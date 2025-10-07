衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
HMD Touch 4G：具雲端應用的智能功能手機
HMD 最新推出的設備被稱為 HMD Touch 4G，這款產品被形容為介於智慧手機與功能手機之間的混合型設備。HMD Touch 4G 基本上是 Nokia Asha 系列的再度演繹，透過雲端瀏覽器應用程序為用戶提供一些智能功能。
目前，HMD Touch 4G 僅在印度市場發售，運行一款名為 RTOS Touch 的輕量級即時操作系統（RTOS）。用戶可以使用 Cloud phone 服務，訪問前述的瀏覽器應用程序。Touch 4G 預裝了 Express Chat 應用程序，支持文字、語音及圖片訊息。Touch 4G 用戶還可以與 Android 和 iOS 用戶進行聊天，前提是對方已安裝該應用。
在規格方面，HMD Touch 4G 配備了 3.2 吋 LCD 顯示屏，解析度為 320×240 像素（QVGA）。前置攝像頭為 300 萬像素，後置攝像頭則為 200 萬像素，並配有 LED 閃光燈。
尺寸
顯示屏
前置攝像頭
後置攝像頭
處理器
RAM
內部儲存
電池容量
連接性
防護等級
未公佈
3.2 吋 LCD，320×240 像素
300 萬像素
200 萬像素
Unisoc T127
64MB
128MB（可擴展至 32GB）
1,950 mAh
USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11n)
IP52
HMD Touch 4G 配備了 Unisoc T127 處理器和 64MB RAM。內部儲存僅有 128MB，但可通過 microSD 卡擴展至 32GB。電池容量為 1,950 mAh，並通過 USB-C 充電。
此外，Touch 4G 還具備 IP52 防塵防水等級、3.5mm 耳機插孔以及 FM 收音機，還支持作為移動 Wi-Fi 熱點。
HMD Touch 4G 提供青色和深藍色的選擇。定價為 INR 3,999（約 $45 / HK$ 351），目前可在 HMD 印度的網站上購買，隨時準備發貨。
