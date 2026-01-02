Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

HOKA Bondi 9奶油白靚款鞋8折未斷碼！鼠尾草綠Arahi 8低至$940、Clifton 10折後$972

HOKA以卓越的緩震科技與輕盈設計聞名，憑藉厚底鞋型與舒適腳感在跑鞋市場迅速竄紅，近年更成功打入潮流界，成為專業跑者與時尚愛好者的共同選擇。品牌旗下的Bondi、Arahi、Clifton等系列皆是人氣代表，兼具性能與時尚感。此次NET-A-PORTER推出限時優惠低至4折，當中熱賣款HOKA Bondi 9奶油白配色有8折，鼠尾草綠Arahi 8僅需$940，Clifton折後更只要$972。無論是日常穿搭還是運動訓練，想趁特價追上潮流，現在正是最佳時機！

明星加持＋舒適腳感 HOKA成潮流圈「神鞋」掀起搶購潮

近年HOKA波鞋因不少荷里活名人，如Harry Styles、Kayne West、Adam Sandler等，以及港星「發哥」周潤發、劉嘉玲等人加持後，令HOKA人氣飆升，再次掀起一鼓搶購潮！而且不少用家著後都大讚HOKA的鞋底舒適及回彈力好，就算長期穿著都無問題，不少人的「旅行神鞋」！

（圖片來源：carinalau1208@IG）

今次NET-A-PORTER優惠，當然要推薦HOKA最受歡迎的兩個系列，分別為Clifton及Bondi。前者主打「輕量柔軟」體驗，中底採用厚實且輕盈的泡棉結構，結合品牌標誌性的Meta-Rocker弧形鞋底設計，有緩震的效果，是Hoka其中一款人氣日常訓練鞋之一。女士們可以考慮入手原價$1,215的Clifton 10胭脂粉紅配色款，8折後只需$972！

Bondi則適合長跑或長時間站立的人，中底使用超臨界發泡EVA物料，厚度更高，令大家有種「踩在雲端」的柔軟感。而且Bondi的包覆性更強，穩定度更高，是「極致緩震代表」，非常適合長跑人士穿著。當中Bondi 9奶油白配色款8折後只需$1,096，趁特價入手可以慳一筆！除了Clifton及Bondi外，Arahi、Mach、Mafate等系列都有折扣，把握時機，趁有碼數馬上落單，免得無碼先後悔啊！

HOKA Nicole McLaughlin Mafate Three2 convertible rubber-trimmed mesh sneakers

4折特價：$725， 原價：$1,811

HOKA Nicole McLaughlin Mafate Three2 convertible rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA Clifton 9 GTX TS rubber-trimmed mesh sneakers (Yellow)

6折特價：$752， 原價：$1,253

HOKA Clifton 9 GTX TS rubber-trimmed mesh sneakers (Yellow)

HOKA Stinson EVO OG rubber-trimmed mesh sneakers

6折特價：$815， 原價：$1,358

HOKA Stinson EVO OG rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers

8折特價：$1,002， 原價：$1,252

HOKA Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA Mach X 2 rubber-trimmed mesh sneakers

8折特價：$1,191， 原價：$1,488

HOKA Mach X 2 rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA Arahi 8 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

8折特價：$940， 原價：$1,175

HOKA Arahi 8 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers

HOKA Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Blush)

8折特價：$972， 原價：$1,215

HOKA Clifton 10 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Blush)

HOKA Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Cream)

8折特價：$1,096， 原價：$1,370

HOKA Bondi 9 rubber-trimmed jacquard-mesh sneakers (Cream)

