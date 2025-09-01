HMD Pulse 2 Pro 主要規格曝光

在 2025 年 IFA 展會即將舉行之際，HMD 的 Pulse 2 Pro 因瑞士零售商的上市信息而曝光。該上市信息提供了詳細的規格和圖片，確認了有關這款即將推出的預算設備的所有信息。

Pulse 2 Pro (TA-1687) 提供黑色和綠色兩種顏色選擇，其攝影模組相比前作有了改進，採用雙色調設計。從圖片中可以看到，兩個攝像頭感應器垂直堆疊在一起，並配有 LED 閃光燈。根據規格信息，Pulse 2 Pro 配備了一個 5,000 萬像素主攝像頭，並具有光學防抖功能。

規格 詳情 顯示屏 6.72 吋 IPS LCD，FHD+ 分辨率 前置相機 5,000 萬像素 處理器 Unisoc T615 RAM 6GB 儲存空間 128GB（可通過 microSD 擴展） 作業系統 Android 15 電池 5,000 mAh（快充功能未指定） 尺寸 166.14 x 76.58 x 8.3 mm 重量 198 克 價格 CHF 169 / 約 HK$ 1,318

預計 Pulse 2 Pro 將在本周稍晚的 IFA 柏林展會上正式發佈。

