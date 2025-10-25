《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion 2 的推出時間，但有 X 帳戶分享了一些 Fusion 2 的規格，讓人們對這款智能手機有了一些期待。
以下是 Fusion 2 的主要規格：
規格
詳細信息
顯示屏
6.5 吋 LCD，解析度 1,600 x 720
處理器
八核處理器
RAM
4GB
內部存儲
64GB，支持 microSD 擴展
後置攝像頭
1,600 萬像素 + 2,000 萬像素
前置攝像頭
800 萬像素
電池容量
5,000mAh
價格
$199 / 約 HK$ 1,552
這些規格顯示，HMD Fusion 2 有望成為一款性價比高的智能手機，吸引廣大用戶的關注。隨著更多信息的曝光，消費者對於該款手機的期待也在不斷增加。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 1 天前
Nothing Phone 3a Lite 現身 Geekbench，規格及歐洲售價與發售日期曝光
Nothing Phone (3a) 系列包括兩款智能手機——Nothing Phone (3a) 和 Not […]TechRitual ・ 9 小時前
Sam Altman 新創公司計劃利用聲波解讀大腦信號
Sam Altman 最近邀請了獲獎的生物分子工程師 Mikhail Shapiro 加入他即將與聯合創始人 […]TechRitual ・ 1 天前
Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本
Halo Studios 為明年慶祝《Halo》25週年而打造了一款特別的遊戲。《Halo: Campaign […]TechRitual ・ 1 天前
立法會選舉｜朱國強宣布不會角逐連任教育界立法會議員 稱集中精力辦好學校
【Now新聞台】教育界立法會議員朱國強宣布不會角逐連任。朱國強在社交平台稱，教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌、縮班殺校等問題再次困擾學界，慎重考慮後，決定集中最多的時間與精力辦好學校、做好教育，決定不會角逐連任下屆立法會選員。不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素TechRitual ・ 1 天前
55分達生涯新高 SGA超越KD追平韋少
【Now Sports】基哲斯亞歷山大周四轟55分，助奧克拉荷馬雷霆雙加時擊敗印第安納溜馬，個人也刷了多項紀錄。首先，這是基哲斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）生涯最高得分，而第5次單場至少飆50分，也超越杜蘭特在雷霆的4場，追平韋斯布祿所保持的隊史紀錄。值得一提是，SGA累積出賽才382場，比韋少的821場少，加上他狀態正值巔峰，說不定今季就有望再刷紀錄，獨霸隊史第1。另外，身為「買犯王」的他，此役26次罰球機會和罰入23球，雙雙打破個人紀錄，而他在開季前兩場一共獲得40次罰球機會，也超越傳奇名將張伯倫的38次，寫下聯盟紀錄；此外，SGA開季頭兩戰共轟90分，在歷史上也僅次3人，分別是曾兩次創造紀錄的張伯倫（106分和105分）、安東尼戴維斯（95分）及米高佐敦（91分）。另一方面，亞歷山大跨季連續破20分的場次，也改寫至74場，他在前一場比賽已超越佐敦和KD的連續72場，升上聯盟史上第4長，目前將追趕奧斯卡羅拔臣的79場，但第1和第2長的都是同一人，又是張伯倫，而且分別是92場和126場，挑戰極具難度。個人數據如此突出，但對SGA而言，能幫助球隊獲勝才至關now.com 體育 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro 褪色或為製造工藝之過，Apple 似已著手調查
此前聲稱宇宙橙 iPhone 17 Pro 存在褪色問題的 Reddit 用家雖然還未更新後續情況，但 Appleinsider 在深入供應鏈後，已經得出了一個可能性相對較高的結論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈
追求頂尖科技與極致性價比的你，絕不能錯過 Samsung Week 年度星級賞超強優惠！即日起至 10 月 31 日，大量精選產品都有瘋狂折扣，其中 Samsung Galaxy S24 Ultra 限時降價 HK$2,525，讓你以更優惠的價格擁有這款功能強大的手機。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動 […]TechRitual ・ 6 小時前
要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議
最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Microsoft 為 Edge 瀏覽器 Copilot模式加入新元素「Copilot Actions」與「Journeys」
Microsoft 宣布為 Edge 瀏覽器 Copilot模式加入新元素「Actions」與「Journeys」，前者可利用自然語言直接下達操作指令，而後者依據過往瀏覽紀錄提供更佳的回應。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
優必選(09880)及地平線機器人(09660)揚升6-7%
機器人概念股向上，優必選(09880)現價142.5元，揚升6.66%。地平線機器人(09660)亦升6.707%，報8.91元。(SY)infocast ・ 1 天前
報道指北大科研團隊研發出一種新型模擬計算晶片 數據計算過程與數據儲存合而為一
國家發改委主管的新聞網站《中宏網》報道，數字計算主導計算機領域半個多世紀後，中國科學家在新架構上取得重大突破。今年10月，由北京大學人工智能研究院孫仲團隊主導，並聯合集成電路學院研究團隊，成功研製出基於阻變儲存器的高精度、可擴展模擬矩陣計算芯片。這項突破性技術首次將模擬計算的精度提升至24位定點精度，其計算吞吐量與能效遠超現有頂級GPU，幅度可達百倍至千倍。 當前的市面上的主流CPU和GPU都是數字芯片，並都採用馮諾依曼結構，將計算和儲存功能分開，通過01數字流的編譯+計算+解碼實現信息計算和傳輸。而基於阻變儲存器的模擬計算的優勢之一在於取消了「將數據轉化為二進制數字流」這一過程，同時不必進行「過程性數據儲存」，進而將數據計算過程與數據儲存合而為一，實現算力解放。 北京大學的孫仲團隊專注於更具挑戰性的矩陣方程求解(AI二階訓練的核心)。矩陣求逆操作要求的計算精度極高，時間複雜度達到了立方級。而模擬計算憑藉物理規律直接運算的方式，具有低功耗、低延遲、高能效、高並行的天然優勢，只要能夠不斷降低計算誤差，不斷提升計算精度，將為傳統GPU的算力解放帶來爆炸性突破。 孫仲透露，目前團隊正在積極推AASTOCKS ・ 1 天前
BNCF BPad Mini迷你平板 │ 支援4G上網+語音通話只售$999性價比高
最近有代理引入新品牌BNCF BPad Mini 迷你平板，內置 8.4 吋熒幕及輕巧機身，更可當傳統手機使用，定價只是 $999，屬於高性價比的產品。雖說產品是平板，但大家可當它是一部擁有大尺寸熒幕的手機。 BPad Mini主打輕巧便攜，用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理，配合7.6毫米機身配合約320克重量，可單手持用。平板設有1,200 x 1920解像度8.4吋In-cell IPS熒幕，最高有350nits亮度，機身亦設有立體聲揚聲器，擁有不俗的視聽體驗。 BPad Mini設有500萬像素前置鏡頭。 機身設有立體聲揚聲器。 採用USB-C介面充電，支援18W有線快充。 機身右側設有音量鍵及整合電源鍵。 BPad Mini用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理。 機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器，也備有快門按鍵。 擁有3,200萬像素主鏡頭。 BPad Mini採用 Snapdragon 685八核處理器，內置8GB記憶體及128GB 儲存，設有獨立microSD插槽來擴展儲存空間，兼支援記憶擴展功能可為系統提供額外12GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試ETNet ・ 1 天前
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展
哈佛團隊研究生物肌肉細胞驅動機器人未來發展TechRitual ・ 1 天前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前