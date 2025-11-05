Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Hogan「餅乾鞋」快閃75折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著

雙11優惠直接衝了！很多品牌都大劈價，當中FARFETCH新季滿$1,200直接來75折，看到大家都在留意Hogan，原來是要衝著「餅乾鞋」而來！

Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！

按此看75折Hogan鞋

（官方圖片）

（官方圖片）

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

近年德訓鞋盛行，Hogan也來參一腳，H-Stripes、H698系列成為時尚人寵兒，有著德訓鞋復古的外觀，重點是有「厚底」，可以無痛幫忙增高5cm，是不是很吸引呢！加上配色也很迷人，是近期大熱的咖啡色！品牌大使檀健次也在廣告裡穿了白底啡Logo款的德訓鞋，再配黑啡穿搭，就是簡約又高級的秋冬穿搭組合。

除了增高系列，很多時尚迷都在推咖啡色鞋款，如H693（上腳超好看）、Cool系列都有推出深啡色，麂皮以及深啡，這組合正好是這秋冬季大流行的完美Combo，難怪鞋子在未減價前都常斷貨，現在趁FARFETCH有快閃雙11優惠，滿$1,200直接75折，手刀搶這對咖啡色可人兒鞋子！

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

Hogan H698 Plaform sneakers

特價：$3,141；原價：$4,187

SHOP NOW

Hogan H698 Plaform sneakers

Hogan H698 leather sneakers

特價：$3,166；原價：$4,221

SHOP NOW

Hogan H698 leather sneakers

Hogan Cool sneakers

特價：$2,463；原價：$3,283

SHOP NOW

Hogan Cool sneakers

Hogan Cool sneakers

特價：$2,430；原價：$3,240

SHOP NOW

Hogan Cool sneakers

Hogan H693 Runner sneakers

特價：$2,853；原價：$3,804

SHOP NOW

Hogan H693 Runner sneakers

Hogan Cool sneakers

特價：$1,983；原價：$2,643

SHOP NOW

Hogan Cool sneakers

Hogan H-Stripes leather platform sneakers

特價：$2,913；原價：$3,884

SHOP NOW

Hogan H-Stripes leather platform sneakers

Hogan H-Stripes lace-up leather sneakers

特價：$2,828；原價：$3,770

SHOP NOW

Hogan H-Stripes lace-up leather sneakers

Hogan H-Stripes leather sneakers

特價：$2,935；原價：$3,913

SHOP NOW