HMD Fusion 2 的規格曝光

HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion 2 的推出時間，但有 X 帳戶分享了一些 Fusion 2 的規格，讓人們對這款智能手機有了一些期待。

以下是 Fusion 2 的主要規格：

規格 詳細信息 顯示屏 6.5 吋 LCD，解析度 1,600 x 720 處理器 八核處理器 RAM 4GB 內部存儲 64GB，支持 microSD 擴展 後置攝像頭 1,600 萬像素 + 2,000 萬像素 前置攝像頭 800 萬像素 電池容量 5,000mAh 價格 $199 / 約 HK$ 1,552

這些規格顯示，HMD Fusion 2 有望成為一款性價比高的智能手機，吸引廣大用戶的關注。隨著更多信息的曝光，消費者對於該款手機的期待也在不斷增加。

