HMD Pearl 在 Geekbench 上現身，搭載 Unisoc T7250 和 4GB RAM

一部未知的 HMD 手機在 Geekbench 上現身，代號為「Pearl」。這款手機運行 Android 15，搭載 4GB RAM 進行測試。根據資料，該手機似乎使用了 Unisoc T7250 處理器。雖然列出的主板「ums9230_6h10」指向 T606/T615/T616，但 CPU 的時脈速度（2 顆 @ 1.82GHz + 6 顆 @ 1.61GHz）顯示這確實是 T7250，因為三款 T6xx 處理器的時脈為 2 顆 @ 1.6GHz + 6 顆 @ 1.6GHz。

T606 和 T7250 的 GPU 均為 Mali-G57。根據 Geekbench 6.2.2 的結果，HMD Pearl（或許是 HMD Pulse 2 Pro）在單核性能上得分為 392，而多核性能則為 1,385。T7250 的較高時脈雖然讓它有些優勢，但並不顯著。我們提到這一點是因為 HMD Pulse 2 Pro 最近也被曝光，據稱搭載 T615 芯片和 6GB RAM。

原版的 Pulse 提供了 4GB 和 6GB 的選擇，因此這一部分並不令人驚訝。不過，洩露 Pulse 2 Pro 的商店可能會將 T615 與 T7250 混淆。關於 RAM 容量的資訊也相當有趣，根據目前的消息，Android 16 將需要至少 6GB 的 RAM。4GB 的手機在從 Android 15 升級至 Android 16 時，可能需要轉向 Android 16 Go Edition。

即使是完整版本的 Android 15，4GB 手機也可能需要升級至 Go 版本。這一原計劃是如此，但最近 RAM 價格的上漲可能會導致 4GB 手機再次大量出現，也許會促使 Google 重新考慮相關政策。

根據商店的說法，HMD Pulse 2 Pro 預裝 Android 15，這與 Geekbench 中 Pearl 的資訊相符，進一步支持了它們可能是同一款手機的理論。然而，如果存在 4GB 和 6GB 的版本，那麼在 Android 16 的更新中會發生什麼情況呢？感謝匿名線人的詳盡提示！

