Hogan 女裝鞋履推介2025｜運動鞋、樂福鞋、短靴等上班族必收鞋款！

轉眼又新一年了，為了迎接2025年的新氣象，不如就入手一對新鞋履來刷新一下造型吧！今次編輯就為你整合了Hogan這個季度的鞋履推介，從運動鞋、樂福鞋、短靴都一一包涵，快來看看有沒有你的心頭好吧！

麂皮毛毛短靴 $3,220

近期流行的毛毛短靴，是女生今個冬季必備的鞋履之一！在鞋履的內部加入毛毛，穿起來非常舒適保暖，加上品牌的標誌性厚鞋底，能夠拉長雙腿比例；而明線縫紉的設計更是增加少女可愛感的特色！

麂皮毛毛運動鞋 $3,500

除了短靴之外，毛毛波鞋也非常受歡迎！除了更加舒適、方便活動外，毛毛的部分延伸至波鞋的鞋口位，低調地展露白色毛毛和啡色麂皮的經典配色，日常穿搭中增添可愛感。

毛毛滑雪靴 $4,130

雪靴近來都成為了辣妹的最愛！不少性感可愛的女生喜歡在雪地拍攝泳衣+毛毛褸的打卡照片，這個風潮漸漸成為了衣着的潮流，不少女生都會穿着厚重又具設計特色的雪靴來配搭短裙，帶出型格又少女萌的反差感。

駝色麂皮Chelsea boot $3,220

這對駝色的Chelsea boot，看似是女生們秋冬穿搭的基本款式，但是Hogan在這對短靴加入了橡膠的凹凸鞋底，斯文中帶點chunky元素，更能配搭出不同的可能性。

黑色銀扣長靴 $3,780

最經得起時間考驗的機車靴，以簡單又型格的黑色皮革配金屬搭扣為設計，加上大膽的凹凸鞋底，非常有設計感。不論是穿上皮褸、皮褲等搖滾單品，或是配搭少女感較重的蕾絲裙，都能駕馭得到，亦能予人dressed up的感覺。

啡色皮革樂福鞋 $4,300

隨着2025 Pantone代表色「摩卡慕絲」的興起，啡色調的單品相信在今年會變得灸手可熱。這雙啡色皮革的樂福鞋採用了分體鞋底，在優雅中帶個性態度，不論是約會、上班、日常造型都非常適合。

銀色厚底運動鞋 $4,600

金屬配色的運動鞋，相信在2025年會繼續流行下去。Y3K的未來感與運動潮流結合成獨特的風格，銀色是意想不到的百搭顏色，最熱門的穿法是配搭白色蕾絲襪子，營造浪漫又型格的感覺。

水鑽閃石運動鞋 $11,000

年末至新年都是派對狂歡的季節，要搶盡眼球，你可能需要這對佈滿水鑽的波鞋。以閃石綴飾出Hogan的H標誌，黑白配色加上閃爍的水鑽，華麗又型格。

藍色麂皮運動鞋 $4,000

運動鞋不要只買黑白灰！近年不少時裝精都會以較鮮艷顏色的運動鞋來點綴造型，例如衣服方面選擇較樸素的顏色，來突出鞋裝的款式。這對藍色的麂皮運動鞋恰到好處，不是飽和度很高的藍色，卻有着讓人眼前一亮的感覺，而且較沉色，是易於配搭的藍色。

白色皮革及麂皮拼接運動鞋 $2,800

德訓鞋是運動鞋中的長青款式，白色皮革和麂皮的拼接，造成和諧的層次感；加上鞋跟的啡色皮革點綴，在百搭的白波鞋款式中加入獨特的個性，配搭牛仔褲、西褲等都非常OK！

米色拼粉紅色厚底運動鞋 $4,600

不論是迎接新年或是春天的來臨，一對少女心洋溢的粉紅色運動鞋「要有」！百搭的米色拼上櫻花粉紅的標誌和鞋帶，清新又可愛，非常適合用作配搭粉嫩的pastel 造型。

黑色厚底Mules 運動鞋 $4,600

2025一定要入手一對懶人族最愛的Mules無踭鞋！無踭鞋簡直是趕時間的好幫手，不用綁鞋帶、一穿即走省掉不少時間，而且黑色鞋身和白色鞋帶的配搭，基本上跟任何造型都合得來，是無腦穿搭的必收單品。

