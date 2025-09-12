HMD 發佈 Vibe 5G 及兩款新功能手機

HMD 今日發佈了一款新的智能手機及兩款功能手機。HMD Vibe 5G 配備 6.67 吋 720x1604 LCD 觸控屏，擁有 90Hz 刷新率，搭載 Unisoc T760 SoC，配有 4GB RAM 及 128GB 儲存空間。後置 5,000 萬像素相機、2 萬像素景深感應器及 800 萬像素前置相機，並內置 5,000 毫安時電池，支持 18W 有線充電。

該手機運行 Android 15，並承諾會獲得兩年每季的安全更新。此外，它還配備側邊指紋掃描器、3.5mm 耳機插孔、立體聲揚聲器、雙 SIM 卡功能，隨機附帶充電器。用戶可在 HMD 的網站上以 INR 8,999 購買（原定建議零售價為 INR 11,999），提供黑色和紫色兩種顏色。

HMD 101 和 HMD 102 本質上是相同的設備，後者配備帶閃光燈的 QVGA 相機。兩者均擁有 2 吋 240x320 顯示屏，搭載 Unisoc 8910 FF-S 處理器，內部存儲擴展至 16MB，並具備 FM 收音機、MP3 播放器、雲端應用、藍牙、3.5mm 耳機插孔、USB-C 端口，並具備 IP52 防塵防水等級及 1,000 毫安時可拆卸電池。

HMD 101 在深藍、紅色及藍色中可供選擇，售價為 INR 1,899；而 HMD 102 則提供深藍、紅色及紫色選擇，售價為 INR 2,199。

以下是 HMD Vibe 5G 的主要規格：

顯示屏 6.67 吋 720x1604 LCD 處理器 Unisoc T760 RAM 4GB 儲存空間 128GB 後置相機 5,000 萬像素 + 2 萬像素 前置相機 800 萬像素 電池 5,000 毫安時 售價 $1,154 / 約 HK$ 9,000

以下是 HMD 101 和 HMD 102 的主要規格：

顯示屏 2 吋 240x320 處理器 Unisoc 8910 FF-S 內部儲存 16MB 電池 1,000 毫安時 售價 (HMD 101) $243 / 約 HK$ 1,895 售價 (HMD 102) $282 / 約 HK$ 2,200

