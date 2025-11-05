雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜Hogan「餅乾鞋」快閃75折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著
雙11優惠直接衝了！很多品牌都大劈價，當中FARFETCH新季滿$1,200直接來75折，看到大家都在留意Hogan，原來是要衝著「餅乾鞋」而來！
Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
近年德訓鞋盛行，Hogan也來參一腳，H-Stripes、H698系列成為時尚人寵兒，有著德訓鞋復古的外觀，重點是有「厚底」，可以無痛幫忙增高5cm，是不是很吸引呢！加上配色也很迷人，是近期大熱的咖啡色！品牌大使檀健次也在廣告裡穿了白底啡Logo款的德訓鞋，再配黑啡穿搭，就是簡約又高級的秋冬穿搭組合。
除了增高系列，很多時尚迷都在推咖啡色鞋款，如H693（上腳超好看）、Cool系列都有推出深啡色，麂皮以及深啡，這組合正好是這秋冬季大流行的完美Combo，難怪鞋子在未減價前都常斷貨，現在趁FARFETCH有快閃雙11優惠，滿$1,200直接75折，手刀搶這對咖啡色可人兒鞋子！
Hogan H698 Plaform sneakers
特價：$3,141；原價：$4,187
Hogan H698 leather sneakers
特價：$3,166；原價：$4,221
Hogan Cool sneakers
特價：$2,463；原價：$3,283
Hogan Cool sneakers
特價：$2,430；原價：$3,240
Hogan H693 Runner sneakers
特價：$2,853；原價：$3,804
Hogan Cool sneakers
特價：$1,983；原價：$2,643
Hogan H-Stripes leather platform sneakers
特價：$2,913；原價：$3,884
Hogan H-Stripes lace-up leather sneakers
特價：$2,828；原價：$3,770
Hogan H-Stripes leather sneakers
特價：$2,935；原價：$3,913
