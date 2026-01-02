HOKA Bondi 9奶油白靚款鞋8折未斷碼！鼠尾草綠Arahi 8低至$940、Clifton 10折後$972

羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
HOKA波鞋在NET-A-PORTER推出快閃優惠低至4折，當中熱賣款Bondi 9、Arahi 8、Clifton 10都列入減價清單中，即看內文：
HOKA以卓越的緩震科技與輕盈設計聞名，憑藉厚底鞋型與舒適腳感在跑鞋市場迅速竄紅，近年更成功打入潮流界，成為專業跑者與時尚愛好者的共同選擇。品牌旗下的Bondi、Arahi、Clifton等系列皆是人氣代表，兼具性能與時尚感。此次NET-A-PORTER推出限時優惠低至4折，當中熱賣款HOKA Bondi 9奶油白配色有8折，鼠尾草綠Arahi 8僅需$940，Clifton折後更只要$972。無論是日常穿搭還是運動訓練，想趁特價追上潮流，現在正是最佳時機！
明星加持＋舒適腳感 HOKA成潮流圈「神鞋」掀起搶購潮
近年HOKA波鞋因不少荷里活名人，如Harry Styles、Kayne West、Adam Sandler等，以及港星「發哥」周潤發、劉嘉玲等人加持後，令HOKA人氣飆升，再次掀起一鼓搶購潮！而且不少用家著後都大讚HOKA的鞋底舒適及回彈力好，就算長期穿著都無問題，不少人的「旅行神鞋」！
今次NET-A-PORTER優惠，當然要推薦HOKA最受歡迎的兩個系列，分別為Clifton及Bondi。前者主打「輕量柔軟」體驗，中底採用厚實且輕盈的泡棉結構，結合品牌標誌性的Meta-Rocker弧形鞋底設計，有緩震的效果，是Hoka其中一款人氣日常訓練鞋之一。女士們可以考慮入手原價$1,215的Clifton 10胭脂粉紅配色款，8折後只需$972！
Bondi則適合長跑或長時間站立的人，中底使用超臨界發泡EVA物料，厚度更高，令大家有種「踩在雲端」的柔軟感。而且Bondi的包覆性更強，穩定度更高，是「極致緩震代表」，非常適合長跑人士穿著。當中Bondi 9奶油白配色款8折後只需$1,096，趁特價入手可以慳一筆！除了Clifton及Bondi外，Arahi、Mach、Mafate等系列都有折扣，把握時機，趁有碼數馬上落單，免得無碼先後悔啊！
HOKA Nicole McLaughlin Mafate Three2 convertible rubber-trimmed mesh sneakers
4折特價：$725，
原價：$1,811
HOKA Clifton 9 GTX TS rubber-trimmed mesh sneakers (Yellow)
6折特價：$752，
原價：$1,253
HOKA Stinson EVO OG rubber-trimmed mesh sneakers
6折特價：$815，
原價：$1,358
HOKA Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers
8折特價：$1,002，
原價：$1,252
HOKA Mach X 2 rubber-trimmed mesh sneakers
8折特價：$1,191，
原價：$1,488
HOKA Arahi 8 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers
8折特價：$940，
原價：$1,175
HOKA Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Blush)
8折特價：$972，
原價：$1,215
HOKA Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Cream)
8折特價：$1,096，
原價：$1,370
