2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感

不得不說，Hobo Bag 無疑是近年話題性極高的時尚趨勢。柔軟、慵懶、隨性的設計，完美呼應了當下「effortless chic」的穿搭哲學——那種毫不費力就很優雅的狀態，正是現在大家追求的理想風格。

從親民品牌到頂級精品，都推出自己風格的 Hobo Bag ，就連 vintage 市場上的經典款式也跟著水漲船高，一袋難求。誰能想到，這個源自 19 世紀美國流浪工人的簡陋隨身袋，竟會被時尚界重新演繹，搖身一變成為當今寵兒？若你仍在觀望要不要入手一個，不妨從以下 10 款開始挑選，就當作獎勵自己今年一整年的努力吧！

Hobo Bag 推介 1. Bottega Veneta Hop Large Intrecciato suede shoulder bag

Hop Large 可說是品牌對 Hobo 的全新詮釋。設計靈感源自 2002 年的經典款式，這次以三角形外觀重新登場，最搶眼的當然是品牌標誌性的 Intrecciato 編織技術。麂皮材質觸感柔軟舒適，經典的駝色系既百搭又有質感。Large尺寸容量充足，日常工作或短途旅行都夠用。

價錢：$44,500

Bottega Veneta Hop Large Intrecciato suede shoulder bag

Hobo Bag 推介 2. LV Cruise 2026 Express PM

Nicolas Ghesquière 在 2025 年秋冬系列為 LV 帶來全新 Express 系列手袋，這個命名其實大有來頭——原來這是 1930 年代 Speedy 手袋的原名！當年因應鐵路旅行需求而誕生的設計，如今化身成柔軟版本重新面世。 Express PM 採用粒面皮革和絨面小牛皮製作，結構柔軟卻保持立體感，既有 Speedy 的經典基因，又多了份慵懶氣息。 PM 尺寸小巧精緻，適合日常外出；另有 MM 尺寸供選擇，容量更充裕。手提、肩孭、斜孭三用設計，完美展現品牌的旅行美學精神。

價錢：$33,000

LV Cruise 2026 Express PM

Hobo Bag 推介 3. Dior Medium D-Journey Bag in Crinkled Calfskin

2025 春夏系列登場的 D-Journey，是 Maria Grazia Chiuri 為 Dior 設計的全新力作。黑色皺紋小牛皮配上 Flat Macrocannage 藤格紋縫線，將品牌經典元素融入現代設計。最特別的是兩個側面裝飾口袋，配有 Christian Dior Paris 標誌的皮革拉鏈頭，增添細節美感。可調節的皮革手柄和肩帶，讓你隨心轉換手提、肩或斜孭方式。

價錢：$34,500

Dior Medium D-Journey Bag in Crinkled Calfskin

Hobo Bag 推介 4. Gucci Jackie 1961 Large suede tote bag

說到 Hobo 包始祖，絕對非 Gucci Jackie 莫屬！這款誕生於 1960 年代的經典，因前美國第一夫人賈桂琳·甘迺迪鍾愛而聲名大噪。 2025 年的 Jackie 1961 Large 麂皮版本，保留了 signature 的金色活塞式鎖扣，柔軟的棕色麂皮帶來溫暖質感。可拆卸的肩帶設計，讓袋款在手提和肩背間自由切換。內部設有拉鏈口袋，方便整理隨身物品。

價錢：$39,000

Gucci Jackie 1961 Large suede tote bag

Hobo Bag 推介 5. Prada Aimée Medium leather shoulder bag

在 2024 秋冬推出的 Aimée ，完美演繹了 90 年代極簡美學。梯形設計上窄下寬，柔軟小牛皮營造自然垂墜感，經典三角 Logo 低調點綴。 Medium 尺寸輕盈得出乎意料，拉鏈開合配上 Nappa 皮革內襯，質感滿分。黑色款式百搭實用，另有焦糖、米白色等選擇。肩帶長度可調節，無論斜孭或肩孭都非常合適，難怪成為上年秋冬熱門話題袋款。

價錢：$ 24,900

Prada Aimée Medium leather shoulder bag

Hobo Bag 推介 6. Saint Laurent Le 5 à 7 Large leather shoulder bag

Le 5 à 7 命名源自法文「五點到七點」的 Happy Hour 時光，天生就帶著輕鬆愜意的基因。 Large 尺寸採用粒面皮革，觸感柔軟舒適。 Signature 的 Cassandre 金屬鎖扣是整個袋的靈魂，既有辨識度又不會過於張揚。酒紅色款式特別搶眼，配上古銅色五金更顯復古韻味。可調節肩帶最長可達 58 cm，附送的可拆卸小袋方便收納零錢或卡片。

價錢：$ 24,500

Saint Laurent Le 5 à 7 Large leather shoulder bag

Hobo Bag 推介 7. Givenchy Voyou Mini leather shoulder bag

Voyou 系列終於讓品牌擺脫 Pandora 的影子！法文「Voyou」意指壞男孩，這款包確實散發叛逆氣息。 Mini 尺寸雖然小巧，但V型設計讓容量意外充足。柔軟皮革配上壓印 Logo，金屬釦環增添精緻感。可調節肩帶設計靈活，手提時像小巧手袋，斜孭則變身休閒配飾。拉鍊閉合確保物品安全，內部空間規劃合理。紅色款式特別搶眼，為造型增色的絕佳選擇。

價錢：$ 16,800

Givenchy Voyou Mini leather shoulder bag

Hobo Bag 推介 8. Loewe Mini Hammock hobo in classic calfskin

Hammock 系列一直是品牌熱賣款， Hobo 版本結構更簡約，但保留了「吊床」概念的精髓。 Mini 尺寸採用經典小牛皮，側面可折疊設計讓包型能在梯形和流線形間自由轉換。附送兩條肩帶——短肩帶適合當腋袋，長肩帶則可斜孭或肩孭。白色款式清新脫俗，壓印的字母重組骰子是有趣的細節。這款袋最大特色是百變造型，一個袋等於擁有多種風格。

價錢：$ 15,950

Loewe Mini Hammock hobo in classic calfskin

Hobo Bag 推介 9. Coach Brooklyn Pocket Shoulder Bag

Brooklyn系列可說是品牌翻身之作！這款包在 Lyst 2024 Q4 熱門單品排行榜奪冠，受到 Bella Hadid 等時尚 Icon 追捧。三角形輪廓配上光滑顆粒紋皮革，品牌 logo 刻意縮小，走極簡路線。最實用的是容量——能放下手提電腦或 i Pad，對學生和上班族來說簡直是福音。黑色、棕色、米白等基礎色選擇，怎麼配都不出錯。寬肩帶設計孭起來舒適，長時間使用也不會肩膀痛。價格相對親民，是年輕人入手的好選擇。

價錢：$4,886

Coach Brooklyn Pocket Shoulder Bag

Hobo Bag 推介 10. Michael Kors Nolita Shoulder Bag

靈感來自紐約曼哈頓 Nolita 區的多元氛圍，Michael Kors 這款 2025 秋冬主打新作，完美詮釋了都會女性自由不羈的態度。Nolita 手袋以慵懶柔軟的弧度結合實用功能，提供荔枝紋皮革與牛巴革等材質選擇。無論是淺棕色的復古韻味，還是摩登的俐落線條，都讓這款手袋在繁忙的工作路上，為大家增添一份從容與優雅。

6折特價︰$2,117；原價︰$3,529

Michael Kors Nolita Shoulder Bag

