因為這些手機內部儲存幾乎為零）。有趣的是，這些型號並未提及「4G」，這對於這些手機來說確實是一個重要特徵，特別是在許多國家正在關閉 2G 和 3G 網絡的情況下。

另外一個限制因素是，根據用戶指南，這些型號配備的是 microUSB 端口，而在歐盟等地區，這已經不再合法，因為那裡強制要求便攜電子設備使用 USB-C 端口。HMD 100 和 HMD 101 當然也有非常相似的 4G 型號可供銷售，這些型號支持雙 SIM 卡，可以同時擁有兩個有效的電話線路。此外，它們還配備了 USB-C 端口。

用戶指南已經在 HMD 印度的網站上上傳，並且 HMD 101 和 HMD 101 4G 也有單獨的頁面（因為印度的運營商仍然在運行 2G 網絡）。如果 4G 是必須的話，還有 HMD 105 4G 和 HMD 110 4G 供選擇。感謝匿名情報提供者！

